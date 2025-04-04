Виноваты судьи? Даниил Серохвостов вновь оказался в центре скандала!

Биатлонист совершил непозволительную для профессионала ошибку. И лишился шансов на 1 млн рублей!

Начало мужского спринта выдалось нервным для фанатов российских биатлонистов. Сразу два лидера команды не смогли выйти на старт гонки, но причины у них разные. Если Эдуард Латыпов пропускал спринт по состоянию здоровья, то Даниил Серохвостов не успел сделать то, что является обязательным для каждого биатлониста.

«Можно пройти?»

Россиянин банально не успел пройти материальный контроль, а значит, не был допущен к спринту. Он прибыл на место для его прохождения за девять минут до закрытия пункта.

«Заезжаю сюда, смотрю на материальном контроле никого нет. Подошёл, спросил: «Можно пройти?» Мне сказали: «Ты правила знаешь – нельзя». Говорю, что были исключения для некоторых спортсменов на чемпионате страны, Кубке Содружества.

Даниил Серохвостов Фото: РИА Новости

По правилам закрывается [пункт прохождения материального контроля] за 10 минут, а я пришёл за девять минут. Когда подъезжал, в принципе, никого не было на матконтроле. Ну, мой косяк.

Ощущения? Странно. Меня хотели пустить в масс-старт на Кубке Содружества в Раубичах, а здесь я опоздал на минуту. В первый раз такое.

Больше обидно, что делают какие-то исключения для других спортсменов. Как-то некрасиво, когда некоторых пускают, а некоторых — нет. Кристина Резцова опаздывала на матконтроль в Тюмени, пришла, ей дали пройти», — сказал спортсмен в эфире «Матч ТВ».

«Не конец света»

Даниил Серохвостов лидировал в рейтинге СБР перед гонками в Мурманске. В его активе было 1080 очков. Следом шёл Эдуард Латыпов, который тоже остался без награды, а третье место занимал Карим Халили.

Но теперь, похоже, у Серохвостова не осталось шансов в борьбе за Кубок СБР. Вдобавок к спринту он пропустит и гонку преследования, а масс-старт не повлияет на положение дел в зачёте.

Одной ошибкой лидер сезона лишился ещё и 1 млн рублей за возможное первое место в рейтинге. Этих призовых ему не видать.

— Кубок СБР ещё не проиграл?

— Получается, проиграл. Я не вышел на старт, всё. Масс-старт уже ничего не решит.

— Миллион потерял за минуту.

— Из-за судей, получается. Навстречу не пошли. Ну, такое бывает. Не конец света, — добавил Серохвостов.

Совпадение или нет, но Даниил сделал себе «подарок» на день рождения. Сегодня, 4 апреля, биатлонисту исполнилось 26 лет.

Логинов – быстрейший в Мурманске

Спорт отошёл на второй план, но подвести итоги мужского спринта всё же нужно.

Победу там одержал Александр Логинов, который допустил два промаха, но ногами был быстр.

Чемпион мира привёз серебряному призёру гонки Антону Бабикову 15,6 секунды. Третье место занял Ильназ Мухамедзянов. Его отставание — 26,8 секунды.

Антон Смольский, который возглавляет общий зачёт Кубка Содружества, стал только седьмым.