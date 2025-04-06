Сливко — лучшая из биатлонисток на Кубке Содружества. А куда пропала Смольская?

Борьба в Мурманске была, но не та, которую все ждали.

В воскресенье, 6 апреля, в Мурманске прошёл женский масс-старт – последняя женская гонка биатлонного сезона-2024/2025. Перед его началом сохранялась главная интрига – кому достанется победа в общем зачёте: россиянке Виктории Сливко или белоруске Динаре Смольской?

Смольская уступала Сливко 16 очков. И усложнила себе задачу, начав гонку с промаха. Её отставание от лидирующей группы после первого круга составляло 20-25 секунд. В это же время темп гонки задавала сама Виктория Сливко вместе с Викторией Метелей.

Виктория Сливко Фото: РИА Новости

Россиянки продолжили лидировать в гонке, а Смольская ошиблась ещё один раз и была отброшена на 10-е место. Уже тогда победу в тотале можно было отдавать Сливко. Но это же биатлон – всё может быть!

По ходу третьей стрельбы Динара подтвердила, что не претендует на главный приз, отправив мимо цели сразу три выстрела. Тогда же ошиблась и Виктория Сливко, но только один раз. Спортсменок разделяли 11 позиций.

На четвёртом огневом рубеже Сливко ошиблась ещё один раз и была вынуждена вести борьбу за бронзу масс-старта с Ириной Казакевич. Но победить в этой мини-дуэли ей не удалось. Она осталась за бортом пьедестала, однако в борьбе за лидерство в общем зачёте этого было достаточно, потому что Динара Смольская стала 14-й. Она просто отдала победу без борьбы!

Динара Смольская Фото: РИА Новости

В самой же гонке победу одержала Анастасия Халили, которая допустила всего два промаха, но ходом была быстрее всех. Только на последних отрезках дистанции она привезла ставшей второй Виктории Метеле больше 16 секунд.

Перед началом заключительной гонки Виктория Сливко заявила, что победа в общем зачёте Кубка Содружества для неё важнее, нежели первенство в рейтинге СБР. Ведь именно к этому «Большому глобусу» она шла уже не первый год.

И кубок наконец-то оказался в её руках.