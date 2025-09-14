Скидки
Летний чемпионат России по биатлону — 2025: результаты, подробности, что случилось на последнем круге

Невероятная эстафета на ЧР по летнему биатлону! Судьба золота решилась на последнем круге
Батраз Томаев
Невероятная эстафета на ЧР по летнему биатлону!
Аудио-версия:
В дуэли сошлись Виктория Метеля и Наталия Шевченко. Победила сильнейшая.

Женская эстафета на чемпионате России по летнему биатлону — 2025 подарила болельщикам настоящую нервотрёпку — всё, как мы любим. Перед заключительным этапом ничего не ясно, после заключительной стрельбы — ничего не ясно. Рубка до последних метров, красивая борьба. Эта гонка получилась просто шикарной.

Надёжная Тамара Дербушева

Главным фаворитом была первая команда Свердловской области. Подопечные Михаила Шашилова выиграли эстафету, но путь к золотым медалям был для них непростым.

Забойщицей у свердловчанок была Тамара Дербушева, которая за два огневых рубежа на своём этапе ни разу не воспользовалась дополнительными патронами и передала эстафету Светлане Мироновой с преимуществом в 34,2 секунды. Интересно, что Миронова в составе первой уральской команды заменила Ирину Казакевич – ради того, чтобы избежать штрафных кругов.

Тамара Дербушева

Тамара Дербушева

Фото: РИА Новости

Однако Светлана с ответственностью не справилась, ушла на два штрафных круга по итогам третьей стрельбы и проигрывала 48,6 секунды. Приблизиться к лидерам ей не удалось — Миронова отправилась ещё на один штрафной круг, а эстафету Анастасии Шевченко она передала четвёртой с отставанием в 1 минуту и 27 секунд!

Анастасия Шевченко за счёт неплохой скорости и меньшего количества ошибок вывела команду на вторую позицию и отправила в гонку Наталию Шевченко с проигрышем в 31,1 секунды. Лидером на тот момент была команда ХМАО-Югры, и на последнем этапе за них в бой вступила Виктория Метеля.

Виктория отдала победу

Наталия на дистанции выглядела предпочтительнее Виктории. Она с каждым отталкиванием подбиралась к лидеру. Если после седьмой стрельбы Шевченко проигрывала югорской спортсменке 25,5 секунды, то перед заключительной стойкой в гонке уже уступала 17,6.

Биатлон. Альфа-Банк летний Чемпионат России. Чайковский
Женщины. Роллеры — Эстафета 4x6 км
14 сентября 2025, воскресенье. 09:00 МСК
Окончено

На восьмом огневом рубеже обе биатлонистки отработали идеально, быстро и точно поразив все мишени. Шевченко от Метели теперь была на расстоянии вытянутой руки – в 11 секундах. Конечно, это обещало борьбу, но Метеля смогла продержаться только до первого подъёма – дальше силы югорскую биатлонистку покинули, а бывшая лыжница улетела к победе. Свердловская область выиграла с тремя штрафными кругами!

Виктория Метеля

Виктория Метеля

Фото: РИА Новости

Бронзовые награды женской эстафеты достались Московской области — 1. Эта команда до третьего этапа была за пределами топ-3, однако шансы на подиум увеличились с появлением Анастасии Халили. Стрельбу из положения лёжа та провела без сенсаций, а вот стойку завалила, так и не закрыв две мишени. Эстафету Халили передавала четвёртой с отставанием в 44,5 секунды от третьего места.

Кристина Резцова также не обошлась без штрафного круга, но благодаря быстрому ходу принесла команде бронзу.

