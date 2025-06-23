Умер самый известный фанат биатлона в мире. Дедушка Норберт уважал и любил Россию

Биатлонный мир понёс большую утрату. Из жизни ушёл главный фанат этого вида спорта – Норберт Штарке. Все биатлонные болельщики знали этого дедулю с седой бородой и в высокой шляпе, увешанной значками. За 30 лет колоритный немец стал настоящим символом любви к спорту.

Невероятные путешествия

Норберт Штарке бо́льшую часть своей жизни был вполне обычным жителем Кёльна. Он работал на таможне в Эрфурте, а в свободное время занимался настольным теннисом. Мужчине настолько нравился этот вид спорта, что он даже основал в Кёльне спортивный клуб.

Всё изменилось в 90-х, когда коллега Норберта по работе предложил ему съездить на этап Кубка мира по биатлону в немецкий Оберхоф. Штарке сразу влюбился в новый для себя спорт. На следующий год он посетил этап в Рупольдинге, а следом за ним – соревнования в Антхольце.

Норберт Штарке Фото: РИА Новости

С каждым новым сезоном география путешествий Норберта ширилась. До выхода на пенсию в 2002 году он мог позволить себе лишь поездки по Европе. Но, оказавшись на заслуженном отдыхе, Штарке стал посещать и более отдалённые стадионы – в Канаде и России. Немец неоднократно «пробивал «золотой» сезон», то есть посещал все значимые соревнования за год.

Норберту удалось побывать на всех биатлонных стадионах, где проходили этапы Кубка мира, за исключением Пхёнчхана. Поездка в Южную Корею оказалась слишком дорогостоящей для пенсионера. Причём все свои путешествия немец совершил уже после того, как ему стукнуло 60!

Культовая шляпа

Штарке всегда был очень примечательным фанатом. Он походил на немецкого Деда Мороза с седой бородой и лихо закрученными усами. Отличительными признаками Норберта всегда были шарф футбольного клуба «Кёльн» и шляпа с рогами, увешанная десятками значков. В таком виде на турнирах он стал появляться в начале нулевых. По словам немца, сначала он просто покупал пины во всех местах, где бывал.

«Они мне очень нравились. Куда бы я ни шёл, я покупал один значок».

Норберт Штарке Фото: РИА Новости

Когда Норберт Штарке стал известным, люди сами начали дарить ему значки. Более чем за 20 лет он собрал около 400 штук! Как ни пытался немец разместить их все на своём головном уборе, это было невозможно. Шляпа Норберта весила более 2 кг, причём внутрь ему пришлось вставить ещё одну жёсткую шляпу, чтобы вся эта конструкция держалась на голове.

Головной убор Штарке однажды пытались купить. За неё предлагали более € 10 тыс., однако Норберт отказался продавать свой знак отличия.

Норберт за долгие годы стал неотъемлемой частью биатлона. Его знали не только болельщики, но и спортсмены. Более того, с ним любили общаться даже чиновники вроде главы IBU Олле Даллина.

Штарке был настоящей знаменитостью. На этапах Кубка мира он зачастую вызывал больше интереса, чем многие биатлонисты. Все хотели взять у Норберта автограф, сделать с ним фото, угостить чаем или чем-то покрепче. Но от алкогольных напитков немец обычно отказывался. По его словам, ему так часто предлагали налить, что он давно спился бы, если бы соглашался.

Кстати, Штарке вскоре начал монетизировать свою популярность. За совместную фотографию он брал с болельщиков по € 1. Все заработанные деньги Норберт отправлял в свой клуб по настольному теннису.

«Побывать в Тюмени — моя большая мечта»

Штарке любили по всему миру. Но особенной любовью он пользовался в России. Более того, Норберт и сам тепло отзывался о нашей стране.

В России немец побывал дважды: на чемпионате мира в 2011 году и на финале Кубка мира в 2018 году. Также Норберт хотел прилететь в нашу страну на чемпионат мира по футболу в 2018-м, чтобы поддержать сборную Германии.

Норберт Штарке Фото: РИА Новости

«Я очень хотел побывать в Тюмени, когда смотрел по телевизору трансляции из Сибири. Это моя большая мечта. В прошлом году я был в списках на чартерный перелёт из Праги, но произошла большая глупость. Немного отстал от группы, приехал в аэропорт, а самолёт пять минут как был в небе…

Если я приеду на Кубок мира в 2018 году, то буду в первых рядах. Так всем тюменцам и передайте, что я очень хочу приехать в Тюмень. Я посетил чемпионат мира в Ханты-Мансийске в 2011 году. Это было невероятно. Сибирский колорит так приятен немецкой душе», – рассказывал Штарке «Тюменской арене».

Более того, Норберт часто высказывал поддержку нашим спортсменам. Например, он считал несправедливым недопуск Антона Шипулина на ОИ-2018 и лишение Тюмени ЧМ-2021.

«Для меня лично Антон – отличный и чистый спортсмен. Очень неправильно и обидно, что его не пустили на Олимпиаду в Пхёнчхан. Так как спортсмены, использующие допинг в своей подготовке, сразу же затеряются после Игр в плане результата. Я считаю Антона замечательным атлетом и человеком».

Настоящая преданность

По-настоящему особыми для Штарке были этапы Кубка мира и чемпионаты мира в родной Германии. Турниры в Оберхофе он не пропускал 28 лет до 2021 года. Тогда из-за пандемии коронавируса соревнования проводились без зрителей, так что Норберту пришлось прервать свою традицию.

«Я смотрю соревнования по телевизору. Не позволю никому остановить меня. Дома я обустроил небольшой храм биатлона», – рассказывал немец.

Норберт Штарке Фото: РИА Новости

Тогда же Норберт признался, что на восьмом десятке ему становится тяжело ездить на соревнования.

«В феврале мне исполнится 80, и моё здоровье медленно ухудшается. Сейчас мои почки функционируют только на 40%. Но я очень жду чемпионат мира в Оберхофе в 2023 году. Мне нужно оставаться в форме до тех пор!» Норберту всё-таки удалось исполнить свою мечту – он был на ЧМ-2023. Правда, после на трибунах из-за состояния здоровья немец уже не появлялся.

23 июня 2025 года клуб настольного тенниса, который основал Штарке, сообщил о его кончине. Из жизни легендарный поклонник биатлона ушёл 20 июня в возрасте 84 лет. Впрочем, его наследие будет жить. Его легендарная шляпа с коллекцией значков теперь станет храниться в музее Оберхофа.

Так завещал сам Штарке.