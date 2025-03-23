Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 15 км Масс-старт
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Статьи

Расклады в борьбе за Кубок мира по биатлону — 2024/2025 перед последней гонкой: Лу Жанмонно против Пройс — кто заберёт Глобус?

Расклады в борьбе за Кубок мира по биатлону среди женщин. Всё решится в последней гонке!
Батраз Томаев
Франциска Пройс vs Лу Жанмонно
Аудио-версия:
Комментарии
Лу Жанмонно пока на первом месте, но Франциска Пройс совсем рядом.

23 марта 2025 года на Кубке мира пройдёт последняя гонка сезона – женский масс-старт. Нас ждёт весьма интригующее зрелище, ведь именно после этой гонки одна из девушек впервые поднимет над своей головой «Большой хрустальный глобус». Причём до старта неизвестно, кто это будет.

У Лу Жанмонно и Франциски Пройс практически равные шансы.

«Мне нужно это осознать»

Биатлонистки весь сезон противостояли друг другу. Жанмонно после успешного начала сезона в декабре возглавляла общий зачёт. Но потом француженке приходилось всё время догонять Пройс, и у неё неплохо получалось.

Лу Жанмонно

Лу Жанмонно

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Перед стартом заключительного этапа Кубка мира в Хольменколлене Лу уступала сопернице всего 20 очков. Благодаря победе в спринте Пройс увеличила отрыв до 35 очков, но итоги гонки преследования сделали ситуацию в тотале намного более напряжённой.

Лу Жанмонно выиграла пасьют, а Франциска Пройс стала только пятой и уступила лидерство в общем зачёте Кубка мира. Немка затряслась на третьем огневом рубеже, где ошиблась дважды. Всего же на её счету три промаха.

«Было очень тяжело. Я выложилась по полной и боролась за каждую позицию. Три ошибки действительно расстроили. Не знаю, почему так произошло, сначала мне нужно это осознать», – сказала Пройс в интервью Sportschau.

Как развивались события в женском пасьюте:
Кошмар для Франциски Пройс. Последняя гонка преследования на Кубке мира удивила всех!
Кошмар для Франциски Пройс. Последняя гонка преследования на Кубке мира удивила всех!

Судьбоносная победа?

Франци придётся осознавать случившееся со второй позиции в общем зачёте: по итогам гонки преследования лидерство у неё отобрала Лу. Француженка впереди на пять очков. С точки зрения математики преимущество ничтожно, зато куда важнее психологический подъём француженки.

«Это сценарий мечты. Пока очень трудно принять новость о моём лидерстве – как в эмоциональном, так и в энергетическом плане. На данный момент всё складывается идеально. У меня в голове было много цифр, но важно было сосредоточиться на гонке и ни на чём другом. Это сработало», – сказала Жанмонно в интервью Ski-nordique.

В мужском биатлоне главная интрига разрешилась:
Конец эпохи! Йоханнес Бё проиграл «Большой хрустальный глобус» на последней стрельбе
Конец эпохи! Йоханнес Бё проиграл «Большой хрустальный глобус» на последней стрельбе

Расклады на масс-старт

Франциска Пройс находится не в самом приятном положении. Для неё сезон-2024/2025 – определённо лучший в карьере, но в концовка может получиться смазанной.

Итак, у Лу Жанмонно сейчас 1193 очка. У Франциски Пройс – 1188.

Отрыв очень небольшой, и перед немкой стоит простая задача: чтобы вернуть себе лидерство и завоевать первый в карьере «БХГ», Пройс (при попадании в топ-3) достаточно просто опередить свою соперницу. Правда, если Франциска и Лу будут вести очную борьбу ниже пьедестала, то немке нужно будет выигрывать уже больше одной позиции в финишном протоколе, ведь чем ниже положение спортсменок на финише, тем меньше очков они получают.

Система начисления очков в Кубке мира (первые 10 мест):

1-е место – 90 очков;
2-е место – 75;
3-е место – 65;
4-е место – 55;
5-е место — 50;
6-е место — 45;
7-е место — 41;
8-е место — 37;
9-е место — 34;
10-е место – 31.

Занимательно то, что ни Франци, ни Лу нельзя назвать королевой масс-старта. Немка в этом сезоне не выиграла в этой дисциплине ни разу, но дважды брала серебро и один раз – бронзу. На счету Жанмонно же есть одно золото.

Складывается ощущение, что все прошлые выступления биатлонисток здесь и сейчас обнулились. Осталась одна гонка, в которой нужно опередить соперницу. И если начистоту, то шансы Лу Жанмонно на победу в общем зачёте выглядят предпочтительнее. На её стороне самое главное – психологическое преимущество. А для победы важно просто быть выше Пройс на финише. Можно даже не побеждать.

Если у вас не отображается опрос, вы можете проголосовать по ссылке.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android