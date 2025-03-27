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Самые точные стрелки на Кубке мира по биатлону – 2024/2025: Стурла Легрейд, Дмитрий Шамаев, Исак Фрей и другие – топ-10

Кто самый точный стрелок в мировом биатлоне среди мужчин? Топ-10 вас удивит!
Юлия Сидорова
Самые точные стрелки на Кубке мира по биатлону
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В числе лучших обладатель Кубка мира и… экс-россиянин!

Международный сезон-2024/2025 в биатлоне завершён, а мы продолжаем подводить его итоги. Один из важнейших компонентов успеха в биатлоне – точная стрельба. И по окончании соревнований очень интересно разобраться, кто же закрывал мишени успешнее всех.

«Чемпионат» составил рейтинг 10 лучших биатлонистов, выполнивших не менее 100 выстрелов в личных гонках за сезон, и распределил их по местам от 1-го до 10-го в соответствии с общим процентом попаданий.

10 самых точных биатлонистов в сезоне-2024/2025

СпортсменВсего выстреловТочность лёжа (%)Точность стоя (%)Точность (%)
1Стурла Холм Легрейд (Норвегия)42096,290,593,3
2Дмитрий Шамаев (Румыния)21094,392,493,3
3Оскар Ломбардо (Франция)10092,092,092,0
4Исак Фрей* (Норвегия)9095,686,791,1
5Яков Фак (Словения)42092,989,191,0
6Феликс Ляйтнер (Австрия)19093,787,490,5
7Марцин Завул (Польша)10090,090,090,0
8Даниэле Каппеллари (Италия)25092,887,290,0
9Себастьян Штальдер (Швейцария)29093,886,290,0
10Эрик Перро (Франция)42086,792,989,8

Первое место Стурлы Легрейда кажется очевидным. Удивительно другое: Йоханнес Бё, который до последнего этапа боролся с ним за «Большой хрустальный глобус», занимает только шестое место в сборной Норвегии по качеству стрельбы. Помимо Стурлы, его обошли Исак Фрей (четвёртое место), Тарьей Бё (13-е место), Эндре Стрёмсхейм (22-е место) и Ветле Шоста Кристиансен (24-е место). Йоханнес занимает скромное 32-е место.

Кстати о Фрее. Юный норвежец попал в наш топ-10 авансом. Парень не успел сделать 100 выстрелов за пять гонок на Кубке мира, но именно его имя назвал Легрейд среди тех, кого стоит побаиваться после ухода братьев Бё. Очевидно, в следующем сезоне он пробьётся в основной состав сборной Норвегии. Вдобавок Исак быстрее всех проходит стрельбище. Между входом и выходом из этой зоны норвежец тратит в среднем 42,3 секунды. К примеру, время Йоханнеса Бё – 44,7, а время Стурлы Легрейда – 45,2.

Фрей заявил о себе ещё в прошлом сезоне:
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У Стурлы достаточно высокий процент попаданий на лёжке, но это не максимум среди всех биатлонистов. Лидером в этом компоненте является Симон Эдер. Австриец совершает 97,33% точных выстрелов лёжа. Стоя же лучше остальных стреляет француз Эрик Перро. С результатом 92,86% он на 0,48% опережает экс-россиянина Дмитрия Шамаева.

Шамаев, занимающий второе место в рейтинге, сменил спортивное гражданство в 2021 году и уже несколько лет представляет Румынию. Общая точность стрельбы Дмитрия и Стурлы совпадает до тысячных, но экс-россиянин сделал в два раза меньше выстрелов. А вот в общем зачёте между норвежцем и румыном пропасть – Шамаев обосновался на скромном 56-м месте.

Дмитрий Шамаев

Дмитрий Шамаев

Фото: Sven Hoppe/DPA/ТАСС

Интересно и то, что сразу четырём биатлонистам в топ-10 нет и 25 лет. Итальянец Ломбардо (24 года), норвежец Фрей (21 год), поляк Марцин Завул (22 года), француз Эрик Перро (23 года) только осваиваются на Кубке мира.

Всё это может означать только одно: после завершения карьеры быстроногого Бё нас ждёт настоящая интрига, ведь в биатлоне без стремительного Йоханнеса многое будет решаться исключительно на стрельбище.

Впереди непредсказуемый сезон:
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