Чемпионки России получат от Шипулина ящик шампанского. Антон в них совсем не верил!

Московская область – главный регион России в женском биатлоне! На чемпионате России подмосковная команда это доказала. Анастасия Зырянова, Полина Шевнина, Анастасия Халили и Кристина Резцова в драматичной борьбе одержали победу в женской эстафете. И выиграли ящик шампанского!

Традиционно фаворитами в женской эстафете были команды ХМАО-Югры, Тюменской и Свердловской областей. Именно они всегда боролись за медали в командных гонках на российских турнирах. В прошлом году ситуация начала меняться. Постепенно о себе стала заявлять Московская область. Регион на себе потащили Анастасия Халили и Полина Шевнина. И в прошлом году сборной даже удалось взять бронзу ЧР в женской эстафете.

Анастасия Халили Фото: РИА Новости

Летом Подмосковье сделало несколько удачных трансферов. Команду пополнили Кристина Резцова, раньше выступавшая за ХМАО-Югру, и Анастасия Зырянова, до этого представлявшая Пермский край.

Первые высокие результаты Московская область показала уже в межсезонье. Девчонки выиграли эстафету на чемпионате России в сентябре, обставив Свердловскую область, которая состоит из членов национальной команды. По ходу сезона больше классических командных гонок больше не было, но подмосковные спортсменки отлично выглядели в личных стартах.

Так что к эстафете на чемпионате России они подходили в числе фаворитов. Девчонкам удалось оправдать возложенные на них надежды, хотя это было и непросто. К середине гонки Московская область шла третьей, проигрывая полминуты Свердловской области. Свердловчанки поначалу чувствовали себя настолько уверено, что, казалось, их уже никому не догнать.

Но всё поменял третий этап. Казакевич выступила неудачно, а Халили потащила свою сборную в лидеры. Ирина умудрилась зайти на два штрафных круга, а Анастасия отработала с одним промахом. В итоге перед последним этапом Московская область выигрывала у Свердловской 38,7 секунды.

Правда, заключительный этап прошёл для Подмосковья не слишком гладко. Кристина Резцова дважды едва не зашла на штрафные круги! У Тамары Дербушевой были шикарные шансы догнать соперницу, показав идеальную стрельбу, но она дрогнула на стойке – допустила два промаха. Этого оказалось более чем достаточно, чтобы Резцова спокойно забрала золото.

На финише Свердловская область уступила Московской всего 9,5 секунды. Тройку замкнула сборная Беларуси (+40,2), но бронзовые медали чемпионата России получила ставшая четвёртой ХМАО-Югра (+2.11,5).

«Для меня это первая зимняя женская эстафета – и сразу победная. Будем считать, что я талисман этой команды, хоть я и пощекотала всем нервишки. В первую очередь мне запомнится наш настрой, обычно я хожу довольная, всех заряжая. Сегодня девчонки на пристрелке направили в позитивное русло, на работу», – заявила Резцова в эфире «Матч ТВ».

Победа девушек принесла Московской области не только медали, но и ящик шампанского. Ещё летом президент Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов поспорил с Антоном Шипулиным, возглавляющим Федерацию биатлона Свердловской области. Чья команда выиграет женскую эстафету на ЧР, тот и получает ящик шампанского. Шипулину придётся проставляться.