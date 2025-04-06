Халили отобрал у Серохвостова миллион! Как закончился сезон в российском биатлоне

В последней гонке Карим был восхитителен, а вот Даниил совсем раскис!

В Мурманске вместе с Кубком Содружества закончился ещё и биатлонный сезон-2024/2025. Жирная точка в соревнованиях российских и белорусских биатлонистов была поставлена в мужском масс-старте.

Семейный триумф

Убедительную победу одержал Карим Халили, который не допустил ни одной ошибки во время стрельбы. На финише его преимущество составило 10,4 секунды. Последний круг чемпион преодолевал уже не спеша, а в створе красовался с российским флагом в руках. Немногим ранее, в женской гонке, с триколором также финишировала его супруга – Анастасия.

Серебро досталось опытному Антону Бабикову, который ошибся дважды. Тройку сильнейших замкнул Евгений Сидоров. Россиянин на последнем круге разобрался с белорусом Антоном Смольским, оставив того на четвёртом месте.

Антон Смольский Фото: РИА Новости

Но место вне пьедестала белоруса полностью устроило – он досрочно выиграл общий зачёт Кубка Содружества и мог позволить себе не тратить последние силы, чтобы взобраться на пьедестал в финальный день.

Ещё одна победа Халили

В Мурманске также разрешилась одна из главных интриг сезона – стал известен победитель рейтинга Союза биатлонистов России.

После недопуска к спринту у Даниила Серохвостова ещё было в активе пять очков преимущества над Каримом Халили. Но с победой последнего всё стало окончательно ясно.

Даниил Серохвостов Фото: РИА Новости

Даже если бы для Халили гонка сложилась иначе, Серохвостов всё равно вряд ли смог бы навязать ему борьбу. Кажется, эту победу он отдал ещё задолго до старта. В последней гонке Кубке Содружества россиянин занял только 22-е место, уступив Кариму три с половиной минуты.

И 1 млн рублей, который полагается за первую позицию в рейтинге, достался не Даниилу, а его другу.

На этом сезон завершился. Уже известно о перестановках в сборной России. Например, в мужской команде, в штабе Юрия Каминского теперь будет работать Андрей Падин.

Не знаю, как у вас, но у меня внутри теплится надежда, что это был последний год тотальной изоляции российского биатлона. Пора уже заново прорубать окно в Европу.