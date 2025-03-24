Так кто же самый великий биатлонист мира: Бьорндален, Фуркад или Йоханнес Бё?

Йоханнес Бё закончил с биатлоном. Легендарный норвежский биатлонист завершил карьеру, символично проиграв «Большой хрустальный глобус» своему вероятному преемнику Стурле Легрейду. Однако среди действующих биатлонистов пока ни Стурла, ни кто-либо ещё не может сравниться с Йоханнесом по величию и количеству добытых им титулов.
Конкурентов Бё стоит искать в недавнем прошлом. Это два других великих биатлониста – норвежец Уле-Эйнар Бьорндален и француз Мартен Фуркад. Выдающиеся чемпионы, рекордсмены и символы эпохи доминирования.
Но кто же из них лучший?
Пожалуй, споры могут продолжаться ещё долгие годы. Однако давайте попробуем разрешить их здесь и сейчас. Вам нужно выбрать одного величайшего биатлониста мира, опираясь на его биографию и титулы.
Биатлонисты распределяются по местам в рейтинге в онлайн-режиме в соответствии с голосами пользователей.
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Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия)
Олимпийские игры: 8 золотых (5 личных), 4 серебряных, 2 бронзовых медали.
Чемпионаты мира: 20 золотых (11 личных), 14 серебряных, 11 бронзовых медалей.
Кубок мира: 95 побед в личных гонках.
Большие хрустальные глобусы: 6 трофеев.
Малые хрустальные глобусы: 17 трофеев.
Тот, кого позднее назовут Великим и Ужасным, дебютировал на Кубке мира в сезоне-1992/1993 и оставался на высочайшем международном уровне до сезона-2017/2018 – целых 26 лет в большом спорте. В 40 (!) лет легендарный биатлонист выиграл сразу два золота Олимпийских игр – из Сочи он увёз медали высшей пробы в спринте и смешанной эстафете. Между первым и последним олимпийским золотом Бьорндалена прошло 16 лет! И только в 44 года король биатлона завершил карьеру, завоевав шесть «Больших глобусов». Уле-Эйнар переписал почти все мировые рекорды. Некоторые из них удалось побить его более молодым последователям, но по количеству личных побед на Кубке мира и золотых медалях Олимпиад он всё ещё лучший!
Мартен Фуркад (Франция)
Олимпийские игры: 6 золотых (5 личных), 1 серебряная медали
Чемпионаты мира: 13 золотых (11 личных), 10 серебряных, 5 бронзовых медалей
Кубок мира: 83 победы в личных гонках.
Большие хрустальные глобусы: 7 трофеев.
Малые хрустальные глобусы: 26 трофеев.
Впервые француз выступил на этапе Кубка мира в сезоне-2007/2008 и уже через три сезона подчинил себе мировой биатлон на долгих семь лет. Фуркад в расцвете сил был практически непобедим: он выиграл семь (!) «Больших хрустальных глобусов» подряд (первый в 23 года) – это рекорд, который осмыслить не так-то просто, не то что побить. В коллекции Мартена также есть шесть золотых наград. Правда, одну из них – в масс-старте на Играх в Ванкувере – он получил после дисквалификации Евгения Устюгова. Наверное, Фуркад мог бы замахнуться на «вечные» рекорды Бьорндалена, но свою карьеру он завершил значительно раньше, чем Уле-Эйнар, – в 32 года.
Йоханнес Бё (Норвегия)
Олимпийские игры: 5 золотых (3 личных), 2 серебряные, 2 бронзовые медали.
Чемпионаты мира: 23 золотых (12 личных), 14 серебряных, 6 бронзовых медалей.
Кубок мира: 91 победа в личных гонках.
Большие хрустальные глобусы: 5 трофеев.
Малые хрустальные глобусы: 12 трофеев.
Норвежец дебютировал на Кубке мира в сезоне-2012/2013 и поначалу был в тени Мартена Фуркада. Лишь в сезоне-2018/2019 Йоханнес стал первым биатлонистом, которому удалось прервать победную серию француза в общем зачёте Кубка мира. За свою карьеру Йоханнес Бё пять раз выиграл «Большой хрустальный глобус» (первый – в 25 лет) и переписал большое количество рекордов, установленных его предшественниками. Особняком стоит его достижение по медалям на чемпионатах мира: всего их 43, из которых 23 – золотые. На ЧМ-2023 в Оберхофе и ЧМ-2024 в Нове-Место Йоханнес брал медали в каждой из семи гонок. Норвежец завершил карьеру в возрасте 31 года, за год до Олимпийских игр. Вероятно, Йоханнес смог бы переписать почти все рекорды Бьорндалена, но решил, что семья для него важнее.