Франциска Пройс и Лу Жанмонно сражались за «Большой хрустальный глобус» до последнего круга последней гонки. И всё решило падение!

Самая эмоциональная развязка Кубка мира по биатлону. За последние 10 лет — точно!

В последней женской гонке Кубка мира – 2024/2025 под шум неистовствующих трибун на легендарном стадионе в Хольменколлене разрешилась главная интрига сезона. «Большой хрустальный глобус» нашёл свою обладательницу. Чемпионкой стала немка Франциска Пройс.

Борьба за победу в тотале развернулась невероятная. Всего пять очков преимущества перед заключительной гонкой у француженки Лу Жанмонно почти ничего не давали ей, кроме психологического преимущества. Ей просто нужно было оказаться выше своей соперницы из Германии в масс-старте.

Но то, что произошло на последнем круге… Это просто кино.

Жанмонно в роли догоняющей

События развивались стремительно. На первом огневом рубеже Франциска Пройс была точна и работала в топ-3, тогда как Лу Жанмонно ошиблась последним выстрелом, а на следующий круг отправилась 17-й.

К отсечке 4,2 км француженка отыграла всего две позиции, но по времени приблизилась к лидеру аж на 23 секунды, отрыв составлял лишь 12.

Лу Жанмонно Фото: Mathias Bergeld/Zuma/ТАСС

Вторая стрельба обошлась без ошибок: оба фаворита поразили все мишени, правда, делали они это медленно, выцеливая каждый выстрел. Представьте, какое напряжение витало в воздухе в тот момент. И совсем неважно, что промежуточным лидером масс-старта была шведка Ханна Эберг. Взоры тысяч людей были прикованы к Пройс, которая теперь шла второй, и к Жанмонно, поднявшейся на четвёртое место. Если бы гонку остановили в тот момент, то «Глобус» достался бы Франциске Пройс.

Досадная ошибка Пройс

Уже по ходу дистанции Жанмонно проиграла несколько секунд, но, наверное, не из-за усталости. Она просто помнила об ошибках прошлых дней и решила не усугублять ситуацию перед очередным огневым рубежом.

Как раз во время третьей стрельбы один промах допустила Франци, а Лу была точна. Расклад по ходу гонки поменялся вновь. И теперь француженка шла на первом месте, а немка опустилась на третью позицию. Их разделяла не только Эберг-старшая, но и 9,7 секунды.

Франциска Пройс Фото: Mathias Bergeld/Zuma/ТАСС

Впрочем, к отсечке 9,2 км Пройс уже дышала в спину своей сопернице, а от её отставания не осталось и следа.

Лу Жанмонно сегодня не нужна была победа. Перед заключительной стойкой она отпустила шедшую вперёд Ханну Эберг. Главная угроза шла позади неё.

Как обидно за Лу!

Обе спортсменки выдержали невероятное психологическое давление и были точны на четвёртом рубеже. Жанмонно покинула стрельбище первой, а Пройс шла в одной секунде от неё. Вы вообще могли себе представить такую борьбу за «Глобус»? На последнем круге последней гонки сезона!

На дистанции они никуда не торопились, играя в кошки-мышки.

И доигрались! На поворот перед заключительным подъёмом француженка входила по внутренней траектории. Она заняла неудобное положение и поплатилась за это, споткнувшись о лыжу на разбитой трассе. И упала.

Падение Лу Жанмонно Фото: Кадр из трансляции

В тот момент были расставлены все точки над «i». Жанмонно поднялась быстро, но Пройс поняла, что получила шанс всей жизни, и рванула.

Победа в общем зачёте Кубка мира досталась Франциске Пройс. Это был большой триумф с тактической точки зрения. Никакого злого умысла у немки даже и в помине не было. Она просто не допускала ошибок.

Серебро масс-старта в итоге досталось Ханне Эберг, а Лу Жанмонно получила бронзу. Но главное – упустила лидерство в общем зачёте.

Вот такой драматичный итог сезона-2024/2025. Франциска Пройс наконец закрыла гештальт и принесла Германии новый «Большой глобус». Теперь она встала в один ряд с Магдаленой Нойнер и Лаурой Дальмайер.

Ну а у Жанмонно ещё будет возможность побороться за главный титул в своей карьере. Сегодня она проиграла в первую очередь самой себе.