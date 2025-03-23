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17:40 Мск
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Кубок мира по биатлону — 2024/2025, последняя гонка Йоханнеса и Тарьея Бё в карьере, масс-старт, онлайн-трансляция 23 марта 2025

Йоханнес и Тарьей Бё проводят последнюю гонку в карьере. Провожаем великих! LIVE
Татьяна Постникова
Йоханнес Бё
Комментарии
Осторожно: будет очень грустно!

Этот момент наступил! Йоханнес и Тарьей Бё проводят последнюю гонку в карьере. Сегодня, 23 марта, в Хольменколлене биатлонисты побегут масс-старт.

О решении завершить карьеры по окончании сезона братья Бё объявили в январе. Оба спортсмена захотели сосредоточиться на семейной жизни.

Тарьей провёл на международной арене счастливых 16 лет, трижды став олимпийским чемпионом, 12 раз чемпионом мира и один раз — обладателем «Большого хрустального глобуса». Йоханнес бегал на топ-уровне 12 лет, за которые успел стать настоящей легендой биатлона. На счету Бё-младшего пять золотых медалей Олимпиады, 23 золотых медали чемпионата мира и пять «Больших хрустальных глобусов».

И вот теперь путь братьев на Кубке мира подходит к концу. «Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию последней гонки в карьерах Йоханнеса и Тарьея. Начало масс-старта — в 17.40 мск.

Запасайтесь платочками, будет грустно!

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Мужчины. 15 км Масс-старт
23 марта 2025, воскресенье. 17:40 МСК
Не началось
Судьбоносные заявления братьев:
Шокирующая новость в биатлоне. Почему Йоханнес Бё объявил о завершении карьеры?! Шокирующая новость в биатлоне. Почему Йоханнес Бё объявил о завершении карьеры?!
Тарьей Бё со слезами объявил о завершении карьеры. Он уходит вслед за своим братом Тарьей Бё со слезами объявил о завершении карьеры. Он уходит вслед за своим братом

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Live Татьяна Постникова

В отличие от Тарьея у Йоханнеса в этом сезоне были шансы завоевать «Большой хрустальный глобус». Однако Бё-младший упустил награду на последней стрельбе в пасьюте.

Йоханнес драматично остался без главного трофея сезона
Конец эпохи! Йоханнес Бё проиграл «Большой хрустальный глобус» на последней стрельбе
Конец эпохи! Йоханнес Бё проиграл «Большой хрустальный глобус» на последней стрельбе
12:09 Татьяна Постникова

Красивое завершение карьеры братьев оказалось под угрозой срыва. Сперва о болезни заявил Йоханнес Бё. Норвежцу пришлось сняться с этапа в Поклюке из-за простуды. По словам Бё-младшего, у него была слабость и температура под 40 градусов. С счастью, к началу соревнований в Холменколлене ему удалось поправиться.

Вот только перед гонками в Норвегии о болезни объявил Тарьей. Дабы прийти в себя он пропустил связку спринт-пасьют. 22 марта Бё-старший заверил, что всё-таки выйдет на масс-старт.

Он будет там, даже если мне придётся тащить его на санях во время масс-старта, — подтрунивал над братом Йоханнес.
12:03 Татьяна Постникова

Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем онлайн-трансляцию последней гонки в карьере Йоханнеса и Тарьея Бё. Норвежские биатлонисты пробегут масс-старт в Холменколлене. Начало гонки в 17.40 по Москве.

Сегодня братья Бё официально уходят из спорта. Вы верите, что этот день настал?

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Новости. Биатлон
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