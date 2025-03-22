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Кубок мира по биатлону — 2024/2025: мужской пасьют в Хольменколлене, победа Стурлы Легрейда, Йоханнес Бё проиграл Глобус

Конец эпохи! Йоханнес Бё проиграл «Большой хрустальный глобус» на последней стрельбе
Татьяна Постникова
Йоханнес Бё проиграл «Большой хрустальный глобус»
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Всё решил буквально один выстрел.

Вот это развязка Кубка мира! Йоханнес Бё драматично проиграл «Большой хрустальный глобус» Стурле Легрейду. Судьбу главного трофея сезона решил буквально последний выстрел на заключительном рубеже.

Это было что-то невероятное!

Стурла Легрейд и Йоханнес Бё боролись за «Большой хрустальный глобус» последние несколько сезонов. И каждый раз сильнее оказывался более опытный норвежец.

В этом году сложилась аналогичная ситуация. В тотале Бё и Легрейда разделяли меньше 100 очков. Казалось, что ничего не помешает Йоханнесу забрать «БХГ», но случилась болезнь. Из-за этого пятикратному олимпийскому чемпиону пришлось сняться с части этапа в Поклюке. Всё это повлияло на расклады в борьбе за «БХГ». Стурла набрал очки за бронзу в масс-старте, а Йоханнес не получил ничего за пропуск гонки.

Накануне Бё сумел забрать «Глобус» в спринтах:
Йоханнес Бё показал феноменальную стрельбу на Кубке мира. А ещё — опять забрал «Глобус»
Йоханнес Бё показал феноменальную стрельбу на Кубке мира. А ещё — опять забрал «Глобус»

В итоге перед стартом последнего этапа Легрейд опережал Бё на 104 очка. В спринте Йоханнесу удалось одержать победу, а Стурле – стать вторым. Перед пасьютом норвежцев разделили лишь 89 очков.

Всё должна была решить гонка преследования. Либо Легрейд досрочно забирал бы «Глобус», оказавшись в гонке выше Бё, либо Йоханнес благодаря более высокому месту откладывал бы разборку за трофей до масс-старта.

Явным фаворитом в пасьюте выглядел опытный норвежец. Накануне Бё уж слишком хорошо провёл спринт, выдав лучший ход и шикарную стрельбу. Правда, в этот раз у Йоханнеса всё прошло не так гладко.

Пятикратного олимпийского чемпиона подвела работа на рубеже. Из-за промахов Бё растерял всё своё преимущество и в середине гонки превратился из лидера в догоняющего. К счастью, Йоханнес всегда отличался космической скоростью. Она-то и позволила ему к последней стрельбе догнать Легрейда.

На рубеже два фаворита оказались одновременно, но первым стрелять начал Стурла. А дальше была развязка, как в лучших триллерах. Легрейд закрывает мишень – Бё делает то же самое. И так – вплоть до последнего выстрела. Стурла закрыл последний глазок, а Йоханнес – нет… Пятикратный олимпийский чемпион просто поторопился, пытаясь уйти на дистанцию вместе со своим соперником. Этот выстрел стоил рыжему биатлонисту «Большого хрустального глобуса».

Концовка сезона для Бё складывается неудачно. Остался без рекорда, а теперь — без «БХГ»:
Йоханнес Бё не побьёт рекорд Бьорндалена. Есть только один вариант
Йоханнес Бё не побьёт рекорд Бьорндалена. Есть только один вариант

На последний круг Легрейд ушёл с преимуществом в 22,4 секунды. Даже всемогущему Бё было не под силу сократить такой отрыв. Да и сам Стурла не хотел сдаваться: до конца дистанции он не сбавлял скорости. Кажется, он расслабился лишь в створе. Легрейд взял флаг в руки и поклонился трибунам перед ленточкой.

Бё пересёк финишную черту спустя 15,5 секунды. Йоханнес сразу поздравил своего партнёра по команде, а потом сделал красивый жест. Вместе со Стурлой они взялись за руки, подняв их в воздух с норвежским флагом. Символичная передача власти. Символичный конец эпохи.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
22 марта 2025, суббота. 15:45 МСК
Окончено
1
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
31:45.0
2
Йоханнес Бё
Норвегия
+15.5
3
Кентен Фийон Майе
Франция
+23.9

Легрейд досрочно взял свой «Большой хрустальный глобус». Его преимущество над Йоханнесом в тотале составило 104 очка. Кстати, Стурла забрал и «Малый хрустальный глобус» в зачёте пасьютов.

На награждение Стурла вышел с золотой короной на голове, а во время интервью не смог сдержать слёз. А Бё, кажется, был не сильно расстроен такому раскладу. Он искренне радовался за своего партнёра по команде.

Его эпоха подходит к концу. Осталась всего одна гонка.

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