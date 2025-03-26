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Белорус Лазовский выиграл спринт на чемпионате России по биатлону — 2025, полные результаты гонки

Лазовский вырвал победу в спринте! Но титул чемпиона страны по биатлону защитил Халили
Андрей Шитихин
Белорус Лазовский выиграл спринт на ЧР
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Серохвостов с одним промахом остался без медалей — это сенсация.

Белорус Дмитрий Лазовский стал первым в спринтерской гонке на чемпионате России по биатлону – 2025 в Ханты-Мансийске. Последний отрезок он сумел пройти очень быстро и опередил Карима Халили. Но чемпионом страны стал именно Халили, который отстоял свой прошлогодний титул. Результаты в мужском спринте – очень плотные.

В топ-6 только один спортсмен обошёлся без промахов, и это был Халили. В довольно сложной ветровой обстановке он справился со стрельбой безупречно, прекрасно разложился по дистанции и опередил своего главного соперника. Карим наверняка считал им Даниила Серохвостова.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2025. Ханты-Мансийск
Мужчины. Спринт 10 км
26 марта 2025, среда. 14:00 МСК
Окончено
1
Дмитрий Лазовский
Беларусь
24:14.0
2
Саид Каримулла Халили
Москва
+3.9
3
Александр Корнев
Удмуртская Республика
+4.9

Серохвостов на первой стрельбе допустил один промах, но вторую провёл очень здорово, по трассе традиционно просто летел, и долгое время именно его результат был лучшим. Даниил после финиша сказал, что его лимитировала больная спина – без этой травмы он мог бы пробежать на 10 секунд побыстрее.

Если бы так и было, Серохвостов выиграл бы гонку. Но сначала его опередил Халили, который привёз Даниилу чуть больше трёх секунд, а затем впереди финишировал и удмуртский биатлонист Александр Корнев, который с одним промахом тоже показал отличную скорость и проиграл Халили всего секунду! Хотя он шёл быстрее, но потерял преимущество на последнем отрезке, практически на стадионе.

На чемпионате России в Увате лучшим стал Сидоров:
«Думал, как вообще добежать». Сидоров одержал красивую тактическую победу на ЧР-2025
«Думал, как вообще добежать». Сидоров одержал красивую тактическую победу на ЧР-2025

Однако ещё быстрее пробежал дистанцию белорус Дмитрий Лазовский. У него тоже был один промах, Дмитрия вели по времени Халили, долгое время по отсечкам их результаты были одинаковы, и всё же финиш он отработал лучше.

Лазовский выиграл гонку, а Халили завоевал титул чемпиона России. Серохвостов, которому не удалось попасть в топ-3 в гонке, всё же стал бронзовым призёром национального чемпионата. Эдуард Латыпов, во время стрельбы попавший в сильные порывы ветра, допустил три промаха и не попал даже в топ-20. Латыпов из-за болезни пропустил гонки чемпионата России в Тюмени и Увате.

В шестёрку сильнейших попали также Савелий Коновалов и Никита Поршнев, допустившие по одному промаху.

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