На чемпионате России — 2025 по биатлону новая звезда. Елизавету среди лидеров не ждали

Женская часть чемпионата России по биатлону складывается крайне интересно. Из-за проблем у лидеров в топ вырвались спортсменки, от которых этого не ожидали. Главной звездой гонок Тюмени и Увате была Тамара Дербушева. А в Ханты-Мансийске инициативу перехватила Елизавета Каплина. Биатлонистка из Башкортостана уже завоевала три награды!

Весь сезон у Елизаветы Каплиной дела шли не слишком хорошо. Спортсменку постоянно лихорадило: она могла то заехать в «цветы», то не попасть в топ-20. И только к началу марта у биатлонистки появилась какая-то стабильность. В финале Кубка России в Златоусте Каплина дважды оказалась на расширенном подиуме и однажды финишировала восьмой. Вот только даже такие результаты не делали из Елизаветы фаворита чемпионата России.

Однако всё изменилось из-за проблем у лидеров. Виктория Сливко, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко и Ирина Казакевич приходят в себя после болезни, а Анастасия Халили с Кристиной Резцовой не могут справиться со стрельбой. Пока фавориты терпят неудачи, на передний план вырвались андердоги.

Сначала нишу новоиспечённой звезды заняла Тамара Дербушева. В четырёх гонках в Тюмени и Увате она завоевала четыре медали: два золота, серебро и бронзу. Правда, мощного запала свердловчанки на Ханты-Мансийск не хватило. В связке спринт-пасьют она даже не попала в топ-10.

Тамара Дербушева Фото: РИА Новости

Именно в этот момент внимание к себе привлекла Каплина. Елизавета хорошо выглядела ещё на гонках в Тюмени и Увате. Она взяла бронзу в суперспринте и стала четвёртой в большом масс-старте. Единственным провалом для спортсменки был сингл-микст, где в паре с Данилой Мастерковым она финишировала 15-й. Правда, достижения Каплиной меркли на фоне результатов Дербушевой.

В Ханты-Мансийске Елизавета смогла вырваться из тени Тамары, подтвердив свой топовый уровень. В спринте башкирская спортсменка завоевала серебро с промахом. Она всего лишь 2,5 секунды проиграла Полине Плюсниной.

Зато в пасьюте Каплина взяла своё. Елизавета забрала золото, допустив два промаха. На руку биатлонистке сыграла шикарная скорость. На финише она обошла на 18,1 секунды Кристину Резцову, у которой тоже было два промаха.

«Я видела, что Кристина Резцова ошиблась на последнем огневом рубеже. Но сама работала спокойно. Была уверена, что всё будет хорошо. Выдохнула и подошла спокойно к последним стартам», — пояснила Каплина в эфире «Матч ТВ».

Впереди ещё две гонки – эстафета и масс-старт. К сожалению, шансы у Каплиной взять медаль в командной гонке невысоки, зато в личном старте она точно сможет себя показать.