Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Статьи

Олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер попала под камнепад в Пакистане, её не могут найти, онлайн событий, что с ней случилось

Ужасная трагедия с олимпийской чемпионкой! Дальмайер пропала после камнепада в горах. LIVE
Татьяна Постникова Андрей Шитихин
,
Лаура Дальмайер
Комментарии
Спасатели пока не уверены, что Лаура осталась в живых.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В биатлонном мире несчастье! Лаура Дальмайер попала под камнепад в горах Пакистана 28 июля. Но из-за погодных условий спасательная служба смогла прибыть на место случившегося лишь 29 июля.

По итогам облёта местности специалисты не смогли найти двукратную олимпийскую чемпионку, но всё равно продолжают поиски. Увы, спасатели не гарантируют, что биатлонистка осталась в живых.

«Чемпионат» будет следить за развитием ситуации и сообщать вам все подробности поисков. Хочется верить, что с Лаурой всё в порядке!

Карьера Лауры Дальмайер Что случилось с Дальмайер?
Live Татьяна Постникова

Карьера Лауры Дальмайер

Лаура Дальмайер — одна из лучших биатлонисток в истории, звезда 2010-х годов. Свою карьеру немка завершила в 2019 году, всего в 25 лет, объяснив это потерей мотивации! Но до этого она успела ярко пошуметь.

За шесть лет на высочайшем уровне Лаура стала двукратной олимпийской чемпионкой и бронзовым призёром Олимпиады-2018. Она завоевала 15 медалей на чемпионатах мира, семь из которых были золотыми. На Кубке мира она 53 раза (26-19-8) поднималась на подиум, а в сезоне-2018/2019 завоевала «Большой хрустальный глобус».

После завершения карьеры Дальмайер работала экспертом на немецком телевидении и занималась альпинизмом.

Лаура Дальмайер на ОИ-2018

Лаура Дальмайер на ОИ-2018

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

17:57 Татьяна Постникова

С начала июля Дальмайер путешествовала с друзьями по горам Пакистана. 8 числа вместе с напарниками она покорила вершину Грейт-Транго (6287 м). Пик Лайла был следующим на её маршруте…

17:55 Татьяна Постникова

Для Лауры — это было не первое восхождение. У экс-биатлонистки за спиной большой опыт в сфере альпинизма. Это подтверждают сертификаты горного и горнолыжного гида, а также членство в горно-спасательной службе.

Лаура Дальмайер

Лаура Дальмайер

Фото: Личный архив Лауры Дальмайер

17:37 Татьяна Постникова

По данным ZDF, напарница Дальмайер осталась живой. Сейчас вместе с другими альпинистами она спускается с гор.

17:36 Татьяна Постникова

Спасательную операцию по поиску Дальмайер координирует международная горноспасательная команда. Ей помогают опытные альпинисты, хорошо знающие регион.

17:34 Татьяна Постникова

С официальным заявлением по ситуации выступил Международный союз биатлонистов (IBU).

IBU и вся биатлонная семья думают о Дальмайер и её семье, надеясь на скорейшее появление хороших новостей, — заявили в IBU.
17:32 Татьяна Постникова

Что случилось с Дальмайер?

Как пишет ZDF со ссылкой на менеджера Дальмайер, Лаура вместе с напарницей отправилась покорять пик Лайла в Пакистане. 28 июля около полудня по местному времени на высоте около 5700 метров экс-биатлонистка с партнёршей попали под камнепад.

Напарница Дальмайер сразу вызвала экстренные службы, которые сразу начали спасательную операцию. Из-за удалённости и погодных условий вертолёт добрался до места происшествия лишь утром 29 июля.

По данным DPA, основанным на словах менеджера спортсменки, Лаура «как минимум, получила серьёзные травмы». При этом при облёте территории спасатели не нашли «признаков жизни». Начать наземную операцию специалисты пока не могут из-за высокого риска повторного камнепада.

17:28 Татьяна Постникова

Добрый вечер, дорогие друзья! Увы, собираемся по неприятному поводу. Двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер пропала в горах Пакистана.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android