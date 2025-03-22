Кошмар для Франциски Пройс. Последняя гонка преследования на Кубке мира удивила всех!

За один день конца розыгрыша Кубка мира по биатлону – 2024/2025 в Хольменколлене состоялся женский пасьют. По накалу эта гонка превосходила все предыдущие в сезоне. Ещё бы: решалась судьба главного трофея, за который сражаются француженка Лу Жанмонно и немка Франциска Пройс.

Начало было спокойным

Жанмонно и Пройс хоть и начали эту гонку вместе, но ни одна из них не пыталась совершить побег. На первой стрельбе из положения лёжа они работали практически синхронно, вот только последнюю мишень не смогла закрыть Франциска. После этого своей главной сопернице она уступала 24,4 секунды, а в спину ей дышала Жулия Симон.

Франциска Пройс Фото: Kevin Voigt/GettyImages

На подступах ко второму рубежу Лу смогла оторваться ещё на несколько секунд. Возможно, именно это и сыграло с ней злую шутку во время второй лёжки: француженка закончила работу с одним промахом, а сразу после неё стрельбу начала немка, и была точна.

И вся борьба началась заново. Теперь оппонентки вновь воссоединились на трассе вплоть до третьего огневого рубежа.

Пройс дрогнула

Первая стрельба из положения стоя стала фатальной для Франциски Пройс, чьи нервы не выдержали адского напряжения – немка не закрыла две мишени и оказалась только 10-й, а Лу Жанмонно поразила все цели и осталась лидером. Между ними – 48,7 секунды. Это была целая пропасть!

Лу Жанмонно Фото: Grega Valancic/VOIGT/GettyImages

Уже на подходе к заключительной стойке Пройс решила рискнуть и отыграла у соперницы четыре секунды, а также поднялась на восьмое место. В тот момент она уже уступала в онлайн-таблице общего зачёта КМ.

Однако француженка не сделала сопернице никаких подарков и закончила четвёртую стрельбу без ошибок. Тогда и стало ясно, что в гонке преследования победит именно она.

Пройс тоже была точна и покинула стрельбище четвёртой. Ровно тот момент их очки в общем зачёте уравнялись, но немке, конечно, хотелось обыграть тех, кто шёл впереди – швейцарку Лену Хекки и шведку Эльвиру Эберг.

Но ей это не удалось. Наоборот, Франци оказалась лишь пятой, проиграв также норвежке Иде Льен.

На Кубке мира за одну гонку до конца появился новый лидер: Лу Жанмонно теперь опережает Франциску Пройс на пять очков.

Это крайне важная победа для «трёхцветных». Сможет ли Пройс собраться к масс-старту после болезненного поражения в очной битве?

Масс-старт в Норвегии начнётся завтра, в 15:15 мск. Зря его организаторы поменяли местами с мужской гонкой. Йоханнес Бё, конечно, король, но о такой кульминации женского сражения за победу в Кубке мира биатлонный мир мог только мечтать!