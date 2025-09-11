Латыпов и с двумя промахами — чемпион России. Лидер сборной выиграл индивидуальную гонку

После неудачного этапа Кубка Содружества в Сочи Эдуард Латыпов стал чемпионом России! Он выиграл индивидуальную гонку на 20 км, оставив позади всех конкурентов даже с двумя промахами. Вторым стал Денис Иродов, который допустил один промах, а третьим – Карим Халили, не закрывший три мишени.

Латыпов провёл гонку очень ровно по скорости на дистанции и практически справился со стрельбой. Он допустил по одному промаху на рубежах стоя, а вот на лёжке оказался безупречен. Ориентиром для Эдуарда, да и для всех остальных спортсменов был результат Карима Халили. Подмосковный биатлонист, стартовавший первым, допустил один промах на первом рубеже, но два следующих провёл точно и лидировал в гонке.

Однако на заключительной стойке он не закрыл две мишени и, казалось, лишил себя шансов на высокое место на финише. Ходом Карим был хорош, но позади – больше сотни соперников! Тем не менее опередить его в итоге смогли только двое. Латыпов стартовал в середине пелотона и к последнему рубежу подходил, чуть уступая Халили. Обладатель Кубка России четыре выстрела сделал ритмично и точно, а последним допустил промах.

«Хотелось получше стрелять, конечно. Последний выстрел затянул из-за ветра. Если бы я не стал выцеливать, 100% бы не попал. А так как я не знал, как стрелял Карим, очень хотелось побороться за выстрел. Очень обидно, что габарит не прошёл», — объяснил после финиша Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Однако даже с двумя промахами Эдуард был недосягаем. Хотя в борьбу за медали вмешались те, на кого, возможно, не ставили перед стартом гонки. Сенсационный медалист ЧР-2024 Леонид Кульгускин после четвёртого рубежа с одним промахом опережал даже Халили, но сил на финиш 20-летнему биатлонисту не хватило. В итоге он проиграл Кариму чуть менее 10 секунд и… остался только с «деревяшкой»!

Денис Иродов Фото: РИА Новости

Дело в том, что и Халили, и Кульгускина опередил Денис Иродов. 23-летний спортсмен допустил всего один промах, как и Леонид, однако, в отличие от более молодого коллеги, смог удержать преимущество на последнем круге. После финиша Иродов назвал своё серебро стечением обстоятельств, но везёт тем, кто везёт.

Шестёрку сильнейших замкнули Кирилл Бажин и Роман Сурнев, допустившие, соответственно, три и четыре промаха. А единственным из всех участников индивидуалки, закрывшим все мишени, стал представитель Новосибирской области Сергей Юзенас, который провёл первую гонку на взрослом уровне! Однако ходом молодой спортсмен пока отстаёт настолько сильно, что даже в топ-20 не попал.