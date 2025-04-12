Прямо в яблочко! Топ-10 самых точных стрелков среди биатлонисток в сезоне-2024/2025

Одна нация может забрать себе звание самой меткой в мире.

Самых метких мужчин в мировом биатлоне мы уже определяли, пришло время женщин. Кто из девушек в прошедшем сезоне был точнее на рубеже и какая страна может забрать себе звание самой меткой нации?

«Чемпионат» составил рейтинг из 10 лучших биатлонисток, выполнивших не менее 100 выстрелов в личных гонках за сезон, и распределил их по местам от первого до 10-го в соответствии с общим процентом попаданий.

Топ-10 самых точных биатлонисток в сезоне-2024/2025

№ Спортсмен Всего выстрелов Точность лёжа (%) Точность стоя (%) Точность (%) 1 Ванесса Фойгт (Германия) 140 92,9 94,3 93,6 2 Юлия Джима (Украина) 380 94,7 92,1 93,4 3 Суви Минккинен (Финляндия) 400 91,0 94,0 92,5 4 Франциска Пройс (Германия) 420 95,2 89,1 92,1 5 Тамара Штайнер (Австрия) 190 94,7 89,5 92,1 6 Лу Жанмонно (Франция) 420 94,8 88,6 91,7 7 Кристина Дмитренко (Украина) 320 90,0 93,1 91,6 8 Майя Клутенс (Бельгия) 320 93,1 89,4 91,3 9 Жанна Ришар (Франция) 420 95,2 86,2 90,7 10 Тереза Воборникова (Чехия) 340 91,2 89,4 90,3

Если сопоставить рейтинг лучших стрелков среди женщин с общим зачётом Кубка мира, то легко заметить, что немка Франциска Пройс и француженка Лу Жанмонно не случайно до последнего боролись за «Глобус»: они входят в топ-8 и по качеству стрельбы, и по скорости на трассе. А вот третье место Жулии Симон в борьбе за «Большой хрустальный глобус» – явление удивительное.

Победительница Кубка мира в сезоне-2022/2023 занимает только 44-е место по точности стрельбы (и 15-е – по чистой скорости в гонках). Француженка попадала по мишеням только в 84,3% выстрелов, но даже с такими показателями ей удалось замкнуть тройку сильнейших в общем зачёте!

Настоящее открытие минувшего сезона – финская биатлонистка Суви Минккинен. 30-летняя спортсменка совершила головокружительный прорыв всего за один год. По точности стрельбы Суви поднялась с седьмого на третье место, по скорости на трассе – с 75-го на 35-е!

Особняком в истории со стрельбой стоит самая быстроногая спортсменка Кубка мира – экс-лыжница Анамария Лампич. Лидер скоростного зачёта занимает только 104-е (!) место по точности стрельбы. Из 400 выстрелов словенка попала в цель лишь 258 раз, а это 64,5%.

Самая молодая спортсменка рейтинга после француженки Жанны Ришар – бывшая француженка Майя Клутенс. 23-летняя биатлонистка имеет двойное гражданство и сменила спортивную прописку на бельгийскую только в 2022 году, успев до этого выступить на юниорском чемпионате мира.

Майя Клутенс Фото: Kevin Voigt/GettyImages

Юная надежда Бельгии уже вплотную подобралась к топ-30 общего зачёта Кубка мира, но в нашем рейтинге отчасти сыграла за Францию. «Трёхцветные» вполне могут считаться самой меткой биатлонной нацией по итогам сезона, хотя немки усилиями Фойгт и Пройс наступают им на пятки.