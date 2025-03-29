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Чемпионат России — 2025 по биатлону, женская эстафета, Московская область с Резцовой и Халили одержала победу

Чемпионки России получат от Шипулина ящик шампанского. Антон в них совсем не верил!
Татьяна Постникова
Чемпионат России по биатлону
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Красивое противостояние Московской и Свердловской областей в женской эстафете на ЧР-2025!

Московская область – главный регион России в женском биатлоне! На чемпионате России подмосковная команда это доказала. Анастасия Зырянова, Полина Шевнина, Анастасия Халили и Кристина Резцова в драматичной борьбе одержали победу в женской эстафете. И выиграли ящик шампанского!

Традиционно фаворитами в женской эстафете были команды ХМАО-Югры, Тюменской и Свердловской областей. Именно они всегда боролись за медали в командных гонках на российских турнирах. В прошлом году ситуация начала меняться. Постепенно о себе стала заявлять Московская область. Регион на себе потащили Анастасия Халили и Полина Шевнина. И в прошлом году сборной даже удалось взять бронзу ЧР в женской эстафете.

Анастасия Халили

Анастасия Халили

Фото: РИА Новости

Летом Подмосковье сделало несколько удачных трансферов. Команду пополнили Кристина Резцова, раньше выступавшая за ХМАО-Югру, и Анастасия Зырянова, до этого представлявшая Пермский край.

Первые высокие результаты Московская область показала уже в межсезонье. Девчонки выиграли эстафету на чемпионате России в сентябре, обставив Свердловскую область, которая состоит из членов национальной команды. По ходу сезона больше классических командных гонок больше не было, но подмосковные спортсменки отлично выглядели в личных стартах.

Так что к эстафете на чемпионате России они подходили в числе фаворитов. Девчонкам удалось оправдать возложенные на них надежды, хотя это было и непросто. К середине гонки Московская область шла третьей, проигрывая полминуты Свердловской области. Свердловчанки поначалу чувствовали себя настолько уверено, что, казалось, их уже никому не догнать.

У Московской области настоящий собралась настоящая дрим-тим:
Эстафету в биатлоне на ЧР-2024 выиграла звёздная команда. А главной звездой стала юниорка
Эстафету в биатлоне на ЧР-2024 выиграла звёздная команда. А главной звездой стала юниорка

Но всё поменял третий этап. Казакевич выступила неудачно, а Халили потащила свою сборную в лидеры. Ирина умудрилась зайти на два штрафных круга, а Анастасия отработала с одним промахом. В итоге перед последним этапом Московская область выигрывала у Свердловской 38,7 секунды.

Правда, заключительный этап прошёл для Подмосковья не слишком гладко. Кристина Резцова дважды едва не зашла на штрафные круги! У Тамары Дербушевой были шикарные шансы догнать соперницу, показав идеальную стрельбу, но она дрогнула на стойке – допустила два промаха. Этого оказалось более чем достаточно, чтобы Резцова спокойно забрала золото.

На финише Свердловская область уступила Московской всего 9,5 секунды. Тройку замкнула сборная Беларуси (+40,2), но бронзовые медали чемпионата России получила ставшая четвёртой ХМАО-Югра (+2.11,5).

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2025. Ханты-Мансийск
Женщины. Эстафета 4x6 км
29 марта 2025, суббота. 10:00 МСК
Окончено

«Для меня это первая зимняя женская эстафета – и сразу победная. Будем считать, что я талисман этой команды, хоть я и пощекотала всем нервишки. В первую очередь мне запомнится наш настрой, обычно я хожу довольная, всех заряжая. Сегодня девчонки на пристрелке направили в позитивное русло, на работу», – заявила Резцова в эфире «Матч ТВ».

Победа девушек принесла Московской области не только медали, но и ящик шампанского. Ещё летом президент Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов поспорил с Антоном Шипулиным, возглавляющим Федерацию биатлона Свердловской области. Чья команда выиграет женскую эстафету на ЧР, тот и получает ящик шампанского. Шипулину придётся проставляться.

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Новости. Биатлон
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