Что такое одиночная эстафета и с чем едят?

В России прошла уникальная биатлонная гонка. Такого не было даже на Кубке мира!

Российские и белорусские биатлонисты опробовали новинку. На Кубке Содружества в Мурманске состоялась одиночная эстафета.

Суть проста. В каждой команде – по два участника одного пола. Сначала каждый из них стреляет по два рубежа лёжа, а потом – стоя. Передача эстафеты происходит после каждого огневого рубежа, а в запасе у биатлонистов – только по одному дополнительному патрону на каждой стрельбе. В остальном – привычный сингл-микст по длине дистанции и штрафного круга.

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Первыми на старт вышли девушки. Первая часть дистанции, во время которой стреляющие лыжницы проводили работу из положения лёжа, прошла под диктовку тандема Анастасии Халили и Виктории Метели.

Анастасия Халили Фото: РИА Новости

Однако уже на пятом огневом рубеже, на первой стойке в гонке, Халили зашла на три штрафных круга и растеряла полуминутное преимущество команды под названием «сборная России». В лидеры тогда вырвалась Россия-2 с Тамарой Дербушевой и Викторией Сливко. В борьбе также оказалась первая сборная Беларуси с Динарой Смольской и Ксенией Воробей.

Ясности с победительницами не было вплоть до последней стрельбы. По итогам восьмого рубежа с преимуществом в 4,6 секунды на заключительный круг отправилась Дербушева, но по ходу дистанции её быстро догнала Смольская и вышла вперёд.

Динара Смольская Фото: РИА Новости

Это была тактическая уловка россиянки. Тамара переиграла соперницу, отсидевшись за её спиной, и уже потом прибавила в финишном створе. Первое золото в истории одиночной эстафеты досталось Тамаре Дербушевой и Виктории Сливко (Россия-2).

Серебро – у Динары Смольской и Ксении Воробей (Беларусь), а бронзу завоевали Анастасия Халили и Виктория Метеля (Россия), которым в гонке сильно мешали промахи.

Немногим позднее в Мурманске прошла и мужская одиночная эстафета. Количество участников там было вдвое больше, нежели у женщин.

Победу одержала сборная России с Александром Логиновым и Антоном Бабиковым. У Логинова на последней стрельбе случилась стрелковая дуэль с Каримом Халили (Россия-2). Оба спортсмена допустили по две ошибки на стойке, но не смогли воспользоваться по назначению одним дополнительным патроном. Однако быстрее свою работу закончил Александр и ушёл с отрывом на последний круг. Своё преимущество он, как оказалось, додержал.

Александр Логинов Фото: РИА Новости

Второе место досталось Кариму Халили и Кириллу Бажину (Россия-2). А за бронзу на последнем круге боролись Даниил Серохвостов (Россия-5) и Антон Смольский (Беларусь). В финишном створе сильнее оказался белорус, который вместе с коллегой по тандему Павлом Белько поднялся на подиум.