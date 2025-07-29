Ужасная трагедия с олимпийской чемпионкой! Дальмайер пропала после камнепада в горах. LIVE

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В биатлонном мире несчастье! Лаура Дальмайер попала под камнепад в горах Пакистана 28 июля. Но из-за погодных условий спасательная служба смогла прибыть на место случившегося лишь 29 июля.
По итогам облёта местности специалисты не смогли найти двукратную олимпийскую чемпионку, но всё равно продолжают поиски. Увы, спасатели не гарантируют, что биатлонистка осталась в живых.
«Чемпионат» будет следить за развитием ситуации и сообщать вам все подробности поисков. Хочется верить, что с Лаурой всё в порядке!
Карьера Лауры Дальмайер
Лаура Дальмайер — одна из лучших биатлонисток в истории, звезда 2010-х годов. Свою карьеру немка завершила в 2019 году, всего в 25 лет, объяснив это потерей мотивации! Но до этого она успела ярко пошуметь.
За шесть лет на высочайшем уровне Лаура стала двукратной олимпийской чемпионкой и бронзовым призёром Олимпиады-2018. Она завоевала 15 медалей на чемпионатах мира, семь из которых были золотыми. На Кубке мира она 53 раза (26-19-8) поднималась на подиум, а в сезоне-2018/2019 завоевала «Большой хрустальный глобус».
После завершения карьеры Дальмайер работала экспертом на немецком телевидении и занималась альпинизмом.
Лаура Дальмайер на ОИ-2018
Фото: Matthias Hangst/Getty Images
С начала июля Дальмайер путешествовала с друзьями по горам Пакистана. 8 числа вместе с напарниками она покорила вершину Грейт-Транго (6287 м). Пик Лайла был следующим на её маршруте…
Для Лауры — это было не первое восхождение. У экс-биатлонистки за спиной большой опыт в сфере альпинизма. Это подтверждают сертификаты горного и горнолыжного гида, а также членство в горно-спасательной службе.
Лаура Дальмайер
Фото: Личный архив Лауры Дальмайер
По данным ZDF, напарница Дальмайер осталась живой. Сейчас вместе с другими альпинистами она спускается с гор.
Спасательную операцию по поиску Дальмайер координирует международная горноспасательная команда. Ей помогают опытные альпинисты, хорошо знающие регион.
С официальным заявлением по ситуации выступил Международный союз биатлонистов (IBU).
IBU и вся биатлонная семья думают о Дальмайер и её семье, надеясь на скорейшее появление хороших новостей, — заявили в IBU.
Что случилось с Дальмайер?
Как пишет ZDF со ссылкой на менеджера Дальмайер, Лаура вместе с напарницей отправилась покорять пик Лайла в Пакистане. 28 июля около полудня по местному времени на высоте около 5700 метров экс-биатлонистка с партнёршей попали под камнепад.
Напарница Дальмайер сразу вызвала экстренные службы, которые сразу начали спасательную операцию. Из-за удалённости и погодных условий вертолёт добрался до места происшествия лишь утром 29 июля.
По данным DPA, основанным на словах менеджера спортсменки, Лаура «как минимум, получила серьёзные травмы». При этом при облёте территории спасатели не нашли «признаков жизни». Начать наземную операцию специалисты пока не могут из-за высокого риска повторного камнепада.
Добрый вечер, дорогие друзья! Увы, собираемся по неприятному поводу. Двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер пропала в горах Пакистана.