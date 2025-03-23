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Стурла Легрейд завоевал первый в карьере Большой хрустальный глобус — опередил Йоханнеса Бё и проводил его на пенсию

«Хочу победить злодея». Легрейд обыграл Йоханнеса Бё и отправил его на пенсию
Татьяна Постникова
Легрейд обыграл и отправил на пенсию Йоханнеса Бё
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Стурла увёл «Большой хрустальный глобус» прямо из-под носа именитого соотечественника.

«Вечно второй», «первый среди обычных людей», «лучший среди смертных» – так о себе последние пару лет говорил норвежский биатлонист Стурла Легрейд. И не преувеличивал. С момента своего дебюта на Кубке мира норвежец показывал впечатляющие результаты, вот только их не хватало, чтобы стать первым. Почти пять лет талантливый Легрейд находился в тени космического Йоханнеса Бё. Но теперь всё окончательно изменилось!

Настоящая сказка

Легрейд появился в мировом биатлоне совершенно неожиданно. В ноябре 2020 года мало кому известный норвежец выиграл первую гонку сезона – а для него это был лишь пятый старт на Кубке мира. Казалось, что это случайность, ведь индивидуальные гонки – довольно непредсказуемый вид программы, в котором могут блеснуть ноунеймы. Но на следующем этапе Стурла заехал в «цветы», а потом и вовсе стал добывать медаль за медалью.

Легрейд вмиг превратился в настоящую звезду. Он был единственным, кто мог навязать борьбу Йоханнесу Бё, который казался абсолютно непобедимым после ухода Мартена Фуркада. Результаты Стурлы были настолько хороши, что он едва не отобрал у Бё «Большой хрустальный глобус». Норвежцев разделили всего 13 очков! Зато Легрейду удалось завоевать два «Малых хрустальных глобуса» и награду лучшему биатлонисту до 25 лет.

Легрейд был в шаге от настоящей сенсации:
Йоханнес Бё задрожал. Неужели юный Легрейд оставит норвежского чемпиона без Кубка мира?
Йоханнес Бё задрожал. Неужели юный Легрейд оставит норвежского чемпиона без Кубка мира?

Такого громкого дебюта в биатлоне не было долгие годы. История Легрейда была по-настоящему впечатляющей, ведь в 2018 году он едва не завершил карьеру из-за мононуклеоза. Справившись с болезнью, Стурла ярко вернулся в спорт. А огромную поддержку ему оказывали дядя и тётя, которые вплоть до 2020 года были его единственными спонсорами.

«Пришло время оглянуться назад и посмотреть на этот невероятный сезон. Это действительно была сказка. Четыре золота на чемпионате мира. Два «Малых глобуса» – в гонках преследования и индивидуальных гонках. Второе место в общем зачёте Кубка мира. 18 раз на подиуме, 27 раз – в цветочной церемонии. Я не мог подумать об этом даже в самых смелых мечтах», – восторгался Легрейд на своей странице в социальной сети весной 2021 года.

Стурла Легрейд

Стурла Легрейд

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Такой взлёт был шоком даже для самого Стурлы. Проявив себя в биатлоне, спортсмен решил бросить учёбу в университете. Но тогда парень ещё не знал, что ждёт его впереди.

Кошмарный сон

Вскоре второе место стало настоящим проклятием Легрейда. Стурла в двух сезонах подряд останавливался в шаге от «Большого хрустального глобуса». В 2022 году он проиграл Кентену Фийону Майе, а в 2023 году – Йоханнесу Бё. Эта серия прервалась лишь в 2024 году. Тогда из-за провальных результатов в концовке сезона Легрейд стал лишь четвёртым в тотале, пропустив вперёд братьев Бё и Йоханнеса Дале-Шевдала. Но даже тогда у Стурлы были все шансы вновь стать вторым!

Иногда у Стурлы случались настоящие спады:
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«Это плохой знак». Олимпийский чемпион из Норвегии на грани вылета из сборной

Проигрывал Легрейд не только в тотале, но и в обычных гонках. За три сезона норвежец сумел завоевать лишь пять личных золотых медалей и 14 серебряных. Кому Стурла уступил в большинстве этих гонок? Конечно, Йоханнесу Бё. Именно «рыжий» стал главным соперником Легрейда. Впрочем, тут стоит отдать должное Йоханнесу. Пятикратный олимпийский чемпион после Игр в Пекине поражал всех своими результатами и сумасшедшей скоростью.

