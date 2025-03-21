Это лучшая гонка сезона! Пройс и Жанмонно устроили триллер в спринте на Кубке мира

Победитель сезона-2024/2025 в биатлоне определится в двух последних гонках. В большую битву перед этапом в Хольменколлене вступили француженка Лу Жанмонно и немка Франциска Пройс. Двух непримиримых соперниц на лыжне перед спринтом разделяли всего 20 очков.

Лидер тотала Пройс начала гонку на несколько минут раньше Жанмонно, а потому у её соперницы было небольшое тактическое преимущество.

Француженка получала всю важную информацию по ходу гонки. Она шла за немкой по пятам, проигрывая на каждой отсечке примерно одно и то же отставание – от трёх до пяти секунд. Обе были точны на огневых рубежах, и развязка этого триллера непременно должна была случиться на последних метрах дистанции.

Франциска Пройс в Хольменколлене-2025 Фото: Kevin Voigt/GettyImages

Франциске ничего не оставалось, кроме того, как действовать на опережение. И она прибавляла с каждым отталкиванием на последнем круге. Там же, на всех отсечках, ещё больше усилий прикладывала Лу.

После стойки она уступала лидеру 5,5 секунды, а за 600 метров до финиша – всего 2,3. Она догоняла, но до победы ей не хватило всего 0,2 секунды. Будь у Жанмонно ещё хотя бы несколько метров дистанции, она бы вырвала золото…

Лу Жанмонно в Хольменколлене-2025 Фото: Kevin Voigt/GettyImages

После того как Лу упала от бессилия на снег, Франциска от радости вскинула руки. Это важнейшая для неё победа за две гонки до конца сезона.

Третье место досталось финской биатлонистке Суви Минккинен, которая на последнем круге раскисла, но при прочих равных могла бы испортить сюжет этого биатлонного кино. Как и шведка Эльвира Эберг, допустившая на стойке две осечки. До этого момента она возглавляла гонку.

История обязательно получит продолжение уже в субботу, когда в пригороде Осло начнётся гонка преследования. Франциска Пройс и Лу Жанмонно получили уникальную возможность определить сильнейшую в контактной борьбе — на дистанцию они отправятся почти одновременно.

Лучших биатлонисток планеты по-прежнему разделяет небольшое количество очков — 35. Пройс чуть впереди, но ошибаться ей нельзя.

Кажется, ничего лучше в этом сезоне мы пока не видели. Однако впереди ещё два дня.