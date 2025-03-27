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Чемпионат России по биатлону – 2025, Карим Халили после финиша отдал свою золотую медаль Дмитрию Лазовскому – вот это поступок

Российский биатлонист отдал золотую медаль своему сопернику. Зачем Карим это сделал?
Татьяна Постникова
Карим Халили
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Халили счёл, что недостоин награды высшей пробы.

Чемпионат России по биатлону продолжает радовать крутыми историями. После первого соревновательного дня в Ханты-Мансийске героем стал Карим Халили. Россиянин занял второе место в спринте, проиграв лишь белорусу Дмитрию Лазовскому. Правда, по регламенту золото получил именно Карим. Однако после гонки Халили отдал свою награду Лазовскому.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2025. Ханты-Мансийск
Мужчины. Спринт 10 км
26 марта 2025, среда. 14:00 МСК
Окончено
1
Дмитрий Лазовский
Беларусь
24:14.0
2
Саид Каримулла Халили
Москва
+3.9
3
Александр Корнев
Удмуртская Республика
+4.9

Чемпионат России уже который год выделяется среди всех наших турниров своим регламентом. В отличие от Кубка России, Кубка Содружества и других состязаний, здесь белорусские биатлонисты выступают вне общего зачёта. В случае если представитель Беларуси заезжает на подиум, проводятся два награждения. Одно – формальное со всеми спортсменами, второе – фактическое, где участвуют только россияне и вручаются медали.

Как Лазовский сумел обыграть Халили:
Лазовский вырвал победу в спринте! Но титул чемпиона страны по биатлону защитил Халили
Лазовский вырвал победу в спринте! Но титул чемпиона страны по биатлону защитил Халили

Из-за особенностей регламента белорусы на этом чемпионате России уже остались без четырёх наград (2 – 1 – 1). С пустыми руками мог уехать и Дмитрий Лазовский, но Карим Халили решил устранить несправедливость. Белорус выиграл спринт в Ханты-Мансийске, однако остался без медали, потому что на чемпионате России награды иностранцам не вручают.

Но Карим просто отдал свою награду Дмитрию.

«Мне без разницы, как называются соревнования – чемпионат России, Кубок Содружества или ещё как‑то. Просто в протоколе на финише я сегодня второй. И был недостаточно хорош, чтобы выиграть. Поэтому победил Дима. Думаю, здесь, может быть, есть какой‑то недочёт со стороны организаторов – если проводятся два награждения, то можно было бы медали сделать и для другого награждения. Дмитрий сегодня был первым. Так что, считаю, он заслужил медаль», – пояснил Халили «Матч ТВ».

Сам Лазовский очень обрадовался поступку Карима.

«Карим подошёл ко мне, сказал, что эта медаль моя, и вручил её мне. Я хочу поблагодарить его! Карим – порядочный пацан. Так что тут нет ничего удивительного», – рассказал белорусский биатлонист.

Поступок Халили действительно вызывает уважение, ведь теперь золото получил тот, кто его действительно заслужил. И это справедливо.

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Новости. Биатлон
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