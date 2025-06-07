Есть новости о российском биатлонном сезоне-2025/2026. В календаре — заметные изменения

Вместо Олимпиады будут соревнования в Сочи, в Увате пройдут марафоны, а в целом гонок станет меньше.

1 сентября у российских и белорусских биатлонистов начнётся новый соревновательный сезон – уже четвёртый вне Кубка мира.

Наши спортсмены рассчитывают на возвращение на международную арену и участие в Олимпийских играх в Италии. Как сложится – неизвестно, но биатлон, хоть и изолированный от мира, должен продолжаться.

Знакомимся с полным расписанием главных турниров сезона.

Что изменилось?

Союз биатлонистов России в этом сезоне решил не экспериментировать с этапом на лыжероллерах в далёком Красноярске. Как и в сентябре 2023 года, спортсмены возьмут старт в Сочи, а на летний чемпионат России предварительно переедут в Чайковский.

Столица Олимпиады-2014 появилась и в зимнем календаре биатлонистов. В прошлом сезоне зимний турнир перенесли из Сочи в белорусские Раубичи. В 2026 году место в расписании нашлось для обеих географических точек.

«Мы планируем провести в Красной Поляне этап Альфа-Банк Кубка Содружества в феврале, параллельно с зимними Олимпийскими играми, потому что на сегодняшний день нет никакой ясности с допуском наших спортсменов на Олимпиаду. Даже если у нас будет какая-то ограниченная олимпийская заявка, всем остальным тоже нужно соревноваться в это время, и Сочи – прекрасное место, чтобы проверить потенциал спортсменов в условиях среднегорья», – сказал президент СБР Виктор Майгуров.

В новом сезоне в календаре биатлонных стартов поразительно мало гонок в Ханты-Мансийске. Спортсмены пробудут в столице Югры всего две недели в начале сезона и не вернутся туда весной. Напомним, в прошлом сезоне Ханты приняли сразу три этапа подряд, не считая Международной лиги клубного биатлона, а в марте там же прошёл чемпионат России.

А где пройдёт чемпионат России?

Вместе с появлением в календаре Сочи из расписания пропал полюбившийся многим болельщикам этап в Рязани. Остальные локации хорошо известны поклонникам спорта: Чайковский, Дёмино, Раубичи, Златоуст, Мурманск. Чемпионат России примет сразу три города: в январе столицей главных российских стартов станет Ижевск, а в марте – Тюмень и Уват.

В расписание гонок чемпионата России вернулся суперпасьют, который пройдёт в Увате. Там же биатлонистам предстоит пробежать марафон. При этом руководство прислушалось к просьбам спортсменов и тренеров и сократило количество гонок на протяжении сезона с 45 до 40.

«В прошедшем сезоне принять участие во всех личных гонках сумела только одна спортсменка – Тамара Дербушева. У мужчин таким достижением похвастаться не может ни один. Мы даже сочли нужным отметить Тамару специальным призом «Железная леди», который недавно вручили ей на церемонии в Москве», – отмечал Виктор Майгуров.

Календарь биатлонного сезона-2025/2026

01.09–08.09. Кубок Содружества, первый этап. Сочи

08.09–15.09. Чемпионат России. Предварительно, в Чайковском

25.11–01.12. Кубок России, первый этап. Ханты-Мансийск

01.12–08.12. Кубок Содружества, второй этап. Ханты-Мансийск

08.12–15.12. Кубок России, второй этап. Тюмень

15.12–22.12. Кубок Содружества, третий этап. Чайковский

06.01–12.01. Чемпионат России. Ижевск

12.01–19.01. Кубок России, третий этап. Дёмино

19.01–26.01. Кубок Содружества, четвёртый этап. Раубичи

09.02–16.02. Кубок Содружества, пятый этап. Сочи

24.02–02.03. Кубок России, четвёртый этап. Златоуст

12.03–23.03. Чемпионат России. Тюмень

23.03–30.03. Чемпионат России. Уват

30.03–06.04. Кубок Содружества, шестой этап. Мурманск