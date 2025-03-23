«Хочу победить злодея». Легрейд обыграл Йоханнеса Бё и отправил его на пенсию

«Вечно второй», «первый среди обычных людей», «лучший среди смертных» – так о себе последние пару лет говорил норвежский биатлонист Стурла Легрейд. И не преувеличивал. С момента своего дебюта на Кубке мира норвежец показывал впечатляющие результаты, вот только их не хватало, чтобы стать первым. Почти пять лет талантливый Легрейд находился в тени космического Йоханнеса Бё. Но теперь всё окончательно изменилось!

Настоящая сказка

Легрейд появился в мировом биатлоне совершенно неожиданно. В ноябре 2020 года мало кому известный норвежец выиграл первую гонку сезона – а для него это был лишь пятый старт на Кубке мира. Казалось, что это случайность, ведь индивидуальные гонки – довольно непредсказуемый вид программы, в котором могут блеснуть ноунеймы. Но на следующем этапе Стурла заехал в «цветы», а потом и вовсе стал добывать медаль за медалью.

Легрейд вмиг превратился в настоящую звезду. Он был единственным, кто мог навязать борьбу Йоханнесу Бё, который казался абсолютно непобедимым после ухода Мартена Фуркада. Результаты Стурлы были настолько хороши, что он едва не отобрал у Бё «Большой хрустальный глобус». Норвежцев разделили всего 13 очков! Зато Легрейду удалось завоевать два «Малых хрустальных глобуса» и награду лучшему биатлонисту до 25 лет.

Такого громкого дебюта в биатлоне не было долгие годы. История Легрейда была по-настоящему впечатляющей, ведь в 2018 году он едва не завершил карьеру из-за мононуклеоза. Справившись с болезнью, Стурла ярко вернулся в спорт. А огромную поддержку ему оказывали дядя и тётя, которые вплоть до 2020 года были его единственными спонсорами.

«Пришло время оглянуться назад и посмотреть на этот невероятный сезон. Это действительно была сказка. Четыре золота на чемпионате мира. Два «Малых глобуса» – в гонках преследования и индивидуальных гонках. Второе место в общем зачёте Кубка мира. 18 раз на подиуме, 27 раз – в цветочной церемонии. Я не мог подумать об этом даже в самых смелых мечтах», – восторгался Легрейд на своей странице в социальной сети весной 2021 года.

Стурла Легрейд Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Такой взлёт был шоком даже для самого Стурлы. Проявив себя в биатлоне, спортсмен решил бросить учёбу в университете. Но тогда парень ещё не знал, что ждёт его впереди.

Кошмарный сон

Вскоре второе место стало настоящим проклятием Легрейда. Стурла в двух сезонах подряд останавливался в шаге от «Большого хрустального глобуса». В 2022 году он проиграл Кентену Фийону Майе, а в 2023 году – Йоханнесу Бё. Эта серия прервалась лишь в 2024 году. Тогда из-за провальных результатов в концовке сезона Легрейд стал лишь четвёртым в тотале, пропустив вперёд братьев Бё и Йоханнеса Дале-Шевдала. Но даже тогда у Стурлы были все шансы вновь стать вторым!

Проигрывал Легрейд не только в тотале, но и в обычных гонках. За три сезона норвежец сумел завоевать лишь пять личных золотых медалей и 14 серебряных. Кому Стурла уступил в большинстве этих гонок? Конечно, Йоханнесу Бё. Именно «рыжий» стал главным соперником Легрейда. Впрочем, тут стоит отдать должное Йоханнесу. Пятикратный олимпийский чемпион после Игр в Пекине поражал всех своими результатами и сумасшедшей скоростью.

«Когда Йоханнес блистает, сложно себя с ним сравнивать. Надеюсь, что моя карьера продлится ещё долго, я только начинаю находить форму и стрелять, надеюсь, становлюсь всё лучше и лучше и смогу стать грозой для всех через несколько лет. Йоханнесу не придётся спать ночами, если он захочет обыграть меня в будущем. Быть вторым после лучшего – это не совсем то, чего бы хотелось, но Йоханнес непобедим, поэтому я могу называть себя лучшим из смертных», – говорил Легрейд в январе 2023 года.

Йоханнес Бё и Стурла Легрейд Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Битва со «злодеем»

Сезон-2024/2025 вновь начался под знаком борьбы Бё и Легрейда. И опять Йоханнес был сильнее, хотя и не отличался стабильностью. Стурле, который шикарно проводил каждую гонку, никак не удавалось разобраться со своим соперником.

После заявления Бё о завершении карьеры по окончании сезона было ощущение, что Йоханнесу удастся уйти непобеждённым. Вот только Стурлу такой расклад не устраивал. С января у Легрейда явно открылось второе дыхание. Он наконец-то начал обыграть своего многолетнего оппонента и уверенно приближаться к нему в общем зачёте.

«Йоханнес много значит для меня, и это моё самое большое вдохновение, кроме того, он действительно хороший парень. Он решил пойти другим путём, оставив спорт, мне было трудно понять это, но я очень уважаю его и его выбор.

Я хочу победить его, пока я могу это сделать, он не должен оставаться на вершине. Так же, как он сделал с Мартеном в последнем сезоне француза. Я должен победить его, прежде чем он уйдёт. Я хочу победить злодея», – решительно заявил Стурла.

Именно так и вышло. Легрейд всё-таки сумел победить «злодея» Бё до его ухода из спорта. Почти так же, как сам Бё одолел Фуркада.

Стурла наращивал отрыв от Йоханнеса в общем зачёте Кубка мира, а Бё, как ни старался, не мог догнать соперника. Даже пятикратный олимпийский чемпион смирился со своим поражением.

«Конечно, я ещё могу надеяться, но, чтобы у меня были шансы, в спринте Стурла должен был оказаться ниже. Так что теперь он в безопасности. В глубине души он тоже это знает», – объяснял Бё.

Всё решилось в пасьюте Хольменколлена. Там Стурла доказал, что достоин быть лидером. В напряжённой дуэли с Йоханнесом он сумел совладать с нервами и уверенно забрать золото. А вот Бё дрогнул, допустив промах на последней мишени на заключительном рубеже. В 2020-м один выстрел подарил Бё «Глобус», а теперь – отнял его.

Это не конец…

На финише сам Йоханнес чествовал Стурлу, гарантировавшего себе первый в карьере «Большой хрустальный глобус». Бё поклонился своему сопернику, а потом сделал красивый жест: как рефери в ринге, поднял руку Легрейда с флагом в руке, как бы зафиксировав его окончательную победу.

«Это мечта, ставшая реальностью. Я одержал победу в Хольменколлене с нулём и опередил Величайшего. Нет лучшего расклада, при котором это могло произойти. До GOAT мне ещё далеко, но это показывает, что я тоже довольно хорош, раз я могу победить Йоханнеса», – признался Стурла со слезами на глазах VG.

Передачу лидерства в сборной Норвегии зафиксировал и сам Бё.

«Я думаю, что сегодня мы должны отдать должное Стурле за всё, что он сделал в этом сезоне. Сегодняшняя гонка – венец его карьеры. Это просто фантастика! Он воплощает в биатлоне совершенство. 20 закрытых мишеней – это очень трудно, но он делает это раз за разом. Его стало так трудно победить, и теперь он лучший», – подытожил Бё.

И если до этого были сомнения, то теперь смело можно сказать – будущее сборной Норвегии после ухода братьев Бё в надёжных руках. Стурла доказал, что он наконец-то готов быть первым.

Йоханнес может уходить на пенсию спокойно.