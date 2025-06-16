Вместо летних соревнований на лыжероллерах лучшие биатлонисты осенью поедут в Германию. Россию туда вряд ли позовут.

«Давайте будем честными». Почему IBU отменил летний чемпионат мира по биатлону?

Едва началось лето, как мир биатлона с головой окунулся в подготовку к олимпийскому сезону-2025/2026. Тренировки топовых команд идут уже не первую неделю. Для некоторых сборных лето проходило и пройдёт без серьёзных соревнований, а вот другим командам придётся менять собственные планы. В Международном союзе биатлонистов решились на изменения.

Галя, у нас отмена!

IBU отменил чемпионат мира по летнему биатлону в 2025 году и решил вовсе пересмотреть формат летних соревнований на лыжероллерах, внеся изменения в календарь грядущего сезона. С 2026 года турнир будет проводиться не ежегодно, а раз в два года. Об этом со ссылкой на заявление организации сообщили в Sport5.by.

Всему виной низкая популярность соревнований с участием стреляющих лыжников в летнее время. Первые номера общего зачёта не приезжают, на гонки ходит мало зрителей, по телевидению их практически не смотрят, соответственно, и спонсоры поворачиваются к турниру спиной. Ну кого это устроит?

В противовес формату чемпионата мира в календаре IBU появился фестиваль Loop One, который в октябре примет Мюнхен. Там уже гарантированно побегут ведущие биатлонисты планеты. 19 октября на территории местного Олимпийского парка состоятся мужской и женский суперспринты.

Летний биатлон зачах без России?

Российские спортсмены, как всем хорошо известно, в международных стартах не участвуют уже больше трёх лет, а значит, и последние три ЧМ на лыжероллерах были вынуждены пропустить.

Но вместе с отсутствием России там исчез хотя бы какой-то намёк на серьёзную конкуренцию. Французы с норвежцами летний чемпионат всегда игнорировали и вполне могут продолжить эту традицию.

Шведы же туда заехали в 2022 году, когда гонки проходили в Рупольдинге — намоленном месте для целого ряда поколений биатлона. Тогда Себастиан Самуэльссон на лыжероллерах выиграл два золота и одно серебро. Выступили и немцы, наверное, только потому, что это был их домашний старт.

Себастиан Самуэльссон на ЧМ по летнему биатлону — 2022 в Рупольдинге Фото: Beautiful Sports/Imago/ТАСС

А в остальном завсегдатаями этого турнира, кроме России, были Чехия, Украина, Беларусь, Латвия, Эстония, Словакия, Финляндия. Прямо скажем, не главные сборные в мировом биатлоне.

Когда в IBU хорошенько подумали, наверняка задались вопросом: «А кому вообще нужен этот «праздник жизни»?

Когда трава была зеленее, а мир – спокойнее, соревнования проходили в Чайковском. В 2017 году на стадионе в Подмосковье зажигали ещё Антон Шипулин и Светлана Слепцова. Приезжали и сборные Словакии и Украины. В те времена арена была заполнена практически до отказа, а вдоль трассы, как на зимних гонках, стояли толпы фанатов. Такого точно не увидят в Нове-Место или в Отепя летом.

ЧМ по летнему биатлону — 2017 в Чайковском Фото: РИА Новости

Да и вообще сборная России любила этот формат. Летом зажигались звёзды Ярослава Костюкова, Дмитрия Шамукаева, Сергея Клячина и Ольги Калины. Зимой вы про них что-нибудь вообще слышали?

«Очень жаль, но это было ожидаемо»

Четырёхкратный олимпийский чемпион и экс-глава СБР Александр Тихонов заявил, что изменения назревали. По его словам, всему виной бан российской сборной.

«Когда там участвовала Россия, приезжала куча наших туристов, был ажиотаж. Российское ТВ закупало трансляции, но теперь этого нет. К этому решению они пришли сами. Интерес сейчас падает, конкуренция – тоже. Норвежцы же прогорели с чемпионатом мира по лыжным гонкам, а теперь жалуются. Очень жаль, что летний чемпионат мира будет теперь проходить не раз в год, однако это было ожидаемо», – приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Александр Тихонов Фото: РИА Новости

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв с этой позицией не согласен. К пересмотру регламента, по его мнению, в целом привела низкая популярность летнего биатлона, и россияне вряд ли бы изменили ситуацию.

«Отстранение россиян к этому никакого отношения не имеет. Давайте будем честными, летний биатлон не такой популярный, как классический, к которому все привыкли. Отмена соревнований – не очень хорошая тенденция, ведь спорт должен развиваться. Летний биатлон – хорошая подготовка для «зимников». Ничего хорошего в отмене нет. Откровенно говоря, никакой связи с отстранением россиян я не вижу. Просто падает интерес к летнему биатлону как к дисциплине», – приводит слова Свищёва «Матч ТВ».

Пока в России комментируют – порой с некоторым злорадством – решение IBU, весь мировой бомонд биатлона готовится осенью ехать в Мюнхен. Туда наших спортсменов тоже пока никто приглашать не собирается.