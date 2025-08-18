«Лучшее из летних селфи». Как звёзды биатлона отдыхают перед олимпийским сезоном?

Звёзды биатлонного мира усиленно готовятся к олимпийскому сезону-2025/2026. Ну или думают о том, как будут к нему готовиться. Далеко не все потеют на лыжероллерах с винтовкой, кто-то и на Мальдивах отдыхает.

Собрали самые яркие моменты со страниц биатлонистов в соцсетях.

Легрейд на концерте. Кристиансен — с мороженым

На спине у лидера общего зачёта прошлого сезона норвежского биатлониста Стурлы Легрейда грядущей зимой будет золотая винтовка. Он перекрасил ложе, чем и похвастался в соцсетях своим подписчикам. Самое тёплое время года норвежец провёл не только с ружьём и лыжами в обнимку, но ещё и успел сходить на стадионный концерт Эда Ширана.

Стурла Легрейд Фото: Из личного архива Легрейда

Обычно после тренировок спортсмены восполняют энергобаланс. Лучше всех про это знает Ветле Кристиансен. Один из самых харизматичных биатлонистов Норвегии не стесняется лакомиться пончиком, кексом и мороженым. Посмотрите, этот парень просто живёт свою лучшую жизнь!

«Лучшее из летних селфи», – так подписал публикацию Ветле.

Ветле Шоста Кристиансен Фото: Из личного архива Кристиансена

А вот Себастиан Самуэльссон отдыхает со своей семьёй. Швед узнал секрет счастья: время на природе с любимой женой, ребёнком и собачкой. А вы тоже прочувствовали атмосферу отдыха на природе через фото?

Себастиан Самуэльссон Фото: Из личного архива Самуэльссона

Французы променяли пиво на колу

Французы тоже при деле. Их команда в минувшем сезоне была одной из самых крепких. Возможно, дело в газированной коле, которую подопечные Симона Фуркада пьют для того, чтобы отметить тот или иной результат. Пиво для них теперь осталось в прошлом! Стратегический выбор сделан.

Многое в олимпийском сезоне нужно доказать Эмильену Жаклену, который пока не реализовал свой потенциал до конца. Возможно, новая причёска ему в этом поможет. Любимец фанаток биатлона из России постригся под «единичку». Как думаете, идёт ему этот образ или нет?

Эмильен Жаклен Фото: Из личного архива Жаклена

А Томмазо Джакомель, как и Себби Самуэльссон, успевает всё! Аккурат перед началом лета итальянец отправился на Мальдивы вместе со своей девушкой Элизой. Томми, мы, конечно, за тебя рады, но не от всей души!

Томмазо Джакомель с девушкой Фото: Из личного архива Джакомеля

Вирер хочет стать олимпийской чемпионкой

Женская часть итальянской сборной в строю, но всё внимание этим летом приковано к Лизе Виттоцци, которая возвращается после проблем со спиной. Индивидуальная программа тренировок и мотивация перед домашними Играми не могут не принести результат. В социальных сетях итальянка делится кадрами с пробежек и фотографиями со своим парнем Марко.

Лиза Виттоцци с молодым человеком Фото: Из личного архива Виттоцци

Для любимицы Дмитрия Губерниева Доротеи Вирер олимпийский сезон, скорее всего, станет последним в карьере. Но сейчас не самое время думать об уходе – нужно достойно провести февраль, ведь у Доро ещё нет золота Олимпиады. В качестве подтверждения собственных намерений итальянка показывает, как тренируется на тредбане. Её усилия заметил и Йоханнес Бё, который в комментариях предсказал Вирер золото Милана-2026.

Готовятся к большой битве и две звезды другие женского биатлона – француженка Лу Жанмонно и немка Франциска Пройс.

Обладательница «БХГ» из Германии тренируется то Ленцерхайде, то в Рупольдинге. В родных местах она и встретилась с Лу. Их совместное фото Франци подписала так: «Очевидно, кто младше, тот и фотографирует, пока я делаю растяжку».

Франциска Пройс и Лу Жанмонно Фото: Из личного архива Пройс

Не отказывают себе в селфи и Жулия Симон с Софи Шово. Вы только посмотрите, какая красота окружает француженок. На фото – горное озеро в Верхних Альпах.

Жулия Симон и Софи Шово Фото: Из личного архива Симон

Бодрые, весёлые и сосредоточенные — именно такими должны быть после жаркого лета ведущие биатлонисты планеты. Впереди их ждут месяцы сложной работы, когда результат будет зависеть от каждой мысли и каждой капли пота, которая была пролита во время тренировок.

Старт нового сезона уже 29 ноября 2025 года. Все уже в ожидании!