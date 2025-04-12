Прямо в яблочко! Топ-10 самых точных стрелков среди биатлонисток в сезоне-2024/2025

Самых метких мужчин в мировом биатлоне мы уже определяли, пришло время женщин. Кто из девушек в прошедшем сезоне был точнее на рубеже и какая страна может забрать себе звание самой меткой нации?
«Чемпионат» составил рейтинг из 10 лучших биатлонисток, выполнивших не менее 100 выстрелов в личных гонках за сезон, и распределил их по местам от первого до 10-го в соответствии с общим процентом попаданий.
Топ-10 самых точных биатлонисток в сезоне-2024/2025
|№
|Спортсмен
|Всего выстрелов
|Точность лёжа (%)
|Точность стоя (%)
|Точность (%)
|1
|Ванесса Фойгт (Германия)
|140
|92,9
|94,3
|93,6
|2
|Юлия Джима (Украина)
|380
|94,7
|92,1
|93,4
|3
|Суви Минккинен (Финляндия)
|400
|91,0
|94,0
|92,5
|4
|Франциска Пройс (Германия)
|420
|95,2
|89,1
|92,1
|5
|Тамара Штайнер (Австрия)
|190
|94,7
|89,5
|92,1
|6
|Лу Жанмонно (Франция)
|420
|94,8
|88,6
|91,7
|7
|Кристина Дмитренко (Украина)
|320
|90,0
|93,1
|91,6
|8
|Майя Клутенс (Бельгия)
|320
|93,1
|89,4
|91,3
|9
|Жанна Ришар (Франция)
|420
|95,2
|86,2
|90,7
|10
|Тереза Воборникова (Чехия)
|340
|91,2
|89,4
|90,3
Если сопоставить рейтинг лучших стрелков среди женщин с общим зачётом Кубка мира, то легко заметить, что немка Франциска Пройс и француженка Лу Жанмонно не случайно до последнего боролись за «Глобус»: они входят в топ-8 и по качеству стрельбы, и по скорости на трассе. А вот третье место Жулии Симон в борьбе за «Большой хрустальный глобус» – явление удивительное.
Победительница Кубка мира в сезоне-2022/2023 занимает только 44-е место по точности стрельбы (и 15-е – по чистой скорости в гонках). Француженка попадала по мишеням только в 84,3% выстрелов, но даже с такими показателями ей удалось замкнуть тройку сильнейших в общем зачёте!
Настоящее открытие минувшего сезона – финская биатлонистка Суви Минккинен. 30-летняя спортсменка совершила головокружительный прорыв всего за один год. По точности стрельбы Суви поднялась с седьмого на третье место, по скорости на трассе – с 75-го на 35-е!
Особняком в истории со стрельбой стоит самая быстроногая спортсменка Кубка мира – экс-лыжница Анамария Лампич. Лидер скоростного зачёта занимает только 104-е (!) место по точности стрельбы. Из 400 выстрелов словенка попала в цель лишь 258 раз, а это 64,5%.
Самая молодая спортсменка рейтинга после француженки Жанны Ришар – бывшая француженка Майя Клутенс. 23-летняя биатлонистка имеет двойное гражданство и сменила спортивную прописку на бельгийскую только в 2022 году, успев до этого выступить на юниорском чемпионате мира.
Майя Клутенс
Фото: Kevin Voigt/GettyImages
Юная надежда Бельгии уже вплотную подобралась к топ-30 общего зачёта Кубка мира, но в нашем рейтинге отчасти сыграла за Францию. «Трёхцветные» вполне могут считаться самой меткой биатлонной нацией по итогам сезона, хотя немки усилиями Фойгт и Пройс наступают им на пятки.