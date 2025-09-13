Бешеная гонка на чемпионате России по биатлону. Тройка призёров — в трёх секундах!

Ну что за спринт выдали мужчины на летнем чемпионате России по биатлону в Чайковском! Первая шестёрка уместилась в 12 секундах. Те, кто стрелял точно, не смогли претендовать на победу. Чемпион индивидуальной гонки провалился в стрельбе, а самый быстрый биатлонист гонки не попал даже в расширенную церемонию награждения. Просто бешеная десятка!

Чемпионом оказался хозяин трассы Даниил Усов. Биатлонист, который стал известен после победы в спринте на финале Кубка Содружества – 2024 в Мурманске. Воспитанник легендарного Иннокентия Каринцева устроил просто невероятную гонку за победой в Чайковском. Он допустил один промах на стойке, ушёл со стрельбища с небольшим заделом перед Каримом Халили, который стартовал намного раньше, и сумел это преимущество удержать.

В итоге чуть больше двух секунд в пользу Усова! То же самое пытались сделать и Олег Домичек с Рустамом Каюмовым, которые также были быстрее Халили после второго рубежа, но им скорости не хватило. Домичек проиграл Халили чуть больше секунды, а Каюмов – чуть больше трёх секунд. При этом и Олег, и Рустам были точны в гонке, однако выиграть даже с чистой стрельбой не смогли.

Карим Халили Фото: РИА Новости

Халили в итоге второй, Домичек – третий, Каюмов – четвёртый. Пятым с одним промахом стал представитель Новосибирска Роман Ерёмин, а замкнул топ-6 победитель сочинского этапа Кубка Содружества в спринте Кирилл Бажин, тоже не закрывший одну мишень.

Самую высокую скорость на дистанции показал Даниил Серохвостов, который с отставанием в 21 секунду занял восьмое место. Но на двух рубежах у Серохвостова три промаха – это много. На один промах меньше – и он боролся бы за победу. С таким же количеством промахов триумфатор индивидуальной гонки Эдуард Латыпов стал только 15-м.

Чемпионат России в Чайковском завершится 14 сентября эстафетными гонками.