Парадоксальный финиш на ЧР-2025. Биатлонисты никогда так не рубились за четвёртое место!

Четвёртое место – самое обидное место для любого спортсмена, но в российском биатлоне за него бьются не на жизнь, а на смерть! В мужской эстафете в битве за четвёртую строчку в протоколе была драматичная борьба с фотофинишем. Никита Поршнев и Алексей Зубарев так выложились на последней прямой, что оба рухнули на снег после финишной черты.

Однако такую жаркую борьбу легко объяснить. Нюанс кроется в регламенте чемпионата России. Призёрами официально считаются только российские спортсмены, поэтому если кто-то из белорусов попал на подиум, то медаль достанется российскому биатлонисту, финишировавшему четвёртым.

Так и получилось в мужской эстафете. Сборная Беларуси заняла второе место, проиграв лишь Тюменской области. Тройку же замкнула Свердловская область, которая получала не бронзу, а серебро турнира. И в этой ситуации четвёртое место стало по-настоящему призовым. Поршнев с Зубаревым прекрасно об этом знали, всю информацию тренеры на дистанции до них донесли.

Битва между подмосковным и югорским спортсменом началась после заключительного рубежа. Алексей с него уходил на четвёртой позиции, а Никита – на шестой. Между ними было 14 секунд, но Поршнев включился и быстро догнал Зубарева. Весь последний круг парни шли вместе, пытаясь дёргать друг друга, однако вырваться вперёд не удавалось никому.

В итоге всё решалось буквально на заключительных метрах. Поршнев вошёл в створ первым, но Зубарев догнал своего соперника. Финишную ленточку они пересекли вместе, сделав разножку. В пылу борьбы биатлонисты запутались в лыжах и рухнули на снег сразу после черты. На табло загорелось одинаковое отставание – 1.41,9. Судьи гонки отправились смотреть фотофиниш.

Фотофиниш Фото: Кадр из трансляции

По фотофинишу оказалось, что на мгновение быстрее финишную ленточку пересёк Зубарев. Получается, что именно он героически вырвал для Московской области четвёртое место и бронзу.