«Я говорила, что не опускаю руки». Как Анастасия Халили стала лидером нашего биатлона?

Анастасия Халили – чемпионка России в масс-старте! Спортсменка из Подмосковья одержала красивейшую победу, опередив ближайшую преследовательницу почти на полминуты. Такой сумасшедший отрыв Халили сделала благодаря не только быстрому ходу, но и достойной стрельбе. Анастасия доказала – она уже супербиатлонистка!

Халили давным-давно могла бы стать лидером сборной России. Каждый раз биатлонистка показывает на трассе сумасшедшую скорость. Ногами Анастасия настолько хороша, что даже с кучей промахов попадала в тройку призёров. А при идеальной стрельбе подмосковную спортсменку вообще было не догнать! Правда, иногда ошибок на рубеже у Халили было так много, что ей приходилось довольствоваться местами вне топ-20 и топ-30.

Ужасная стрельба – главное препятствием Анастасии на пути к лидерству. И она сама прекрасно это понимала. После спринта на чемпионате России биатлонистка едва сдерживала слёзы, ведь осознавала, что опять провалилась на рубеже. Пять промахов и 36-е место – явно не результат лидера сборной.

Вот только дальше Халили смогла переломить ситуацию. В пасьюте она зашла лишь на один штрафной круг, пока соперницы не могли справиться со стрельбой. Как итог – пятое место. За одну гонку она отыграла 31 позицию – феноменальное число.

Но и на этом Анастасия не остановилась. Во многом благодаря её усилиям Московская область взяла золото в женской эстафете. Свой третий этап Халили прошла блестяще: она использовала один дополнительный патрон и помогла команде выйти в лидеры.

В масс-старте Анастасия закрепила свой успех, вновь показав хорошую стрельбу. За гонку Халили допустила три промаха. Считать такой результат отличным – довольно странно, если не учитывать одно «но». Во время масс-старта в Ханты-Мансийске был сильнейший ветер. Обстановка оказалась настолько тяжёлой, что лишь две спортсменки сумели отработать лучше – с двумя промахами. Снайперский результат показали Анастасия Зырянова и Наталия Шевченко. Так что Халили с тремя штрафными кругами стала одной из лучшей в стрелковой работе!

Собственно, хорошая работа на рубеже вкупе с шикарной скоростью помогли Анастасии выиграть с огромным отрывом. Ближайшей преследовательнице Анастасии Егоровой она привезла 29,4 секунды.

Одержав победу, Халили не могла поверить своему счастью. Девушка даже закричала от радости на финише. А во время награждения Анастасия и вовсе не смогла сдержать слёз.

«У меня не было личного золота чемпионата России, это первая медаль. Я говорила, что не опускаю руки, ищу. В пасьюте попробовала что‑то новое для себя, это сработало, я продолжила это применять в последующих гонках. Но секреты раскрывать не буду. Надеюсь, что в концовке сезона покажу, что натренировала», – призналась Халили «Матч ТВ».

Впереди у спортсменок концовка сезона в Мурманске. Посмотрим, получится ли и в финале Кубка Содружества у Халили показать шикарную стрельбу.