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Самые точные стрелки на Кубке мира по биатлону — 2024/2025: Пройс, Жанмонно, Минккинен и другие — таблица топ-10

Прямо в яблочко! Топ-10 самых точных стрелков среди биатлонисток в сезоне-2024/2025
Юлия Сидорова
Топ-10 самых точных стрелков среди биатлонисток
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Одна нация может забрать себе звание самой меткой в мире.

Самых метких мужчин в мировом биатлоне мы уже определяли, пришло время женщин. Кто из девушек в прошедшем сезоне был точнее на рубеже и какая страна может забрать себе звание самой меткой нации?

Кто у мужчин стрелял точнее всех?
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«Чемпионат» составил рейтинг из 10 лучших биатлонисток, выполнивших не менее 100 выстрелов в личных гонках за сезон, и распределил их по местам от первого до 10-го в соответствии с общим процентом попаданий.

Топ-10 самых точных биатлонисток в сезоне-2024/2025

СпортсменВсего выстреловТочность лёжа (%)Точность стоя (%)Точность (%)
1Ванесса Фойгт (Германия)14092,994,393,6
2Юлия Джима (Украина)38094,792,193,4
3Суви Минккинен (Финляндия)40091,094,092,5
4Франциска Пройс (Германия)42095,289,192,1
5Тамара Штайнер (Австрия)19094,789,592,1
6Лу Жанмонно (Франция)42094,888,691,7
7Кристина Дмитренко (Украина)32090,093,191,6
8Майя Клутенс (Бельгия)32093,189,491,3
9Жанна Ришар (Франция)42095,286,290,7
10Тереза Воборникова (Чехия)34091,289,490,3

Если сопоставить рейтинг лучших стрелков среди женщин с общим зачётом Кубка мира, то легко заметить, что немка Франциска Пройс и француженка Лу Жанмонно не случайно до последнего боролись за «Глобус»: они входят в топ-8 и по качеству стрельбы, и по скорости на трассе. А вот третье место Жулии Симон в борьбе за «Большой хрустальный глобус» – явление удивительное.

Драма между Пройс и Жанмонно:
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Победительница Кубка мира в сезоне-2022/2023 занимает только 44-е место по точности стрельбы (и 15-е – по чистой скорости в гонках). Француженка попадала по мишеням только в 84,3% выстрелов, но даже с такими показателями ей удалось замкнуть тройку сильнейших в общем зачёте!

Настоящее открытие минувшего сезона – финская биатлонистка Суви Минккинен. 30-летняя спортсменка совершила головокружительный прорыв всего за один год. По точности стрельбы Суви поднялась с седьмого на третье место, по скорости на трассе – с 75-го на 35-е!

Каким был прорыв Минккинен:
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Особняком в истории со стрельбой стоит самая быстроногая спортсменка Кубка мира – экс-лыжница Анамария Лампич. Лидер скоростного зачёта занимает только 104-е (!) место по точности стрельбы. Из 400 выстрелов словенка попала в цель лишь 258 раз, а это 64,5%.

Самая молодая спортсменка рейтинга после француженки Жанны Ришар – бывшая француженка Майя Клутенс. 23-летняя биатлонистка имеет двойное гражданство и сменила спортивную прописку на бельгийскую только в 2022 году, успев до этого выступить на юниорском чемпионате мира.

Майя Клутенс

Майя Клутенс

Фото: Kevin Voigt/GettyImages

Юная надежда Бельгии уже вплотную подобралась к топ-30 общего зачёта Кубка мира, но в нашем рейтинге отчасти сыграла за Францию. «Трёхцветные» вполне могут считаться самой меткой биатлонной нацией по итогам сезона, хотя немки усилиями Фойгт и Пройс наступают им на пятки.

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