Ну что за классный биатлон в Сочи! Бажин с идеальной стрельбой – лучший

Женская спринтерская гонка в Сочи, которой открылся биатлонный сезон – 2025/2026, получилась очень интересной. Но и мужская не подвела. На старт вышли все лидеры российской и белорусской команд, а победил тот, кто лучше всех стрелял.

Кирилл Бажин стартовал под седьмым номером и сразу захватил лидерство. Мощный спортсмен из Свердловской области показывал очень хороший дистанционный ход, а на стрельбище был абсолютно точен. Стартовавший за минуту до него двухметровый югорчанин Никита Поршнев также стрелял прекрасно, однако ходом чуть проигрывал уральцу.

В итоге Бажин – первый, а Поршнев – второй с отставанием чуть менее девяти секунд. Точная стрельба в мужском спринте стала ключевым фактором. Занявший третье место белорус Антон Смольский по дистанции был очень быстр, но два промаха не позволили ему вмешаться в спор за победу.

Сместить Смольского и вообще побороться за первое место мог пермяк Иван Колотов, который до второй стрельбы шёл с хорошим запасом даже по отношению к Бажину, однако два промаха – и «деревянная» медаль с отставанием от белоруса в две секунды.

Замкнули топ-6 ветераны: Антон Бабиков с одним промахом стал пятым, Александр Логинов – шестым. Логинов вышел на гонку больным, но объяснил своё решение желанием побороться за общий зачёт, а если пропустить летний этап, то шансы резко упадут.

Ну а что же лидеры российского биатлона последних лет? Эдуард Латыпов и с новой винтовкой показал стандартную для себя стрельбу – три промаха. Однако по дистанции был хорош и сумел забежать на восьмое место. Карим Халили с двумя промахами – строчкой выше. А Даниил Серохвостов, который в своём телеграм-канале пообещал на спринте быть в прайме, с тремя промахами только 16-й.

Этап Кубка Содружества в Сочи продолжится 6 сентября одиночными эстафетами – такой формат был опробован на финале прошлого сезона в Мурманске.