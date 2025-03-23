Йоханнес и Тарьей Бё проводят последнюю гонку в карьере. Провожаем великих! LIVE

Этот момент наступил! Йоханнес и Тарьей Бё проводят последнюю гонку в карьере. Сегодня, 23 марта, в Хольменколлене биатлонисты побегут масс-старт.

О решении завершить карьеры по окончании сезона братья Бё объявили в январе. Оба спортсмена захотели сосредоточиться на семейной жизни.

Тарьей провёл на международной арене счастливых 16 лет, трижды став олимпийским чемпионом, 12 раз чемпионом мира и один раз — обладателем «Большого хрустального глобуса». Йоханнес бегал на топ-уровне 12 лет, за которые успел стать настоящей легендой биатлона. На счету Бё-младшего пять золотых медалей Олимпиады, 23 золотых медали чемпионата мира и пять «Больших хрустальных глобусов».

И вот теперь путь братьев на Кубке мира подходит к концу. «Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию последней гонки в карьерах Йоханнеса и Тарьея. Начало масс-старта — в 17.40 мск.

Запасайтесь платочками, будет грустно!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.