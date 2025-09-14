Даниил Серохвостов финишировал с флагом, а до старта гонки мечтал лишь о том, чтобы ему не привезли огромное отставание.

Чемпионат России завершился победой команды Югры. Её лидер не верил в такой исход

Перед стартом текущего сезона одной из самых громких новостей стал переход Даниила Серохвостова из Новосибирской области в Ханты-Мансийск. Теперь он выступает в одной сборной со своей девушкой Викторией Метелей и в первой же эстафете принёс своей новой сборной победу на чемпионате России!

Серохвостов перед стартом эстафеты говорил, что, если его отставание будет в районе минуты, он попробует отыграться и любом случае готов бороться. Но югорские биатлонисты привезли своему лидеру преимущество почти в 20 секунд! Юниор Михаил Морилов – на первом этапе, Никита Поршнев и Алексей Вагин – на втором и третьем выступили очень стабильно.

Даниилу оставалось удержать преимущество в борьбе со сборной Тюменской области, и он сделал это очень уверенно. Один дополнительный патрон на первом огневом рубеже, абсолютно чистая стрельба – на втором, поклон болельщикам и финиш с флагом Ханты-Мансийского автономного округа. Очень красивая и уверенная победа югорских биатлонистов. Без драматизма, который был в женской эстафете.

Тюменская команда тоже уверенно провела эстафету. Вадим Истамгулов, Александр Поварницын, Александр Логинов и Михаил Бурундуков не прыгнули выше головы, но и никого, кроме югорчан, вперёд не пропустили.

Третье место – у сборной Башкортостана: вместе с молодыми Владиславом Зотовым и Эрастом Иманбаевым бежали опытнейшие Антон Бабиков и Эдуард Латыпов. Тренеры башкирской команды очень грамотно распределили спортсменов по этапам, и такое сочетание молодости и опыта принесло сборной бронзу.

Для сборной Московской области четвёртое место – неудача. Располагая опытным и сильным составом – Кирилл Стрельцов, Денис Иродов, Рустам Каюмов и Карим Халили – команда не смогла вмешаться в борьбу за тройку сильнейших. Замкнули топ-6 сборные Красноярского края и ХМАО-Югра-2.

На этом летний биатлон в сезоне-2025/2026 завершён. Следующие соревнования – Кубок международной лиги клубного биатлона в конце ноября в Ханты-Мансийске. С огромными призовыми. И, возможно, ещё одним финишем на «цу-е-фа».