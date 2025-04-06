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Итоги последней гонки Кубка Содружества — 2024/2025: Карим Халили выиграл и забрал миллион рублей — обзор, результаты

Халили отобрал у Серохвостова миллион! Как закончился сезон в российском биатлоне
Батраз Томаев
Халили отобрал у Серохвостова миллион!
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В последней гонке Карим был восхитителен, а вот Даниил совсем раскис!

В Мурманске вместе с Кубком Содружества закончился ещё и биатлонный сезон-2024/2025. Жирная точка в соревнованиях российских и белорусских биатлонистов была поставлена в мужском масс-старте.

Семейный триумф

Убедительную победу одержал Карим Халили, который не допустил ни одной ошибки во время стрельбы. На финише его преимущество составило 10,4 секунды. Последний круг чемпион преодолевал уже не спеша, а в створе красовался с российским флагом в руках. Немногим ранее, в женской гонке, с триколором также финишировала его супруга – Анастасия.

Серебро досталось опытному Антону Бабикову, который ошибся дважды. Тройку сильнейших замкнул Евгений Сидоров. Россиянин на последнем круге разобрался с белорусом Антоном Смольским, оставив того на четвёртом месте.

Антон Смольский

Антон Смольский

Фото: РИА Новости

Но место вне пьедестала белоруса полностью устроило – он досрочно выиграл общий зачёт Кубка Содружества и мог позволить себе не тратить последние силы, чтобы взобраться на пьедестал в финальный день.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 6, Мурманск
Мужчины. Масс-старт 15 км
06 апреля 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Саид Каримулла Халили
Россия
38:25.4
2
Антон Бабиков
Россия
+10.4
3
Евгений Сидоров
Россия
+25.5

Ещё одна победа Халили

В Мурманске также разрешилась одна из главных интриг сезона – стал известен победитель рейтинга Союза биатлонистов России.

После недопуска к спринту у Даниила Серохвостова ещё было в активе пять очков преимущества над Каримом Халили. Но с победой последнего всё стало окончательно ясно.

Даниил Серохвостов

Даниил Серохвостов

Фото: РИА Новости

Даже если бы для Халили гонка сложилась иначе, Серохвостов всё равно вряд ли смог бы навязать ему борьбу. Кажется, эту победу он отдал ещё задолго до старта. В последней гонке Кубке Содружества россиянин занял только 22-е место, уступив Кариму три с половиной минуты.

И 1 млн рублей, который полагается за первую позицию в рейтинге, достался не Даниилу, а его другу.

На этом сезон завершился. Уже известно о перестановках в сборной России. Например, в мужской команде, в штабе Юрия Каминского теперь будет работать Андрей Падин.

Не знаю, как у вас, но у меня внутри теплится надежда, что это был последний год тотальной изоляции российского биатлона. Пора уже заново прорубать окно в Европу.

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