«Когда Йоханнес блистает, сложно себя с ним сравнивать. Надеюсь, что моя карьера продлится ещё долго, я только начинаю находить форму и стрелять, надеюсь, становлюсь всё лучше и лучше и смогу стать грозой для всех через несколько лет. Йоханнесу не придётся спать ночами, если он захочет обыграть меня в будущем. Быть вторым после лучшего – это не совсем то, чего бы хотелось, но Йоханнес непобедим, поэтому я могу называть себя лучшим из смертных», – говорил Легрейд в январе 2023 года.

Йоханнес Бё и Стурла Легрейд

Йоханнес Бё и Стурла Легрейд

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Битва со «злодеем»

Сезон-2024/2025 вновь начался под знаком борьбы Бё и Легрейда. И опять Йоханнес был сильнее, хотя и не отличался стабильностью. Стурле, который шикарно проводил каждую гонку, никак не удавалось разобраться со своим соперником.

После заявления Бё о завершении карьеры по окончании сезона было ощущение, что Йоханнесу удастся уйти непобеждённым. Вот только Стурлу такой расклад не устраивал. С января у Легрейда явно открылось второе дыхание. Он наконец-то начал обыграть своего многолетнего оппонента и уверенно приближаться к нему в общем зачёте.

«Йоханнес много значит для меня, и это моё самое большое вдохновение, кроме того, он действительно хороший парень. Он решил пойти другим путём, оставив спорт, мне было трудно понять это, но я очень уважаю его и его выбор.

Я хочу победить его, пока я могу это сделать, он не должен оставаться на вершине. Так же, как он сделал с Мартеном в последнем сезоне француза. Я должен победить его, прежде чем он уйдёт. Я хочу победить злодея», – решительно заявил Стурла.

Один выстрел решил судьбу «Глобуса» в борьбе между Фуркадом и Бё:
Потрясающее прощание Фуркада с биатлоном! Судьбу Кубка мира решил один выстрел
Потрясающее прощание Фуркада с биатлоном! Судьбу Кубка мира решил один выстрел

Именно так и вышло. Легрейд всё-таки сумел победить «злодея» Бё до его ухода из спорта. Почти так же, как сам Бё одолел Фуркада.

Стурла наращивал отрыв от Йоханнеса в общем зачёте Кубка мира, а Бё, как ни старался, не мог догнать соперника. Даже пятикратный олимпийский чемпион смирился со своим поражением.

«Конечно, я ещё могу надеяться, но, чтобы у меня были шансы, в спринте Стурла должен был оказаться ниже. Так что теперь он в безопасности. В глубине души он тоже это знает», – объяснял Бё.

Всё решилось в пасьюте Хольменколлена. Там Стурла доказал, что достоин быть лидером. В напряжённой дуэли с Йоханнесом он сумел совладать с нервами и уверенно забрать золото. А вот Бё дрогнул, допустив промах на последней мишени на заключительном рубеже. В 2020-м один выстрел подарил Бё «Глобус», а теперь – отнял его.

В этот раз промах сыграл не в пользу Йоханнеса:
Конец эпохи! Йоханнес Бё проиграл «Большой хрустальный глобус» на последней стрельбе
Конец эпохи! Йоханнес Бё проиграл «Большой хрустальный глобус» на последней стрельбе

Это не конец…

На финише сам Йоханнес чествовал Стурлу, гарантировавшего себе первый в карьере «Большой хрустальный глобус». Бё поклонился своему сопернику, а потом сделал красивый жест: как рефери в ринге, поднял руку Легрейда с флагом в руке, как бы зафиксировав его окончательную победу.

«Это мечта, ставшая реальностью. Я одержал победу в Хольменколлене с нулём и опередил Величайшего. Нет лучшего расклада, при котором это могло произойти. До GOAT мне ещё далеко, но это показывает, что я тоже довольно хорош, раз я могу победить Йоханнеса», – признался Стурла со слезами на глазах VG.

Передачу лидерства в сборной Норвегии зафиксировал и сам Бё.

«Я думаю, что сегодня мы должны отдать должное Стурле за всё, что он сделал в этом сезоне. Сегодняшняя гонка – венец его карьеры. Это просто фантастика! Он воплощает в биатлоне совершенство. 20 закрытых мишеней – это очень трудно, но он делает это раз за разом. Его стало так трудно победить, и теперь он лучший», – подытожил Бё.

И если до этого были сомнения, то теперь смело можно сказать – будущее сборной Норвегии после ухода братьев Бё в надёжных руках. Стурла доказал, что он наконец-то готов быть первым.

Йоханнес может уходить на пенсию спокойно.

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