Горы забрали её навсегда. Трагическая гибель олимпийской чемпионки Дальмайер

«Нет визы — нет Пакистана. К сожалению, моя запланированная экспедиция в интересную страну превратилась во вчерашний снег…»

Лаура Дальмайер, увлёкшаяся альпинизмом, написала это в 2019 году, спустя месяц после завершения своей невероятной биатлонной карьеры.

Звезда биатлона осуществила свою мечту лишь в 2025-м.

И это стало последним, что она сделала в жизни.

Легенда биатлона

Дальмайер – пожалуй, одна из самых ярких биатлонисток своего поколения. На высочайшем уровне она выступала всего шесть лет, но запомнилась всем на долгие годы. Начала Лаура блистать с ранних лет, из-за этого спортсменку стали называть «новой Нойнер». И это было вполне заслуженно.

Спортсменка всегда показывала отличный ход и точную стрельбу. Но главным её оружием была стабильность, в первую очередь – эмоциональная.

«Менталка» помогла Лауре за шесть лет выиграть всё, что можно. Она завоевала два золота на ОИ-2018, семь раз становилась чемпионкой мира, забрала «Большой хрустальный глобус» и два «Малых хрустальных глобуса», а на Кубке мира поднималась на подиум 53 раза (26 – 19 – 8).

А ещё были два уникальных рекорда. Кажется, именно они показывают, насколько великой была Дальмайер. Именно Лаура стала первой женщиной, выигравшей пять золотых медалей на ЧМ. Подобное через несколько лет удалось повторить лишь Марте Рёйселанд. Более того, немка – единственная биатлонистка, бравшая награды во всех личных гонках на двух ЧМ подряд.

И всего этого Лаура добилась при высочайшей конкуренции, когда сильны были Кайса Мякяряйнен, Габриэла Соукалова, Анастасия Кузьмина, Дарья Домрачева, Доротея Вирер, Мари-Дорен Абер. Это просто невероятно!

Оттого уход Лауры в 2019 году выглядел особенно неожиданным. Спортсменка после неудачного сезона заявила, что решила завершить карьеру в 25 лет из-за потери мотивации. Выиграв в биатлоне всё, что можно, Дальмайер захотела начать новую жизнь, найти новые цели, новую страсть. Сделала ровно то, что когда-то Магдалена Нойнер, с которой её так часто сравнивали.

Лаура Дальмайер в горах Фото: Из личного архива Лауры Дальмайер

Особая мечта

После завершения карьеры Дальмайер серьёзно увлеклась альпинизмом. Она давно полюбила горы, первые вершины покорила ещё в 2016-м, однако во время карьеры старалась не подвергать себя излишнему риску. И когда все барьеры были сняты, она с головой погрузилась в то, о чём так мечтала.

В 2019 году Лаура покорила несколько вершин в Альпах и хотела отправиться на экспедицию в горы Пакистана, но не вышло. Спортсменке отказали в визе, из-за чего она сильно расстроилась.

Все следующие годы немка провела в горах, лишь изредка вспоминая о биатлоне. Было это в моменты, когда Лауру звали экспертом на телевидение. Всё остальное время она покоряла вершину за вершиной, участвовала в одной экспедиции за другой. Более того, спортсменка даже стала членом горноспасательной службы Германии.

Любовь к горам не пропала даже после трагической смерти возлюбленного. В 2022-м партнёр Лауры Роберт Гразеггер погиб после схода лавины.

«Когда в твоём ближайшем окружении происходит что-то подобное, ты, естественно, начинаешь серьёзно задумываться. И спрашиваешь себя: «Что будет дальше?» – говорила Дальмайер тогда.

Лаура Дальмайер в горах Фото: Из личного архива Лауры Дальмайер

Ужасная трагедия

В июле 2025 года Дальмайер отправилась в долгожданное путешествие в Пакистан, о котором она мечтала с 2019-го. Вместе с группой друзей она планировала покорить несколько вершин.

8 июля вместе со своими напарниками экс-биатлонистка взобралась на Грейт-Транго (6287 м). Следующим на её пути был пик Лайла.

28 июля во время восхождения Дальмайер вместе с другими альпинистами попала под камнепад на высоте 5700 м. Напарница Лауры, которая осталась жива, сразу вызвала спасателей, однако прибыли на место случившегося они лишь на следующее утро. Всему виной – удалённость вершины от крупных населённых пунктов.

После облёта местности специалисты вынесли пугающий вердикт: признаков жизни не обнаружено, а Дальмайер как минимум получила серьёзные травмы. И, увы, с каждым часом шансы на чудо сокращались. Поиски осложнялись плохой погодой и темнотой.

Два дня биатлонный мир молился за Лауру. Все надеялись, что она останется в живых. Но днём 30 июля менеджеры спортсменки сообщили ужасную новость. Дальмайер погибла.

В тот же день стал известен и фрагмент завещания чемпионки.

«Лаура Дальмайер выразила письменное желание, что в подобном случае никто не должен рисковать жизнью ради её спасения. В данном случае её желанием было оставить тело на горе. Это также соответствует позиции её родственников, которые также настоятельно просят уважать последнюю волю Лауры», – заявили представители спортсменки.

Теперь Лаура навечно останется в горах Пакистана.

Любимые горы забрали её навсегда.