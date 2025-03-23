Йоханнес и Тарьей Бё проводят последнюю гонку в карьере. Провожаем великих! LIVE

Этот момент наступил! Йоханнес и Тарьей Бё проводят последнюю гонку в карьере. Сегодня, 23 марта, в Хольменколлене биатлонисты побегут масс-старт.
О решении завершить карьеры по окончании сезона братья Бё объявили в январе. Оба спортсмена захотели сосредоточиться на семейной жизни.
Тарьей провёл на международной арене счастливых 16 лет, трижды став олимпийским чемпионом, 12 раз чемпионом мира и один раз — обладателем «Большого хрустального глобуса». Йоханнес бегал на топ-уровне 12 лет, за которые успел стать настоящей легендой биатлона. На счету Бё-младшего пять золотых медалей Олимпиады, 23 золотых медали чемпионата мира и пять «Больших хрустальных глобусов».
И вот теперь путь братьев на Кубке мира подходит к концу. «Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию последней гонки в карьерах Йоханнеса и Тарьея. Начало масс-старта — в 17.40 мск.
Запасайтесь платочками, будет грустно!
Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
В отличие от Тарьея у Йоханнеса в этом сезоне были шансы завоевать «Большой хрустальный глобус». Однако Бё-младший упустил награду на последней стрельбе в пасьюте.
Красивое завершение карьеры братьев оказалось под угрозой срыва. Сперва о болезни заявил Йоханнес Бё. Норвежцу пришлось сняться с этапа в Поклюке из-за простуды. По словам Бё-младшего, у него была слабость и температура под 40 градусов. С счастью, к началу соревнований в Холменколлене ему удалось поправиться.
Вот только перед гонками в Норвегии о болезни объявил Тарьей. Дабы прийти в себя он пропустил связку спринт-пасьют. 22 марта Бё-старший заверил, что всё-таки выйдет на масс-старт.
Он будет там, даже если мне придётся тащить его на санях во время масс-старта, — подтрунивал над братом Йоханнес.
Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем онлайн-трансляцию последней гонки в карьере Йоханнеса и Тарьея Бё. Норвежские биатлонисты пробегут масс-старт в Холменколлене. Начало гонки в 17.40 по Москве.
Сегодня братья Бё официально уходят из спорта. Вы верите, что этот день настал?