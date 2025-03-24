Так кто же самый великий биатлонист мира: Бьорндален, Фуркад или Йоханнес Бё?

Йоханнес Бё закончил с биатлоном. Легендарный норвежский биатлонист завершил карьеру, символично проиграв «Большой хрустальный глобус» своему вероятному преемнику Стурле Легрейду. Однако среди действующих биатлонистов пока ни Стурла, ни кто-либо ещё не может сравниться с Йоханнесом по величию и количеству добытых им титулов.

Конкурентов Бё стоит искать в недавнем прошлом. Это два других великих биатлониста – норвежец Уле-Эйнар Бьорндален и француз Мартен Фуркад. Выдающиеся чемпионы, рекордсмены и символы эпохи доминирования.

Но кто же из них лучший?

Пожалуй, споры могут продолжаться ещё долгие годы. Однако давайте попробуем разрешить их здесь и сейчас. Вам нужно выбрать одного величайшего биатлониста мира, опираясь на его биографию и титулы.

Биатлонисты распределяются по местам в рейтинге в онлайн-режиме в соответствии с голосами пользователей.

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