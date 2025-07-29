Спасатели пока не уверены, что Лаура осталась в живых.

Ужасная трагедия с олимпийской чемпионкой! Дальмайер пропала после камнепада в горах. LIVE

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В биатлонном мире несчастье! Лаура Дальмайер попала под камнепад в горах Пакистана 28 июля. Но из-за погодных условий спасательная служба смогла прибыть на место случившегося лишь 29 июля.

По итогам облёта местности специалисты не смогли найти двукратную олимпийскую чемпионку, но всё равно продолжают поиски. Увы, спасатели не гарантируют, что биатлонистка осталась в живых.

«Чемпионат» будет следить за развитием ситуации и сообщать вам все подробности поисков. Хочется верить, что с Лаурой всё в порядке!