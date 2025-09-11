Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Статьи

Летний чемпионат России по биатлону — 2025, Латыпов выиграл индивидуальную гонку, Халили — третий, результаты

Латыпов и с двумя промахами — чемпион России. Лидер сборной выиграл индивидуальную гонку
Андрей Шитихин
Латыпов и с двумя промахами — чемпион России
Аудио-версия:
Комментарии
Никто из лидеров не смог поразить все мишени.

После неудачного этапа Кубка Содружества в Сочи Эдуард Латыпов стал чемпионом России! Он выиграл индивидуальную гонку на 20 км, оставив позади всех конкурентов даже с двумя промахами. Вторым стал Денис Иродов, который допустил один промах, а третьим – Карим Халили, не закрывший три мишени.

Биатлон. Альфа-Банк летний Чемпионат России. Чайковский
Мужчины. Роллеры — Индивидуальная гонка 20 км
11 сентября 2025, четверг. 13:15 МСК
Окончено
1
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
52:54.1
2
Денис Иродов
Московская область
+44.1
3
Саид Каримулла Халили
Московская область
+52.4

Латыпов провёл гонку очень ровно по скорости на дистанции и практически справился со стрельбой. Он допустил по одному промаху на рубежах стоя, а вот на лёжке оказался безупречен. Ориентиром для Эдуарда, да и для всех остальных спортсменов был результат Карима Халили. Подмосковный биатлонист, стартовавший первым, допустил один промах на первом рубеже, но два следующих провёл точно и лидировал в гонке.

Однако на заключительной стойке он не закрыл две мишени и, казалось, лишил себя шансов на высокое место на финише. Ходом Карим был хорош, но позади – больше сотни соперников! Тем не менее опередить его в итоге смогли только двое. Латыпов стартовал в середине пелотона и к последнему рубежу подходил, чуть уступая Халили. Обладатель Кубка России четыре выстрела сделал ритмично и точно, а последним допустил промах.

В женской гонке борьба была невероятной:
Старт летнего ЧР по биатлону получился крутым: интрига, кровь и суперпобеда
Старт летнего ЧР по биатлону получился крутым: интрига, кровь и суперпобеда

«Хотелось получше стрелять, конечно. Последний выстрел затянул из-за ветра. Если бы я не стал выцеливать, 100% бы не попал. А так как я не знал, как стрелял Карим, очень хотелось побороться за выстрел. Очень обидно, что габарит не прошёл», — объяснил после финиша Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Однако даже с двумя промахами Эдуард был недосягаем. Хотя в борьбу за медали вмешались те, на кого, возможно, не ставили перед стартом гонки. Сенсационный медалист ЧР-2024 Леонид Кульгускин после четвёртого рубежа с одним промахом опережал даже Халили, но сил на финиш 20-летнему биатлонисту не хватило. В итоге он проиграл Кариму чуть менее 10 секунд и… остался только с «деревяшкой»!

Денис Иродов

Денис Иродов

Фото: РИА Новости

Дело в том, что и Халили, и Кульгускина опередил Денис Иродов. 23-летний спортсмен допустил всего один промах, как и Леонид, однако, в отличие от более молодого коллеги, смог удержать преимущество на последнем круге. После финиша Иродов назвал своё серебро стечением обстоятельств, но везёт тем, кто везёт.

Шестёрку сильнейших замкнули Кирилл Бажин и Роман Сурнев, допустившие, соответственно, три и четыре промаха. А единственным из всех участников индивидуалки, закрывшим все мишени, стал представитель Новосибирской области Сергей Юзенас, который провёл первую гонку на взрослом уровне! Однако ходом молодой спортсмен пока отстаёт настолько сильно, что даже в топ-20 не попал.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android