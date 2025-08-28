Скидки
Российских биатлонистов не пустили на Олимпиаду-2026 – IBU отказался рассматривать вопрос о допуске нейтральных атлетов

«Остаётся только один главный старт». Российских биатлонистов оставили без Олимпиады-2026
Андрей Шитихин
Российских биатлонистов не пустили на ОИ-2026
Международный союз биатлонистов не стал даже рассматривать участие спортсменов в нейтральном статусе.

Вслед за Международной федерацией санного спорта свой вердикт относительно возможности участия спортсменов в нейтральном статусе в олимпийской квалификации огласил и Международный союз биатлонистов.

Но в IBU даже голосования не было – участие нейтралов в соревнованиях не предусмотрено правилами. К тому же у российских биатлонистов даже такого статуса нет. Короче говоря, для россиян – вообще никаких шансов.

В СБР давно не мечтают об Олимпиаде:
IBU опубликовал критерии распределения квот на Олимпийские игры – 2026 и отдельно прописал одно предложение, после которого всё стало ясно.

«В правилах мероприятий и соревнований IBU не предусмотрено участие нейтральных спортсменов», – отдельно и чётко сказано в пресс-релизе.

Получается, что у наших биатлонистов осталось два варианта. Первый – выступить с флагом и гимном. Но это фантастический вариант. Второй – не выступить в Милане совсем. А это уже вариант совершенно реальный.

В общем, ничего нового. Об этом все в биатлонном сообществе и так говорят между собой, но произнести публично слова «мы не поедем на Олимпиаду» не решается никто. Разве что не под запись. Однако спортсмены, которые всей душой мечтают об Олимпиаде, жадно ловят любую информацию.

Перемены в МОК для нас не поменяли ничего:
Некоторые понимают, что выступление в Пекине было бы их последней олимпийской песней, а у кого-то и этого шанса не случится.

Кто-то находит в себе силы шутить, как чемпион мира Антон Бабиков, в 2018-м в Пхёнчхане познавший все «прелести» выступления в формате «2+2».

«Придётся опять на беговых соревнованиях стартовать», – написал Антон в комментариях в телеграм-канале спортивного журналиста Владимира Иванова, ссылаясь на то, что недавно пробежал свой первый марафон.

«Понятно. Значит, остаётся только один главный старт в сезоне, и это МЛКБ», – с грустной иронией констатировал Даниил Серохвостов, в прошлом сезоне выигравший больше всех гонок среди российских биатлонистов.

Кто-то просто молчит. А что тут ещё можно сказать?

Шоу должно продолжаться… на российских стартах:
