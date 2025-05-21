Глава СБР Виктор Майгуров рассчитывает на то, что допустят хотя бы четырёх спортсменов.

Российских биатлонистов не хотят видеть на Олимпиаде-2026. Но нашим до этого дела нет

Вместе с частичным допуском россиян на Олимпийские игры в Париже и в связи со смягчением позиции ряда международных федераций в отношении наших спортсменов в Союзе биатлонистов России всё больше говорят об участии в Играх в 2026 году. Но есть ли шанс?

«Возможно, нас пригласят»

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров не раз подчёркивал, что сразу после завершения одних Игр, команда начинает готовиться к следующим. И хотя россиян отстранили от международных соревнований три года назад, глава федерации называет себя «сдержанным оптимистом» и не теряет надежды на допуск.

«Следующий сезон — олимпийский. Возможно, нас пригласят к участию в Олимпиаде. Если это случится, будем вносить свои коррективы и в подготовку, и в календарь соревнований.

Определённый оптимизм внушает то, что наши пловцы участвовали в чемпионате мира, что конькобежцев и фигуристов допустили до отбора на Олимпиаду. Но международные федерации отличаются друг от друга. Мы пытаемся не терять диалог и связи с IBU. Основная задача, которую ставит министр спорта, — возвращение в международный календарь. То, что нам нужно вывозить оружие — с этим проблем нет, это не повлияет на допуск к международным стартам», — заявил Майгуров в начале года.

Он отмечает, что СБР регулярно поднимает вопрос о допуске россиян в IBU.

«Пока у нас общение с IBU — чисто переписка. Вряд ли Международный союз биатлонистов сам обратится к нам по вопросам допуска, просто идёт общая тенденция. Мы регулярно актуализируем эту тему, а они так или иначе что-то отвечают. Надеюсь, заразятся этим «хорошим вирусом» по примеру других федераций», — говорит Майгуров.

Кстати, незначительные подвижки в действиях IBU прослеживаются. Недавно организация увеличила число российских биатлонистов в пуле допинг-тестирования. В список вошли Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Антон Бабиков, Александр Логинов, Ильназ Мухамедзянов, Данил Сгибнев и Кирилл Стрельцов. Из числа стреляющих лыжниц в пул попали Виктория Сливко, Тамара Дербушева, Анастасия Халили, Елизавета Каплина, Наталия Шевченко, Ирина Казакевич и Кристина Резцова. Вместе с тем без видимых на то причин из пула выбыли Александр Поварницын, Александр Корнев и Пётр Пащенко.

Впрочем, Виктор Майгуров считает, что в случае допуска на Олимпийские игры в Италию отправится не более четырёх спортсменов сборной, как это было в Пхёнчхане-2018.

«Объективно оценивая число допущенных спортсменов, это, скорее всего, будут двое мужчин и две женщины – как у нас, так и у белорусов», — считает глава федерации.

Майгуров также обозначил сроки, когда будет принято решение о допуске наших спортсменов: «Раньше осени решения ждать не стоит».

«Будем готовиться, нацеливаясь на допуск»

Вместе с президентом Союза биатлонистов России в благоприятный исход верят и лидеры нашей сборной. Они отмечают, что готовятся к следующему сезону с расчётом на Олимпийские игры.

«При подготовке к следующему сезону всегда учитывается возможное участие в Олимпиаде. Конечно, это всё зависит не от нас, но мы должны быть готовы к любым исходам. Всегда есть надежда и вера, что нас допустят на Олимпиаду», — сказала Тамара Дербушева.

Трёхкратный олимпийский призёр Эдуард Латыпов придерживается такой же точки зрения.

«Конечно, подготовка к следующему сезону будет делаться с расчётом на Олимпиаду. В предыдущие годы было так же. Мы надеемся и верим, что всё получится. Я должен сделать от себя максимально всё зависящее», — отметил Латыпов.

Эдуард Латыпов Фото: РИА Новости

Лидер рейтинга СБР Виктория Сливко не просто мечтает об Играх. Спортсменка ставит конкретные цели.

«Будем стараться показать самый высокий результат в следующем сезоне. Он очень важный, олимпийский. Сделаю вcё возможное, чтобы быть сильнее, показать лучшие скорости и результат, а также достигнуть цели, к которой иду 15 лет, — выиграть олимпийскую медаль. Желательно, чтобы она была личной», — говорит Сливко.

В отличие от Дербушевой, Сливко и Латыпова, главная надежда современного российского биатлона Даниил Серохвостов испытывал серьёзные трудности с мотивацией после отстранения от международных стартов. Но с приближением олимпийского сезона Даниил снова засиял.

«К следующему сезону буду учитывать Олимпиаду — вся подготовка, которая была последние три года, выстроена для участия в Олимпийских играх. И этот год не исключение. Мы будем готовиться, нацеливаясь на международный старт и на допуск с первых этапов Кубка мира, но это как пойдёт. По крайней мере, верю в допуск на Олимпиаду.

Я начал получать удовольствие от тренировок и гонок, однако всё равно не хотелось бы восемь лет бегать только на Кубке России. Хочется на Олимпийские игры и на Кубок мира, чтобы бегать и бороться с лучшими», — подчеркнул Серохвостов.

«IBU не сможет оставаться в стороне»

Оптимистичный настрой спортсменов никак не связан с какими-либо поблажками со стороны IBU. Напротив, Международный союз биатлонистов пока даже не смотрит в сторону допуска. Организация отвечает ровно так, как и три года назад – никаких россиян и белорусов. А увеличение числа спортсменов в пуле тестирования – лишь капля в море.

«Отстранение российских и белорусских биатлонистов будет продолжаться до того момента, пока обе национальные федерации не продемонстрируют полную приверженность поддержке и продвижению целей и принципов IBU. Исполнительный комитет IBU ранее чётко дал понять, что до завершения конфликта на Украине допуск россиян и белорусов невозможен.

Этот статус не менялся с конгресса IBU в 2022 году, когда было принято первоначальное решение. Это было сделано для того, чтобы гарантировать безопасность и честность таких мероприятий. На конгрессе IBU 2024 года эта тема не поднималась. Поэтому можно с уверенностью сказать, что в ближайшее время никаких действий ожидать не приходится», — заявили в IBU.

Виктор Майгуров Фото: РИА Новости

Впрочем, в российском биатлоне это заявление не считают финальным. Категоричность международной федерации может измениться. По крайней мере, так считает Майгуров.

«Это информация на сегодняшний день, а всё меняется каждый день. Я сам оптимист и надеюсь, что по тем или иным критериям допуска мы будем участвовать в Олимпийских играх.

Общение проходит периодически – от исполкома до исполкома, раз в квартал. Но IBU – такой орган, который может в любой момент собраться при определённых условиях. Многое зависит от мировой политики, а IBU – из тех организаций, которые одними из первых наложили на нас санкции и, как показывает практика, будут одной из последних, кто начнёт эти санкции как-то снимать.

Мы надеемся на благоразумие и конструктивный диалог. Видим те или иные подвижки в других видах, и IBU не сможет оставаться в стороне, когда в других видах спорта россиян начнут допускать».