«Мы никогда не узнаем, почему ушли братья Бё». Интервью со Светланой Слепцовой

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира, многократная победительница и призёр этапов Кубка мира Светлана Слепцова давно завершила карьеру и переквалифицировалась в телевизионного эксперта. В прошедшем биатлонном сезоне она пристально следила за всеми международными стартами, успевала послеживать за тем, что происходит в России, и специально для «Чемпионата» подвела итоги сезона. Стоит ли российским спортсменам выступать в нейтральном статусе, каково её личное отношение к смене спортивного гражданства, в чём российский биатлон явно проигрывает мировому – в этом интервью ответы на эти и другие вопросы.

«Йоханнес Бё мог бы стать величайшим в истории»

– Светлана, давайте начнём с международных новостей. Насколько неожиданным для вас стало заявление братьев Бё об уходе из спорта за год до Олимпиады?

– Для меня это был настоящий шок. Я вообще сначала подумала, что это шутка, но это оказалось правдой. Действительно, через год же Олимпийские игры, а они делают такое заявление. Почему? Может быть, они и правда устали от спорта и хотят побыть с семьёй. С одной стороны, я их понимаю. У меня было точно такое же состояние, когда я узнала, что жду ребёнка и через неделю моя спортивная карьера завершится. Я почувствовала такое облегчение! Это очень сложно представить и описать словами. Но что у них произошло?

Мне кажется, мы никогда об этом не узнаем. Можно понять Тарьея, который уже достаточно возрастной спортсмен, ему тяжело удержаться в составе сборной Норвегии. Но Йоханнес… Это очень странное решение. Странное ещё и в том, что на пресс-конференции он обливался слезами. Словно испытывал не облегчение, а сожаление, и всё происходило не по его воле. Словно…

– Словно его заставили?

– Не знаю. Как будто попросили. Мне не хочется в это верить. Он мог бы стать величайшим в истории. Я абсолютно уверена, что Йоханнес Бё побил бы все рекорды Уле-Эйнара Бьорндалена, но он этого не сделает. Немного странно выглядит. Однако в любом случае и Йоханнес, и Тарьей – великие спортсмены, которые подарили нам незабываемые эмоции, нужно отдать им должное.

– Вы им не писали после их заявления о завершении карьеры?

– Тарьею написала, сказала спасибо за дружбу, за карьеру и пожелала удачи во всём.

– Как бы вы их как людей охарактеризовали, а не как спортсменов?

– Ну я близко общалась только с Тарьеем, с Йоханнесом мы практически не сталкивались. Но они очень весёлые, общительные. Уверена, что даже букашку не обидят. А если убрать их спортивные заслуги, то они просто хорошие парни. Они могут и пошутить, и погрустить, и выиграть, и проиграть. У них прекрасные семьи, прекрасные родители, которые всё время приезжают на соревнования.

Йоханнес и Тарьей Бё Фото: TERJE PEDERSEN/EPA/ТАСС

– В Норвегии не только братья Бё об уходе объявили, но и несколько других спортсменов. Тот же двоеборец Ярль Магнус Рийбер, который ещё моложе и вообще на самом пике. Это не странно?

– Если честно, я не слежу пристально за тем, что происходит в норвежской спортивной команде – кто, что, куда. Не хочу об этом думать и рассуждать. Я уже говорила, мы никогда об этом не узнаем. Но если люди так внезапно уходят, значит, что-то не так.

– Верите в то, что Йоханнес, например, может передумать и вернуться?

– Не верю. Если объявили – 100% ушли. С ними можно попрощаться окончательно.

«Когда ты три года в одной кастрюле, развития нет»

– Вы в этом сезоне много комментировали международный биатлон. Ваше главное впечатление, удивление?

– Главное впечатление – то, как стали стрелять. Особенно выделю биатлонисток. Сборная Франции просто лучшая уже второй год, а как они стреляют – это нечто. Быстро и без потери качества! Ещё бы отметила появление молодых спортсменов и спортсменок. Это очень радует. Мы же понимаем, что после Олимпиады многие уйдут, но уже сейчас молодые заставляют считаться с собой. Мне кажется, биатлон становится всё интереснее. Я признаюсь, что ни одной гонки Кубка мира и чемпионата мира не пропустила, а когда не успевала в прямом эфире посмотреть, обязательно потом пересматривала.

– События в российском биатлоне вас не настолько привлекают?

– Когда есть время, смотрю, слежу за новостями.

– В концовке сезона чуть ли не главным событием стало отстранение от гонки суперзвезды российского биатлона Даниила Серохвостова и его обида на судей.

– Начнём с того, что Даниил – один из сильнейших наших биатлонистов, но статусом суперзвезды я бы его не наделяла. Суперзвезда – этот тот, кто постоянно показывает стабильно высокие результаты, всегда. Даниил же классный, сильный биатлонист, но его часто подводит здоровье. То, как поступили по отношению к нему судьи – совершенно справедливо. Почему все остальные могут прийти вовремя, а он один не может? Отношение ко всем должно быть одинаковым независимо от статуса и регалий. Правила для всех одни. Значит, в следующий раз заранее придёт.

