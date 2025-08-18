«Лучшее из летних селфи». Как звёзды биатлона отдыхают перед олимпийским сезоном?

Звёзды биатлонного мира усиленно готовятся к олимпийскому сезону-2025/2026. Ну или думают о том, как будут к нему готовиться. Далеко не все потеют на лыжероллерах с винтовкой, кто-то и на Мальдивах отдыхает.
Собрали самые яркие моменты со страниц биатлонистов в соцсетях.
Легрейд на концерте. Кристиансен — с мороженым
На спине у лидера общего зачёта прошлого сезона норвежского биатлониста Стурлы Легрейда грядущей зимой будет золотая винтовка. Он перекрасил ложе, чем и похвастался в соцсетях своим подписчикам. Самое тёплое время года норвежец провёл не только с ружьём и лыжами в обнимку, но ещё и успел сходить на стадионный концерт Эда Ширана.
Стурла Легрейд
Фото: Из личного архива Легрейда
Обычно после тренировок спортсмены восполняют энергобаланс. Лучше всех про это знает Ветле Кристиансен. Один из самых харизматичных биатлонистов Норвегии не стесняется лакомиться пончиком, кексом и мороженым. Посмотрите, этот парень просто живёт свою лучшую жизнь!
«Лучшее из летних селфи», – так подписал публикацию Ветле.
Ветле Шоста Кристиансен
Фото: Из личного архива Кристиансена
А вот Себастиан Самуэльссон отдыхает со своей семьёй. Швед узнал секрет счастья: время на природе с любимой женой, ребёнком и собачкой. А вы тоже прочувствовали атмосферу отдыха на природе через фото?
Себастиан Самуэльссон
Фото: Из личного архива Самуэльссона
Французы променяли пиво на колу
Французы тоже при деле. Их команда в минувшем сезоне была одной из самых крепких. Возможно, дело в газированной коле, которую подопечные Симона Фуркада пьют для того, чтобы отметить тот или иной результат. Пиво для них теперь осталось в прошлом! Стратегический выбор сделан.
Многое в олимпийском сезоне нужно доказать Эмильену Жаклену, который пока не реализовал свой потенциал до конца. Возможно, новая причёска ему в этом поможет. Любимец фанаток биатлона из России постригся под «единичку». Как думаете, идёт ему этот образ или нет?
Эмильен Жаклен
Фото: Из личного архива Жаклена
А Томмазо Джакомель, как и Себби Самуэльссон, успевает всё! Аккурат перед началом лета итальянец отправился на Мальдивы вместе со своей девушкой Элизой. Томми, мы, конечно, за тебя рады, но не от всей души!
Томмазо Джакомель с девушкой
Фото: Из личного архива Джакомеля
Вирер хочет стать олимпийской чемпионкой
Женская часть итальянской сборной в строю, но всё внимание этим летом приковано к Лизе Виттоцци, которая возвращается после проблем со спиной. Индивидуальная программа тренировок и мотивация перед домашними Играми не могут не принести результат. В социальных сетях итальянка делится кадрами с пробежек и фотографиями со своим парнем Марко.
Лиза Виттоцци с молодым человеком
Фото: Из личного архива Виттоцци
Для любимицы Дмитрия Губерниева Доротеи Вирер олимпийский сезон, скорее всего, станет последним в карьере. Но сейчас не самое время думать об уходе – нужно достойно провести февраль, ведь у Доро ещё нет золота Олимпиады. В качестве подтверждения собственных намерений итальянка показывает, как тренируется на тредбане. Её усилия заметил и Йоханнес Бё, который в комментариях предсказал Вирер золото Милана-2026.
Готовятся к большой битве и две звезды другие женского биатлона – француженка Лу Жанмонно и немка Франциска Пройс.
Обладательница «БХГ» из Германии тренируется то Ленцерхайде, то в Рупольдинге. В родных местах она и встретилась с Лу. Их совместное фото Франци подписала так: «Очевидно, кто младше, тот и фотографирует, пока я делаю растяжку».
Франциска Пройс и Лу Жанмонно
Фото: Из личного архива Пройс
Не отказывают себе в селфи и Жулия Симон с Софи Шово. Вы только посмотрите, какая красота окружает француженок. На фото – горное озеро в Верхних Альпах.
Жулия Симон и Софи Шово
Фото: Из личного архива Симон
Бодрые, весёлые и сосредоточенные — именно такими должны быть после жаркого лета ведущие биатлонисты планеты. Впереди их ждут месяцы сложной работы, когда результат будет зависеть от каждой мысли и каждой капли пота, которая была пролита во время тренировок.
Старт нового сезона уже 29 ноября 2025 года. Все уже в ожидании!