Старт летнего ЧР по биатлону получился крутым: интрига, кровь и суперпобеда

В Чайковском женской индивидуальной гонкой на 15 км стартовал летний чемпионат России по биатлону – 2025. Гонка получилась классной по интриге – до последнего метра не было понятно, кто одержит победу. Но в целом лидеры сборной допустили слишком много промахов.

Интрига до самого финиша

За победу бились те, от кого этого и ждали: Наталия Шевченко очень здорово начала сезон на Кубке Содружества в Сочи, а у Виктории Сливко традиционно получаются индивидуальные гонки.

Обе спортсменки отлично стреляли, пройдя по три рубежа без промахов. Интересно, что Сливко на первой половине дистанции была даже быстрее Шевченко, но затем не смогла удержать взятую скорость. Всё должно было решиться на последнем рубеже.

Наталия Шевченко Фото: РИА Новости

Наталия сделала Вике подарок, допустив промах, а вот героиня прошлого сезона вновь закрыла все мишени. Кстати, Сливко, которую можно считать ветераном, летом внесла изменения в стрельбу и теперь начинает палить справа налево, а не с центра, как раньше.

Виктория ушла на последний круг с преимуществом в 25,8 секунды перед Наталией. Поскольку Сливко стартовала позднее, она точно знала, как разложить силы, которых оставалось совсем немного. Шевченко великолепно пробежала последний круг и внимательно следила за соперницей, преимущество которой таяло на глазах.

На финише она всё-таки стала первой, но с мизерным отрывом. Виктория в итоге выиграла ровно столько же, сколько и в начале индивидуальной гонки – 0,8. Эта победа стала для Виктории третьей в карьере в индивидуальных гонках на летних чемпионатах России.

«Терпела до последнего, хотя уже сил не оставалось. Наверное, сегодня довольна даже ходом. Когда начинала гонку, мне говорили, что иду с лидерами. Это придавало сил и уверенности. Но после того, как отстреляла три ноля, пришла на стойку и понимала, что ни в коем случае нельзя ошибаться. Сегодня у меня есть шанс победить. Отложила последний выстрел. Очень рада, что попала его. Если бы этого не произошло, Андрей Викторович [Падин] бы меня наказал (смеётся).

Пока у меня лето очень сложно складывается. Я счастлива и рада просто до слёз. Это первая для меня такая эмоциональная гонка. Думала, что всё возможное выиграла, и уже просто радуешься хорошему результату, но сегодня до слёз», — сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».

Бронзовую медаль в этой борьбе взяла Анастасия Гришина, которая ошиблась один раз и уступила 50,2 секунды.

«Я не могла открыть рот, чтобы дышать»

За пределами тройки сильнейших оказались Светлана Миронова (четвёртое место), Елизавета Каплина (пятое место) и Виктория Метеля.

Югорская спортсменка стала шестой, однако вся драма не в этом. Во время борьбы между ней и Кристиной Павлушиной произошёл непреднамеренный контакт. Последняя случайно попала палкой в лицо Метеле. У Виктории пошла кровь, но она продолжила борьбу.

Виктория Метеля Фото: Александр Рюмин/ТАСС

«Села со спуска просто близко к Кристине. Она выходила на подъём, размахивала палками и ударила мне в зуб, в десну. У меня сразу же пошла кровь. Онемела верхняя часть рта, губа. Просто было неприятно. Я не могла открыть рот, чтобы дышать в полном объёме.

Ничего криминального не случилось. Вообще, это могла сделать я или кто-то другой. У меня же нет сзади глаз. На результат это никак не повлияло, никак меня не сбила эта ситуация», — сказала Метеля в эфире «Матч ТВ».

13 сентября биатлонистки в рамках летнего чемпионата России проведут спринтерскую гонку.