– Серохвостов, кстати, сказал, что уровень российского биатлона упал в сравнении с тем, что было три года назад в олимпийском сезоне. Вы с ним согласны?

– Да, согласна. Нет международных стартов, нет такой конкуренции. Когда ты три года варишься в одной кастрюле, никакого развития нет.

– Разница между мировым и российским биатлоном большая? Резкий контраст в уровне стрельбы, конкуренции?

– Конечно, разница очень большая. Я не знаю, как смотрелись бы сейчас российские спортсмены в Кубке мира по скорости на дистанции, это оценить нереально, но в стрельбе будет большой проигрыш – 100%. С четырёх рубежей секунд 20-30 будет. Разница видна сразу. Я очень хочу, чтобы наши побыстрее вернулись на международные старты. Пока же российские биатлонисты просто теряют время. Не могу сказать, что впустую, но все же стремятся выступать с лучшими. Только в такой конкуренции может вырасти и твой собственный уровень.

– Если каким-то чудом некоторым российским биатлонистам, да хоть кому-то одному IBU разрешит выступить в нейтральном статусе, что бы посоветовали?

– Ехать, конечно! Это твоя жизнь, твой шанс, так почему ты не должен ехать? Меня удивляют лозунги, когда говорят – мы не поедем без гимна, без флага. Кто это решает? Точно не сами спортсмены. Сейчас может быть их час, когда будет такой шанс. Как можно говорить, что ехать никуда не надо? Я бы сама поехала выступать в нейтральном статусе и даже не задумывалась. Мы-то знаем, что это наши спортсмены. Ну да, нет флага, нет гимна, сейчас просто время такое. Но, повторю, если будет хоть малейший шанс поехать на Олимпиаду – нужно ехать.

Эдуард Латыпов на ОИ-2022 Фото: Clive Rose/Getty Images

– Недавно была громкая новость про наших гимнастов: федерация заявила, что, раз вы по надуманным поводам не даёте нейтральный статус спортсменам, никуда не поедут даже нейтралы.

— Ну если федерация не согласна, ты ничего не можешь сделать.

«Мне очень жаль наших спортсменов»

– Одним из вариантов выступления в международных стартах является смена спортивного гражданства. Многие российские спортсмены так и сделали.

– Если есть такая возможность и ты знаешь, к чему ты идёшь, чего ты хочешь добиться в этой спортивной жизни, то почему бы и нет? Особенно когда понимаешь, что сейчас в своей стране у тебя вообще никаких шансов. Мне на самом деле сложно рассуждать на эту тему, потому что такой выбор передо мной никогда не стоял. Однако если спортсмен поставил перед собой высокую цель, у него есть мотивация добиться этого, но сделать этого не может по не зависящим от него обстоятельствам, нужно использовать любой шанс.

– Вы сказали, что уровень стрельбы в России очень сильно уступает тому, что демонстрируется на международных стартах. А стрельбу уровня Кубка мира можно наработать, выступая только в России?

– Наработать можно, но перенести то же самое на Кубок мира будет сложно. Там просто другой уровень. Однако когда наши спортсмены вернутся, то будут тянуться за лидерами, а когда ты тянешься за сильнейшими, уже автоматически будет вырабатываться то, что нужно делать всё лучше. Спортсмены будут больше мотивированы для работы над собой.

– Вы сами, оказавшись в такой ситуации, сколько готовы были бы терпеть и ждать лучших времён?

– Не отвечу на этот вопрос, поскольку для этого нужно оказаться перед таким выбором. Честно, я не знаю, как бы поступила. Мне очень жаль наших спортсменов, когда я смотрю на то, в какой они сейчас ситуации. Я сама полжизни провела на Олимпиадах, чемпионатах и Кубках мира. Многие из них – тоже. И вот так внезапно остаться без ничего.

Даниил Серохвостов Фото: РИА Новости

Хорошо ещё, что у нас стараются создать условия, когда они могут более-менее приличные деньги заработать. Тут я бы отметила работу СБР – федерация очень здорово работает со спонсорами, создаёт для спортсменов все условия, которые возможны в данной ситуации. Сейчас всем сложно, он СБР решает практически все вопросы. Иначе у ребят и девчонок вообще не было бы мотивации и мы просто потеряли бы целое поколение. Лет на 10, возможно.

– Что бы вы могли пожелать сейчас российским биатлонистам?

– Главное – терпения, чтобы не опускали руки, боролись до конца и верили в лучшее. Я надеюсь, что в этом сезоне нас допустят до международных стартов. Тяжёлый период в любом случае пройдёт, и всё будет хорошо.