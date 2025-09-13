Каплина стала чемпионкой России в спринте! А фавориты до медалей не добежали

Удивительно, но никто из главных претенденток на топ-3 не обошёлся без промахов, зато это сделала бывшая лыжница.

Женская спринтерская гонка на летнем чемпионате России – 2025 прошла в идеальных условиях. Тем удивительнее, что никто из топ-биатлонисток не смог обойтись без промахов. Но результаты неожиданными назвать нельзя – любая из лучшей шестёрки могла выиграть.

Самой быстрой в Чайковском оказалась Елизавета Каплина.

Ещё перед тем, как выйти на дистанцию, она сказала, что готовится именно к этому старту особенно, поскольку чувствует в себе достаточно сил, чтобы попасть на пьедестал. Слова Каплиной не разошлись с делом. Один промах на стрельбе стоя не помешал биатлонистке, которая с нынешнего сезона представляет Башкирию. Преимущество Елизаветы на финише составило более 20 секунд!

«Было тяжеловато держать скорость. Но смогла на последнем круге ещё убежать от девчонок, поэтому довольна ходом. На последнем круге мне в основном подсказывали по технике, так как я на каждой отсечке отыгрывала. Финиш нужно было пройти технически», — сказала Каплина в эфире «Матч ТВ».

Серебряная медаль досталась Екатерине Мошковой, которая в прошлом сезоне бегала с Каплиной за сборную Югры. Представительница Ханты-Мансийска также ошиблась один раз во время стойки, однако это тоже не помешало ей финишировать в топ-3. Правда, непонятно было, на каком итоговом месте.

Екатерина Мошкова Фото: СБР

Результат Мошковой атаковала Виктория Метеля, которая также промахнулась один раз. На заключительный круг она уходила с преимуществом в 4,2 секунды от Екатерины, но сохранить превосходство не смогла. Полторы секунды Метеля на финише уступила Мошковой.

Наталия Шевченко, Анастасия Шевченко и Анастасия Халили замкнули топ-6, однако все допустили по два промаха. Триумфатор индивидуальной гонки Виктория Сливко проиграла минуту и стала только 14-й.

Анна Грухвина Фото: РИА Новости

А вот кто удивил, так это Анна Грухвина. Два с половиной года назад она перешла из лыж в биатлон, но в новом виде спорта у неё ничего не получалось. В основном составе сборной она провела два сезона – таким было условие при её переходе из лыж, однако слабые результаты привели к тому, что Грухвину отправили в команду Тюменской области.

В спринте в Чайковском она сделала то, что казалось невозможным, — закрыла все мишени! Но относительно слабый ход по дистанции не позволил ей подняться выше девятого места.

Личных гонок у стреляющих лыжниц в Чайковском больше не будет. Следующий их старт на ЧР-2025 по летнему биатлону — женская эстафета. Она состоится 14 сентября.