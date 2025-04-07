Всем всё доказала. Как Виктория Сливко стала лидером российского биатлона

Раньше она постоянно останавливалась буквально в шаге от трофеев. Теперь всё поменялось.

Виктория Сливко – один из главных героев российского биатлона последних лет. До 2022 года её карьера складывалась неровно: то она бегала в основе на Кубке мира, то рвала всех на Кубке IBU, то вообще выпадала из состава сборной. Но после отстранения Виктория стала одним из постоянных лидеров нашего биатлона. Правда, к Сливко прочно прикрепился статус вечно второй. Каждый год ей не хватало чуть-чуть, чтобы взять трофей на любом из турниров. Но теперь спортсменке удалось переломить ситуацию.

«Почему бы не считать себя лучшей?»

Викторию в последние годы можно было смело называть главной неудачницей биатлона. А всё из-за обилия упущенных трофеев. В сезоне-2022/2023 она проиграла Кубок России Анастасии Халили – при равенстве очков уступила по дополнительному показателю. Тогда же Сливко стала второй на Кубке Содружества, отстав от Динары Смольской на 70 очков. А в сезоне-2023/2024 Виктория дважды уступила Наталии Шевченко. Сперва отдала ей Кубок России, проиграв 86 очков, а потом и победу в рейтинге СБР, отстав на 33 очка. На Кубке Содружества тюменка вообще финишировала пятой в тотале.

За три последних сезона единственным серьёзным достижением Сливко была победа в рейтинге СБР-2022/2023. Тогда тюменка обошла Екатерину Мошкову. Этот результат сильно грел душу спортсменке.

«Я первая в рейтинге СБР, и это факт. Почему бы тогда не считать себя лучшей? Я достаточно уверена в себе, мне не нужно какое-то самоутверждение, тем более на российских стартах», – говорила она «Чемпионату».

Всем всё доказала

Уверенность помогла Виктории не пасть духом и прервать полосу неудач. В сезоне-2024/2025 она выступала очень стабильно, почти все гонки закончив в топ-10. Худшим результатом Сливко стало 22-е место в короткой индивидуалке на Кубке сильнейших. В общей сложности она выиграла девять золотых, четыре серебряные и пять бронзовых медалей. И это при том, что в концовке сезона была выбита из колеи болезнью!

По большому счёту Виктория выступала так же классно, как и в предыдущие два года, но в этот раз её старания были вознаграждены сполна. Сначала Сливко забрала Кубок России, опередив Кристину Резцову на 42 очка, потом – Кубок Содружества, выиграв у Динары Смольской 39 очков. Конечно, стоит упомянуть и болезнь конкурентки Виктории – Наталии Шевченко, пропустившей несколько гонок. Однако и сама Сливко не всегда чувствовала себя прекрасно.

А ещё Сливко стала лидером в рейтинге СБР! В зачёт идёт 21 лучший результат из 39 гонок в течение сезона, то есть пропуск соревнований, болезни или локальные неудачи здесь почти ни на что не влияют. Но и здесь спортсменка из Тюмени уверенно забрала первую строчку, опередив Шевченко на 55 очков.

После стольких лет неудач Виктории наконец-то удалось снять с себя ярлык вечно второй. Она доказала, что является лидером российского биатлона безо всяких оговорок.