Лу Жанмонно пока на первом месте, но Франциска Пройс совсем рядом.

Расклады в борьбе за Кубок мира по биатлону среди женщин. Всё решится в последней гонке!

23 марта 2025 года на Кубке мира пройдёт последняя гонка сезона – женский масс-старт. Нас ждёт весьма интригующее зрелище, ведь именно после этой гонки одна из девушек впервые поднимет над своей головой «Большой хрустальный глобус». Причём до старта неизвестно, кто это будет.

У Лу Жанмонно и Франциски Пройс практически равные шансы.

«Мне нужно это осознать»

Биатлонистки весь сезон противостояли друг другу. Жанмонно после успешного начала сезона в декабре возглавляла общий зачёт. Но потом француженке приходилось всё время догонять Пройс, и у неё неплохо получалось.

Лу Жанмонно Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Перед стартом заключительного этапа Кубка мира в Хольменколлене Лу уступала сопернице всего 20 очков. Благодаря победе в спринте Пройс увеличила отрыв до 35 очков, но итоги гонки преследования сделали ситуацию в тотале намного более напряжённой.

Лу Жанмонно выиграла пасьют, а Франциска Пройс стала только пятой и уступила лидерство в общем зачёте Кубка мира. Немка затряслась на третьем огневом рубеже, где ошиблась дважды. Всего же на её счету три промаха.

«Было очень тяжело. Я выложилась по полной и боролась за каждую позицию. Три ошибки действительно расстроили. Не знаю, почему так произошло, сначала мне нужно это осознать», – сказала Пройс в интервью Sportschau.

Судьбоносная победа?

Франци придётся осознавать случившееся со второй позиции в общем зачёте: по итогам гонки преследования лидерство у неё отобрала Лу. Француженка впереди на пять очков. С точки зрения математики преимущество ничтожно, зато куда важнее психологический подъём француженки.

«Это сценарий мечты. Пока очень трудно принять новость о моём лидерстве – как в эмоциональном, так и в энергетическом плане. На данный момент всё складывается идеально. У меня в голове было много цифр, но важно было сосредоточиться на гонке и ни на чём другом. Это сработало», – сказала Жанмонно в интервью Ski-nordique.

Расклады на масс-старт

Франциска Пройс находится не в самом приятном положении. Для неё сезон-2024/2025 – определённо лучший в карьере, но в концовка может получиться смазанной.

Итак, у Лу Жанмонно сейчас 1193 очка. У Франциски Пройс – 1188.

Отрыв очень небольшой, и перед немкой стоит простая задача: чтобы вернуть себе лидерство и завоевать первый в карьере «БХГ», Пройс (при попадании в топ-3) достаточно просто опередить свою соперницу. Правда, если Франциска и Лу будут вести очную борьбу ниже пьедестала, то немке нужно будет выигрывать уже больше одной позиции в финишном протоколе, ведь чем ниже положение спортсменок на финише, тем меньше очков они получают.

Система начисления очков в Кубке мира (первые 10 мест):



1-е место – 90 очков;

2-е место – 75;

3-е место – 65;

4-е место – 55;

5-е место — 50;

6-е место — 45;

7-е место — 41;

8-е место — 37;

9-е место — 34;

10-е место – 31.

Занимательно то, что ни Франци, ни Лу нельзя назвать королевой масс-старта. Немка в этом сезоне не выиграла в этой дисциплине ни разу, но дважды брала серебро и один раз – бронзу. На счету Жанмонно же есть одно золото.

Складывается ощущение, что все прошлые выступления биатлонисток здесь и сейчас обнулились. Осталась одна гонка, в которой нужно опередить соперницу. И если начистоту, то шансы Лу Жанмонно на победу в общем зачёте выглядят предпочтительнее. На её стороне самое главное – психологическое преимущество. А для победы важно просто быть выше Пройс на финише. Можно даже не побеждать.

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