«Отдала все силы, еле стою на ногах». Первая гонка биатлонного сезона получилась шикарной

Отличный старт биатлонного сезона получился на олимпийском стадионе «Лаура» в Сочи. В рамках первого этапа Кубка Содружества – 2025/2026 состоялась женская спринтерская гонка на 7,5 км, в которой было всё. Самое главное – борьба до последнего метра и разница менее секунды в битве за победу.

Если посмотреть только на верхние строчки итогового протокола, ничего удивительного. Анастасия Халили, Наталия Шевченко – знакомые всё лица, которые в любой гонке считаются фаворитами. Они были таковыми и год, и два назад, и останутся ими в новом сезоне. Обе, кстати, потренировались в Европе: Анастасия вместе с мужем Каримом в Италии и Франции со стрельбой, Наталия вместе с подругами по команде – в Италии, но без стрельбы.

Их борьба была очень красивой! Халили, стартовавшая 16-й, великолепно разложила силы по дистанции, показала превосходную скорость на трассе со сложным подъёмом и, даже несмотря на два промаха, была ориентиром для остальных. На отдельных отсечках результат Анастасии не был лучшим, однако на финише улучшить её время не мог никто.

Ближе всех была её тёзка Гришина. 22-летняя Анастасия после первой стрельбы проигрывала более опытной Халили 12 секунд, допустив один промах, а после второй, которую прошла чисто, уже лидировала с преимуществом в три секунды. Те же три секунды Гришина сумела сохранить и на отсечке 6 км, но дальше сил не хватило. Младшая Анастасия на финише уступила старшей 8,1 секунды.

Очень круто шла по дистанции 21-летняя Маргарита Болдырева, но биатлонистку из Тюменской области подкосили два промаха на втором огневом рубеже – в итоге она четвёртая.

Победу же одержала Наталия Шевченко. Прошлый сезон у экс-лыжницы из-за болезней получился не очень, однако сезон наступивший она начала здорово. Чистая работа на первом рубеже, хороший дистанционный ход, уверенная работа на втором рубеже, но подвело желание сделать всё очень быстро. Один промах – и заочная битва с Халили.

У Шевченко был небольшой запас, однако за 1 км до финиша он сократился до 0,1 секунды! В итоге Наталия удержала преимущество, вырвав у Анастасии 0,6 секунды. После финиша она долго не могла отдышаться.

«Отдала все силы и так закислилась, что едва стою на ногах», — призналась Шевченко в эфире «Матч ТВ». И тут же покритиковала себя за единственный промах, которого могло и не быть, если бы она не поторопилась последним выстрелом.

В топ-6 попали также Кристина Резцова с двумя промахами и Светлана Миронова – с одним. Лучшая биатлонистка прошлого сезона Виктория Сливко только 14-я, но для неё летние старты – особая история.

Первый этап Кубка Содружества – 2025/2026 продолжится мужским спринтом в пятницу, 5 сентября.