Лазовский вырвал победу в спринте! Но титул чемпиона страны по биатлону защитил Халили

Белорус Дмитрий Лазовский стал первым в спринтерской гонке на чемпионате России по биатлону – 2025 в Ханты-Мансийске. Последний отрезок он сумел пройти очень быстро и опередил Карима Халили. Но чемпионом страны стал именно Халили, который отстоял свой прошлогодний титул. Результаты в мужском спринте – очень плотные.

В топ-6 только один спортсмен обошёлся без промахов, и это был Халили. В довольно сложной ветровой обстановке он справился со стрельбой безупречно, прекрасно разложился по дистанции и опередил своего главного соперника. Карим наверняка считал им Даниила Серохвостова.

Серохвостов на первой стрельбе допустил один промах, но вторую провёл очень здорово, по трассе традиционно просто летел, и долгое время именно его результат был лучшим. Даниил после финиша сказал, что его лимитировала больная спина – без этой травмы он мог бы пробежать на 10 секунд побыстрее.

Если бы так и было, Серохвостов выиграл бы гонку. Но сначала его опередил Халили, который привёз Даниилу чуть больше трёх секунд, а затем впереди финишировал и удмуртский биатлонист Александр Корнев, который с одним промахом тоже показал отличную скорость и проиграл Халили всего секунду! Хотя он шёл быстрее, но потерял преимущество на последнем отрезке, практически на стадионе.

Однако ещё быстрее пробежал дистанцию белорус Дмитрий Лазовский. У него тоже был один промах, Дмитрия вели по времени Халили, долгое время по отсечкам их результаты были одинаковы, и всё же финиш он отработал лучше.

Лазовский выиграл гонку, а Халили завоевал титул чемпиона России. Серохвостов, которому не удалось попасть в топ-3 в гонке, всё же стал бронзовым призёром национального чемпионата. Эдуард Латыпов, во время стрельбы попавший в сильные порывы ветра, допустил три промаха и не попал даже в топ-20. Латыпов из-за болезни пропустил гонки чемпионата России в Тюмени и Увате.

В шестёрку сильнейших попали также Савелий Коновалов и Никита Поршнев, допустившие по одному промаху.