Биатлон сильно меняется! Фиксируем 5 главных тенденций сезона-2024/2025

Международный сезон-2024/2025 в биатлоне официально завершён. За прошедшие пять месяцев на Кубке мира произошло множество событий, однако уход из спорта братьев Бё затмил почти все. А между прочим, предолимпийский сезон выявил немало интересных тенденций.

Очевидно, что биатлон серьёзно изменился!

Норвежцы больше не короли биатлона

Ещё в прошлом сезоне Франция начала активно бороться с гегемонией Норвегии в биатлоне. Тогда у «трёхцветных» получилось разобраться со скандинавами лишь на чемпионате мира. Теперь же всё изменилось.

Сезон-2024/2025 французы провели просто шикарно. Они забрали два «Малых хрустальных глобуса» в эстафетах, а также два Кубка наций. Если у женщин лидерство «трёхцветных» было вполне ожидаемым, то у мужчин оно стало самым настоящим сюрпризом. Ведь мужской Кубок наций на протяжении последних восьми лет забирали только норвежцы!

В тотале Кубка мира французы тоже не потерялись. В топ-5 у «трёхцветных» сразу пять представителей: три у женщин и два – у мужчин. В то время как у Норвегии в пятёрке лучших лишь двое – Стурла Легрейд и Йоханнес Бё.

Свой успех Франция закрепила и на чемпионате мира. Она снова выиграла медальный зачёт, обставив Норвегию. Французы взяли в Ленцерхайде сразу 13 медалей (6 – 2 – 5), а норвежцы – только девять (4 – 3 – 2).

Очевидно, что после ухода из спорта Йоханнеса и Тарьея Бё позиции скандинавов на мировой арене просядут ещё больше.

Сборная Франции после победы в эстафете Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Легрейд — новый лидер сборной Норвегии

Стурла Легрейд долгие годы был вторым номером и в мировом биатлоне, и в сборной Норвегии. Казалось, что 28-летнему биатлонисту удастся выйти на чистое первое место лишь после завершения карьеры Йоханнеса Бё. Но в этом сезоне Стурла удивил.

Видимо, на него особое влияние оказал скорый уход главного соперника, ведь именно с января у Легрейда появились победы. Всё пришло к тому, что «вечно второму» удалось забрать жёлтую майку у Йоханнеса. Удержать лидерство Стурла смог до конца сезона. Однако гораздо важнее было то, как он проявил себя в решающей гонке за «Большой хрустальный глобус».

В очной борьбе в пасьюте Легрейд не дрогнул перед Бё. Когда всё решалось на последней стрельбе, Стурла справился с нервами и хладнокровно закрыл все мишени. Йоханнес же допустил фатальный и очевидно нервный промах, который стоил ему трофея.

Теперь Легрейд – явный лидер сборной Норвегии. Правда, свою первую позицию в мировом биатлоне ему ещё придётся подтвердить, ведь соперники уж очень сильны, а давление на него будет высочайшим.

Взлёт молодых биатлонистов

Кстати, о будущих соперниках Легрейда. Скорее всего, в следующем сезоне за «Большой хрустальный глобус» со Стурлой будут бороться молодые биатлонисты: Эрик Перро и Томмазо Джакомель. Эти парни громко заявили о себе ещё два года назад, но в реальные лидеры выбились лишь сейчас. В завершившемся сезоне именно 23-летний Перро и 24-летний Джакомель стали третьим и четвёртым по числу медалей. Француза и итальянца обошли лишь Йоханнес Бё и Стурла Легрейд!

Эрик Перро Фото: Alex Grimm/Getty Images

Но не только Эрик и Томмазо были молодыми звёздами в этом году. Отлично себя проявили 22-летний Кэмпбелл Райт, 23-летний Мартин Улдаль и 21-летний дебютант Исак Фрей. Эти парни неоднократно попадали в топ-6, а Райту с Улдалем даже удалось взять медали!

У женщин в топе тоже оказались молодые спортсменки. И тут опять же есть те, кто бегает давно, но проявил себя лишь сейчас, и те, кто неожиданно ворвался в элиту из ниоткуда. К первой группе относятся 26-летние Лу Жанмонно и Эльвира Эберг. Девушек давно знают биатлонные фанаты, но по-настоящему они засияли лишь в этом сезоне. Шведка наконец-то взяла титул чемпионки мира, а француженка до последнего боролась за «БХГ».

Во вторую группу попадают более юные спортсменки: 22-летняя Марен Киркеэйде, 22-летняя Жанна Ришар, 23-летняя Осеан Мишлон и 21-летняя Селина Гротиан. Эти девчонки неоднократно брали медали Кубка мира, а Киркеэйде даже попадала на подиум чемпионата мира! Прямо сейчас вся эта четвёрка входит в топ-10 Кубка мира, а ведь ещё в прошлом сезоне мы даже не слышали об этих спортсменках. Похоже, главные медальные разборки на Олимпийских играх в 2026 году поведёт молодёжь.

Сюрпризы от «небольших» стран

В этом сезоне настоящие сюрпризы преподнесли нам биатлонисты из небольших, по биатлонным меркам, стран: Швейцарии, Финляндии и Болгарии.

Суви Минккинен Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

От швейцарцев подобного можно было ожидать. Последние пару сезонов лидеры команды пытались заявить о себе. Теперь же сборную прорвало. Швейцарцы взяли три медали (1 – 0 – 2), впервые в истории сумев выиграть сингл-микст. Кроме того, представители команды неоднократно заезжали в топ-10 в личных гонках.

А неожиданного взлёта от Финляндии в этом сезоне точно никто не ожидал. С момента ухода Кайсы Мякяряйнен сборная находилась не в лучшем состоянии. Однако теперь в команде появился новый лидер – Суви Минккинен. Она принесла Финляндии пять медалей (1 – 0 – 4). Суви отлично выглядела в личных гонках и помогала тащить в сингл-микстах.

Сюрприз преподнесла и сборная Болгарии. Настоящей сенсацией стала Милена Тодорова. Она завоевала две личных медали и попала в «цветы». За таким лидером не грех подтянуться и всей болгарской команде.

В биатлоне больше нет явного лидера

В последние годы в биатлоне нередко складывалась ситуация, когда лидер досрочно выигрывал «Большой хрустальный глобус». Причём награду спортсмен забирал почти без борьбы и задолго до окончания сезона.

Теперь же всё изменилось. Судьбу «Большого хрустального глобуса» решали буквально последние гонки, ведь разрывы между претендентами на награду были крошечными. Это показывает, что теперь в биатлоне нет одного яркого спортсмена, которого пытаются достать остальные. Сейчас мы видим ряд сильных биатлонистов, которые устраивают ожесточённую борьбу в каждой гонке. Наличие красивой конкуренции и интриги явно увеличивает зрелищность биатлона, по которой многие из нас соскучились.