Россиянин и белорус повздорили после финиша масс-старта. Вот это жара на ЧР-2025!

Чемпионат России окончен! Концовка турнира в Ханты-Мансийске получилась по-настоящему драматичной. Вот только в центре внимания оказалась не борьба лидеров, а стычка между Иваном Тулатиным и Евгением Сидоровым. Россиянин и белорус едва не подрались на финише!

Всё началось ещё в финишном створе. При пересечении финишной черты Сидоров попытался пнуть Тулатина. Правда, потом спортсмены спокойно разъехались. Казалось, что на этом инцидент и закончится, но, как только оба биатлониста сняли лыжи, они уверенно направились друг к другу. Россиянин и белорус стали активно толкаться и агрессивно разговаривать.

Сидоров и Тулатин были в шаге от того, чтобы начать драку, однако их вовремя разняли. Технический делегат и Дмитрий Лазовский оттащили соперников друг от друга, приложив все силы, чтобы не дать им сорваться снова.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Было неясно, что же спровоцировало конфликт между Иваном и Евгением. Уже после, немного утихомирив эмоции, парни рассказали, что случилось. Первым высказался россиянин.

«Мы просто начали на финишном подъёме разбираться с Кирюхой (Бажиным. – Прим. «Чемпионата») и белорусом. Мы с белорусом убежали. На равнину я вышел слева и начал добавлять. Я увидел, что он потихоньку отъезжает назад и его носки оказались за моими пятками. Я начал уходить направо, чтобы было полегче, потому что там тень, и чтобы ему коридор закрыть. В этот момент слышу, что он начинает что-то говорить и ломает мне палку.

Когда доехали до финиша, эмоции взяли верх. Зачем драться начал? Борьба должна быть на равных, а не так, что тебе ломают палку, а потом едут и кричат что-то в спину. Если ты хочешь бороться, то давай выйдем на финишную прямую и решим этот вопрос.

Сейчас спокойнее стало. Просто эмоции взяли верх, мы всё равно мужики. Ты бежишь, выкладываешься, тебя захлёстывает адреналин, и эмоции берут верх. Потом они стихают, ты начинаешь спокойнее общаться, искать компромиссы и разбираться, кто прав, а кто виноват», – пояснил Сидоров в эфире «Матч ТВ».

О случившемся поведал и белорус. Правда, версии событий разошлись:

«Как таковой драки не было. Просто немного повздорили после финиша. Финишная разборка началась ещё на подъёме. Я почувствовал, что не получается убежать от ребят, поэтому чуть сбавил. Так получилось, что сегодня по трассе все ехали по правой части: там колея и более жёстко. Женя вышел слева, а там – каша. Естественно, ему тяжело. Он думал, что я останавливаюсь, поэтому начал перестраиваться и наехал мне на лыжи. Мне это не понравилось: я ударил палкой по его палке. Моя оказалась прочнее.

Я не хотел ломать палку, это просто злость. Все устали. Так грубо наезжать на лыжи – это не по правилам. Нельзя в контактной борьбе так на лыжи наезжать, особенно так намеренно! Там стояло много тренеров и судей, думаю, они все видели, что он первый пошёл на контакт. Потом вне камер драки не было, просто словесная перепалка», – рассказал Тулатин.

Кто прав, кто виноват – разобраться сложно. Конечно, если судьи не будут внимательно расследовать этот гоночный инцидент. Пока же Тулатин будет довольствоваться своим восьмым местом, а Сидоров – девятым.