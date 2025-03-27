Российский биатлонист отдал золотую медаль своему сопернику. Зачем Карим это сделал?

Чемпионат России по биатлону продолжает радовать крутыми историями. После первого соревновательного дня в Ханты-Мансийске героем стал Карим Халили. Россиянин занял второе место в спринте, проиграв лишь белорусу Дмитрию Лазовскому. Правда, по регламенту золото получил именно Карим. Однако после гонки Халили отдал свою награду Лазовскому.

Чемпионат России уже который год выделяется среди всех наших турниров своим регламентом. В отличие от Кубка России, Кубка Содружества и других состязаний, здесь белорусские биатлонисты выступают вне общего зачёта. В случае если представитель Беларуси заезжает на подиум, проводятся два награждения. Одно – формальное со всеми спортсменами, второе – фактическое, где участвуют только россияне и вручаются медали.

Из-за особенностей регламента белорусы на этом чемпионате России уже остались без четырёх наград (2 – 1 – 1). С пустыми руками мог уехать и Дмитрий Лазовский, но Карим Халили решил устранить несправедливость. Белорус выиграл спринт в Ханты-Мансийске, однако остался без медали, потому что на чемпионате России награды иностранцам не вручают.

Но Карим просто отдал свою награду Дмитрию.

«Мне без разницы, как называются соревнования – чемпионат России, Кубок Содружества или ещё как‑то. Просто в протоколе на финише я сегодня второй. И был недостаточно хорош, чтобы выиграть. Поэтому победил Дима. Думаю, здесь, может быть, есть какой‑то недочёт со стороны организаторов – если проводятся два награждения, то можно было бы медали сделать и для другого награждения. Дмитрий сегодня был первым. Так что, считаю, он заслужил медаль», – пояснил Халили «Матч ТВ».

Сам Лазовский очень обрадовался поступку Карима.

«Карим подошёл ко мне, сказал, что эта медаль моя, и вручил её мне. Я хочу поблагодарить его! Карим – порядочный пацан. Так что тут нет ничего удивительного», – рассказал белорусский биатлонист.

Поступок Халили действительно вызывает уважение, ведь теперь золото получил тот, кто его действительно заслужил. И это справедливо.