Слёзы и шампанское. Как прошла последняя гонка в карьере братьев Бё

Йоханнес и Тарьей больше никогда не возьмут в руки винтовки.

Последний этап Кубка мира по биатлону – 2024/2025, последний этап в норвежском Хольменколлене и последняя гонка братьев Бё. Вы тоже пустили слезу, как и я? Да, нужно запечатлеть в истории этот момент.

Это была история

Лидер норвежской сборной Йоханнес Бё начал воскресную гонку с ошибки на первой стрельбе, а вот его брат Тарьей после болезни был явно не в форме, но закрыл все мишени. Любимчик многих фанатов биатлона из России не мог не попрощаться с публикой и коллегами, не попытавшись показать высокий результат.

Йоханнес Бё Фото: Kevin Voigt/Getty Images

Однако уже на втором круге он проигрывал лидерам больше полуминуты. Отставание Бё-старшего увеличивалось с каждым отталкиванием, добавились также ошибки и в стрельбе. Поддержал его и младший брат. Легенды биатлона в своей последней гонке точно не стремились на пьедестал. Они просто наслаждались моментом.

Йоханнес Бё не смог попасть даже в цветочную церемонию, финишировав седьмым. А его брат стал 23-м.

По дороге на финиш Тарьей взял в руки норвежский флаг и проехал с ним вплоть до последних метров. Он сначала поклонился зрителям, а потом обнял Йоханнеса и передал ему знамя. Это был трогательный момент.

Не откладывая в долгий ящик, братья стали отмечать свою блестящую карьеру. Их облили шампанским, а уже потом Йоханнес и Тарьей начали сами пить игристое. Были и поклоны со стороны соперников.

Победил Самуэльссон

А вот в борьбе за золото первую часть дистанции лидировал француз Эмильен Жаклен. После второго рубежа он привозил шведу Себастьяну Самуэльссону 17 секунд, однако растерял лидерство и своё преимущество к третьей стрельбе. Силы его на этот раз покинули внезапно.

На третьей стрельбе шведский биатлонист промазал один раз, а на следующем рубеже взял своё.

Себастиан Самуэльссон Фото: Grega Valancic/GettyImages

Он ушёл вместе с французом Эриком Перро и норвежцем Эндре Стрёмсхеймом, а затем решил все вопросы с золотом — Себа сразу убежал от соперников и выиграл масс-старт.

Серебро в итоге у Перро, а бронза досталась Стрёмсхейму.

Кубковый биатлонный год завершился многозначительно: «Большой хрустальный глобус» достался Стурле Легрейду, братья Бё ушли из биатлона, а после них остались грусть и пустота. Но это явление временное. Уже осенью на трассе появятся новые звёзды и начнётся олимпийский сезон-2025/2026.