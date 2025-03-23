Стриптиз на публике, угон машины, пение русской песенки — помните, что творили братья Бё?

Как же будет не хватать этих хулиганов!

Харизматичные, искренние, всегда остающиеся на улыбке и приколе братья Тарьей и Йоханнес Бё завершают свои спортивные карьеры. Они влюбили в биатлон не одно поколение болельщиков, завоевали огромное количество титулов и не давали никому заскучать даже вне соревнований.

Именно с ними ассоциируется тот самый тёплый сердцу период, когда существовала настоящая «биатлонная семья». Таких, как братья Бё, больше нет. Без лишнего пафоса можно сказать: вместе с братьями уходит эпоха.

Снимали штаны для Туры Бергер

Большинство ранних проделок братьев связаны с именем ещё одного известного норвежского чемпиона и хулигана – Эмиля Хегле Свендсена. В Ханты-Мансийске вся мужская норвежская сборная, включая братьев Бё, а также Симон и Мартен Фуркады спряталась в лесу, чтобы очень необычным образом поздравить Туру Бергер с победой в общем зачёте Кубка мира.

Мужчины сняли штаны и показали своё «достоинство» пелотону во время женской гонки и даже попали на камеру телетрансляции, пусть и без пикантных подробностей. Шутники отметили, что такое поздравление – часть традиций сборной. Да и сама Тура Бергер отнеслась к ситуации с юмором.

Тарьей Бё Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

«Это было разовое представление и было сделано чисто для того, чтобы повеселиться, как шутка. Такое происходит, когда норвежец завоёвывает жёлтую майку лидера. К примеру, когда её выиграл Эмиль, норвежские девушки сделали нечто похожее для нас. Вся команда показала нам грудь. Завоевать жёлтую майку не так легко, так что смысл этой традиции состоит в том, чтобы придать мотивации», – объяснял Тарьей.

«Было невозможно не заметить, что они там стоят. Всё это выглядело очень комично. Я не испытывала проблем с концентрацией при стрельбе после этого, там не на что было смотреть», – отшутилась спортсменка.

Угоняли машину Слепцовой

Всё в том же Ханты-Мансийске, но тремя годами ранее, ещё до того, как Йоханнес Бё ворвался в мировую элиту, Тарьей и Эмиль угнали машину российской биатлонистки Светланы Слепцовой.

Спортсменка оставила автомобиль заведённым и зашла в домик за документами. В этот момент норвежцы успели подсуетиться и устроить розыгрыш. Тарьей прыгнул за руль, а Эмиль – на пассажирское сиденье. Они немного прокатились и припарковали машину в другом месте.

Когда испугавшаяся Слепцова обнаружила пропажу, норвежцы хихикали и наблюдали за ней из окна своего домика. Машина быстро нашлась, а Тарьей специально выучил фразу на русском: «Мы угнали Светину машину».

«Конечно, для меня это был шок. Потом поняла, что это они, и сразу стало легче. Они вообще очень большие шутники. Хотя больше шуток в мою сторону таких серьёзных и не было», – смеялась Слепцова.

Не давали спуска друг другу

После того как Свендсен завершил карьеру, шутки братьев стали более безобидными и в основном касались друг друга. Однажды Йоханнес рассказал о розыгрыше, который устроил старшему брату.

«Я убрал доски с нашей двухъярусной кровати, где он спал наверху. Поэтому, когда он в очередной раз забрался наверх, то упал. Я даже помню, что подумал в момент его падения: «Я сожалею, но теперь мне не жить», — признавался Йоханнес на своей странице в социальной сети.

Братья Бё Фото: Getty Images

Младший даже выдавал семейные истории из детства. Оказалось, что больше проблем родителям доставлял именно Тарьей.

«У него была ракета в заднице. Однажды он взял биту для крикета и гонялся за нашей сестрой. Отец увидел это, отобрал биту, сломал её и бросил в камин», — рассказывал Йоханнес.

Старший брат после таких рассказов в долгу не оставался: «Я хочу, чтобы дети Йоханнеса думали, что их дядя – лучший в биатлоне», – шутил Тарьей.

Парни посвящали друг другу смешные мемы и не упускали ни единого шанса подразнить друг друга.

Как Тарьей поздравил Йоханнеса: Фото «Доминатор». Тарьей Бё сделал мем из детского фото брата Йоханнеса

Пели русские песенки

Братья просто обожают подшучивать друг над другом. Представьте, как был счастлив Тарьей, когда ему рассказали, что в России есть известная всем детская песенка про рыжего Антошку, копающего картошку.

Старший Бё сказал, что не встанет со стула, пока не повторит фразу полностью. Ему это, конечно же, удалось. Пока снимали сюжет с братьями, Тарьей несколько раз исполнил строчки из песни «Рыжий, рыжий, конопатый, убил дедушку лопатой», сопровождая это заразительным смехом.

Йоханнесу русский язык давался сложнее, поэтому ответить Тарьею фразой: «А я дедушку не бил, а я дедушку любил», – он так и не смог.

Всегда были вместе

Несмотря на все шутки друг над другом, отношения между братьями всегда были тёплыми. Когда Тарьей начал добиваться успехов, то не забывал отметить ещё никому не известного юниора Йоханнеса.

Йоханнес Бё Фото: Stanko Gruden/Getty Images

«Уле-Эйнар сказал, что я величайший талант Норвегии? Бросьте, он ошибся. Величайший талант — мой брат Йоханнес», – говорил старший Бё.

А когда младший наконец-то попал в сборную, то парни стали неразлучными и всегда искренне радовались успехам друг друга.

«Это роскошь – иметь брата, с которым можно ездить по миру. Нам придаёт уверенности то, что мы есть друг у друга», – отмечал Тарьей.

Завершают карьеру они тоже вместе. Сначала на специальной пресс-конференции о своём решении объявил Йоханнес Бё, а через неделю Тарьей сообщил публике, что не готов выступать без своего брата.

Спасибо братьям Бё за все эти годы! Без них биатлон уже не будет прежним.