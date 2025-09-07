Смольский и Шевченко захватили лидерство в Кубке Содружества. Дождь в Сочи им не помешал

Первый этап Кубка Содружества – 2025/2026 в Сочи завершился гонками преследования, после которых определились лидеры общего зачёта. Да, летние гонки идут в зачёт турнира, и в Ханты-Мансийске в начале декабря в жёлтых майках выйдут Наталия Шевченко и Антон Смольский.

Шевченко в очень плотном спринте всего на 0,6 секунды опередила Анастасию Халили, и в гонку преследования спортсменки отправились одновременно. В борьбе между ними всё решилось на огневых рубежах – Наталия сделала три промаха, Анастасия – пять, а в итоге они вновь заняли первое и второе место.

А вот за третье место развернулась серьёзная борьба, ситуация после каждого рубежа менялась. Бронзу сумела вырвать Елизавета Каплина, которая в очной борьбе оказалась сильнее сенсационной тюменской юниорки Маргариты Болдыревой. Более опытная Каплина всё решила на дистанции, убежав от молодой конкурентки в подъём.

Анастасия Шевченко, допустившая на четырёх рубежах только один промах, осталась пятой, а замкнула шестёрку лучших белоруска Анна Сола, которая оставила незакрытыми пять мишеней, как и Халили.

В общем зачёте лидерство захватила Наталия Шевченко, в Сочи оформившая «золотой» дубль. Анастасия Халили, дважды ставшая второй, уступает всего 14 очков.

Женская гонка проходила в дождь и сильный ветер. Некоторые порывы были настолько сильными, что один из них свалил тумбу с оборудованием для электронного хронометража на первой отсечке, но организаторы очень быстро всё поправили. У мужчин условия были примерно такими же.

На финиш на мокрой от дождя трассе первым прибежал Антон Смольский. Белорус – мастер летних гонок в Сочи, поражение в спринте, где он показал третье время, стало для него первым на олимпийском стадионе «Лаура» за последние три года. Однако в преследовании он отыгрался.

Смольский безупречно тактически выстроил гонку, в которой его главным конкурентом стал Никита Поршнев. В очной борьбе всё решилось на последнем рубеже, где Смольский был точен, а Поршнев отправился на штрафные круги. Антон с большим преимуществом победил, Никита стал вторым. В общем зачёте у обоих равное количество очков, но у Смольского преимущество благодаря победе в пасьюте.

Антон Смольский Фото: СБР

Победитель спринта Кирилл Бажин в преследовании финишировал четвёртым, допустив три промаха. В борьбе за бронзу его опередил алтайский биатлонист Олег Домичек, который стрелял абсолютно точно. Шестёрку лучших замкнули Карим Халили (три промаха) и Александр Корнев, который поразил все мишени.

Эдуард Латыпов – седьмой, а вот Даниил Серохвостов – только 17-й. На последней стрельбе новичок сборной Югры блеснул скорострельностью, однако закрыл только одну из пяти мишеней, а всего у него семь промахов.

Второй этап Кубка Содружества пройдёт уже не на роллерах, а на лыжах – с 1 по 8 декабря в Ханты-Мансийске.