Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Статьи

Сливко и Дербушева выиграли первое в истории золото в одиночной эстафете на Кубке Содружества по биатлону — 2024/2025 в Мурманске

В России прошла уникальная биатлонная гонка. Такого не было даже на Кубке мира!
Батраз Томаев
Тамара Дербушева
Аудио-версия:
Комментарии
Что такое одиночная эстафета и с чем едят?

Российские и белорусские биатлонисты опробовали новинку. На Кубке Содружества в Мурманске состоялась одиночная эстафета.

Суть проста. В каждой команде – по два участника одного пола. Сначала каждый из них стреляет по два рубежа лёжа, а потом – стоя. Передача эстафеты происходит после каждого огневого рубежа, а в запасе у биатлонистов – только по одному дополнительному патрону на каждой стрельбе. В остальном – привычный сингл-микст по длине дистанции и штрафного круга.

Новинка в меню

Первыми на старт вышли девушки. Первая часть дистанции, во время которой стреляющие лыжницы проводили работу из положения лёжа, прошла под диктовку тандема Анастасии Халили и Виктории Метели.

Анастасия Халили

Анастасия Халили

Фото: РИА Новости

Однако уже на пятом огневом рубеже, на первой стойке в гонке, Халили зашла на три штрафных круга и растеряла полуминутное преимущество команды под названием «сборная России». В лидеры тогда вырвалась Россия-2 с Тамарой Дербушевой и Викторией Сливко. В борьбе также оказалась первая сборная Беларуси с Динарой Смольской и Ксенией Воробей.

Ясности с победительницами не было вплоть до последней стрельбы. По итогам восьмого рубежа с преимуществом в 4,6 секунды на заключительный круг отправилась Дербушева, но по ходу дистанции её быстро догнала Смольская и вышла вперёд.

Динара Смольская

Динара Смольская

Фото: РИА Новости

Это была тактическая уловка россиянки. Тамара переиграла соперницу, отсидевшись за её спиной, и уже потом прибавила в финишном створе. Первое золото в истории одиночной эстафеты досталось Тамаре Дербушевой и Виктории Сливко (Россия-2).

Серебро – у Динары Смольской и Ксении Воробей (Беларусь), а бронзу завоевали Анастасия Халили и Виктория Метеля (Россия), которым в гонке сильно мешали промахи.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 6, Мурманск
Женщины. Одиночная эстафета
05 апреля 2025, суббота. 10:30 МСК
Окончено

Немногим позднее в Мурманске прошла и мужская одиночная эстафета. Количество участников там было вдвое больше, нежели у женщин.

Победу одержала сборная России с Александром Логиновым и Антоном Бабиковым. У Логинова на последней стрельбе случилась стрелковая дуэль с Каримом Халили (Россия-2). Оба спортсмена допустили по две ошибки на стойке, но не смогли воспользоваться по назначению одним дополнительным патроном. Однако быстрее свою работу закончил Александр и ушёл с отрывом на последний круг. Своё преимущество он, как оказалось, додержал.

Александр Логинов

Александр Логинов

Фото: РИА Новости

Второе место досталось Кариму Халили и Кириллу Бажину (Россия-2). А за бронзу на последнем круге боролись Даниил Серохвостов (Россия-5) и Антон Смольский (Беларусь). В финишном створе сильнее оказался белорус, который вместе с коллегой по тандему Павлом Белько поднялся на подиум.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 6, Мурманск
Мужчины. Одиночная эстафета
05 апреля 2025, суббота. 13:00 МСК
Окончено
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android