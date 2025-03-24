«Нам придётся заполнить пустоту». Что в Норвегии говорят об уходе братьев Бё из спорта

Грустят все – и партнёры по сборной, и соперники. Кажется, рады только жёны.

В последний день Кубка мира – 2024/2025 весь биатлонный мир провожал легендарных братьев Бё. Тарьей и Йоханнес завершили карьеру в родном Хольменколлене под овации огромного числа болельщиков, своих близких и коллег по цеху.

Ажиотаж на последнем этапе Кубка мира в Норвегии был обеспечен ещё в середине зимы, когда Бё сообщили о своём решении. Весь стадион заполонили плакаты с именами и фото братьев. Парней проводили с почестями: одели в мантии из норвежского флага и короновали. И, кажется, каждый хотел сказать несколько слов о потрясающей карьере неповторимых Бё.

«Они многое значили для биатлона»

Уже бывшие товарищи по команде наперебой искренне восхищались братьями.

«Было трогательно видеть, как они исполняют свой прощальный танец. Их будет не хватать, ведь они были самыми большими кумирами для меня и многих других. У них, наверное, самое большое количество поклонников в биатлоне. На протяжении многих лет они оказывали влияние на этот вид спорта. И оставляют наследие, которое будет трудно сохранить, но мы сделаем всё возможное.

Следующий сезон без них – нечто особенное. Без братьев у нас будет другая командная динамика. Во время тура будет гораздо меньше шуток и юмора, но нам придётся постараться заполнить пустоту, которую они оставили после себя», – признался Стурла Легрейд, который не смог сдержать слёз, узнав новости о грядущем завершении карьеры братьями Бё в январе.

«Они много значили для норвежского биатлона на протяжении многих лет. Теперь они решили уйти, и нам будет их очень не хватать. Мне не терпится увидеть, как Норвегия сможет заполнить места двух спортсменов, которые сейчас уходят на пенсию. Это будет очень странно», – отметила Марте Рёйселанд, завершившая карьеру два года назад.

«Они переняли наследие Уле-Эйнара Бьорндалена и Эмиля Хегле Свендсена, и то, что осталось людям – это, вероятно, позитив и энергия, которые они привнесли. Трудно подобрать превосходную степень, чтобы описать то, что они для нас значат. Я обнял их и поблагодарил за хорошую карьеру. Когда два таких больших парня сдаются, начинаешь волноваться. Теперь всё кончено. Сейчас начинается новая эра», – поделился эмоциями Вебьёрн Сёрум.

Братья Бё Фото: Maja Hitij/Getty Images

«Они были образцом для подражания на протяжении многих лет. Теперь пришло время прощаться… Вы так много значили и для меня, и для всей Норвегии. Конечно, это печально», – сказал норвежец Исак Фрей.

Фуркад поприветствовал «лучшего соперника»

В Хольменколлен специально, чтобы проводить братьев, приехал некогда главный соперник Йоханнеса Мартен Фуркад. Француз признался, что купил билеты ещё в январе, когда узнал шокирующую новость.

«Я хотел быть здесь, чтобы поприветствовать своего лучшего соперника, а также посмотреть его последнюю гонку. Это прекрасный праздник в честь братьев Бё и биатлона.

Мартен Фуркад Фото: Christophe Pallot/Getty Images

У нас с ним было отличное противостояние, он подталкивал меня становиться лучше. В 2019 году Йоханнес так на меня давил, что я участвовал в слишком большом количестве гонок. У нас были схожие качества. Мне приходилось всё время выкладываться на 100%, чтобы побеждать его. Он был более агрессивен, чем я, и обладал огромной уверенностью в себе.

Йоханнес мог бы продержаться ещё несколько лет, но он прислушался к своей интуиции. Я это уважаю», – высказался о младшем Бё Фуркад.

Другой легендарный биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален высказался более лаконично: «Какая карьера! Какие проводы! Я думаю, они запомнят это на всю оставшуюся жизнь».

Жёны братьев не сдерживали слёз

На стадионе братьев поддерживали их семьи. Жёны Йоханнеса и Тарьея не могли сдержать слёз, видя, как трибуны приветствуют их супругов.

На последней гонке братьев Бё трибуны были заполнены максимально Фото: Mathias Bergeld/Zuma/ТАСС

«Это невероятно. Прежде всего очень трогательно видеть, как много они значили для всех и как много люди им помогали. Это просто невероятно», — восхитилась супруга Тарьея Гита Симонсен.

«Нужно так много всего понять и принять. Я никогда ничего подобного не видела. Люди прилетели издалека, потратили свои деньги для этого. Это действительно очень сильно», – рассказала жена Йоханнеса Хедда Бё.

Она также намекнула журналистам, что на вечеринке после заключительной гонки Бё сможет хорошо отдохнуть.

«Будет небольшое празднование. Я сказала ему, что смогу сама сесть за руль завтра», – поделилась Хедда.

«Нам так повезло»

Сами братья, конечно, оказались под сильным впечатлением от последнего дня своей профессиональной карьеры и всеобщей любви.

«Я чувствую себя счастливым и удовлетворённым. Счастье – хорошее слово. Я благодарен всем, кто пришёл и сделал всё это возможным. Куда бы мы ни пошли, везде слышно много «Бё» и похвалу. Приятно чувствовать такое внимание.

Это было грандиознее, чем я ожидал. У меня такое чувство, будто мы превратили весь Хольменколлен в «Бё-арену». Мне удалось впитать все впечатления. Я смотрел налево и направо вдоль трассы, чтобы увидеть друзей и родных. Хочу поблагодарить всех, кто пришёл», — сказал растроганный Тарьей.

«Это был лучший финал, который мог быть. Я чувствовал всеобщую любовь. Для меня это самое яркое воспоминание об этом виде спорта. Мы прошли путь вместе – как семья, как братья. Это было потрясающе. Я так счастлив, что сделал это с тобой, Тарьей», – обратился к брату Йоханнес.

«Мы стоим в мантиях и коронах. Здесь, в Хольменколлене, мы чувствуем себя двумя королями. Какой прекрасный у нас был день!» – смеялся Йоханнес.

Братья шутили, что через полгода, когда их соперники начнут готовиться к Олимпиаде, они будут валяться на диване и набирать вес. Однако предположили, что поклонники биатлона их ещё увидят, но не на трассе.

«Мы оба хотим и дальше участвовать в биатлонных процессах, но будет это норвежское телевидение, французское телевидение или что-то ещё – покажет время».