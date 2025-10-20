Биатлонисты хорошенько размялись перед стартом Кубка мира. Перро и Виттоцци – лучшие!

18 и 19 октября в Мюнхене прошёл биатлонный фестиваль на лыжероллерах, который в календаре IBU заменил чемпионат мира по летнему биатлону. Сильнейшие биатлонисты мира сверили часы перед стартом олимпийского сезона-2025/2026. Разбираемся, что из этого получилось.
Лиза вернулась по-чемпионски
В самом сердце столицы Баварии – в Олимпийском парке – состоялись два суперспринта с предварительной квалификацией. Сильнейшей в соревнованиях стреляющих лыжниц оказалась итальянка Лиза Виттоцци, которая на огневых рубежах ошиблась дважды.
Второе место досталось шведке Юханне Скоттхейм, а тройку сильнейших замкнула её соотечественница Анна Магнуссон.
Суперспринт, женщины
1. Лиза Виттоцци (Италия) — 23.44,5 (2 промаха).
2. Юханна Скоттхейм (Швеция) +5,9 (2).
3. Анна Магнуссон (Швеция) +7,4 (2).
4. Анна Вайдель (Германия) +18,8 (1).
5. Суви Минккинен (Финляндия) + 24,9 (3).
Для Виттоцци, которая долго восстанавливалась после травмы спины и пропустила весь прошлый сезон, соревнования в Мюнхене сложились идеально. Теперь она рассчитывает на успех грядущей зимой.
«Вернуться к соревнованиям для меня было очень волнительно. И выиграть такую гонку с девчонками, которых не видела целый год, действительно очень важно. Не могла дождаться момента, чтобы выйти на трассу, а потом расслабиться. В формате городского биатлона я очень сильна. Ну ладно, в обычных гонках – тоже (смеётся). Нужно продолжать в том же духе, и я жду не дождусь зимы», — приводит слова Виттоцци Fondo Italia.
Лиза Виттоцци
Фото: Leo Authamayou/NordicFocus/Getty Images
Тенью самих себя оказались француженки. Лу Жанмонно стала только восьмой, а Жанна Ришар – 14-й. Одна из самых перспективных биатлонисток пелотона забыла проехать штрафной круг и получила наказание в виде двух минут штрафа.
Не смогли отобраться в финал суперспринта Ингрид Тандреволд, Осеан Мишлон и Жулия Симон. Последняя уже 24 октября предстанет перед судом по делу о мошенничестве с банковскими картами. Быть может, все мысли 10-кратной чемпионки мира пока связаны именно с этим?
Перро пошумит зимой?
Неплохая пристрелка перед Кубком мира получилась у француза Эрика Перро. Именно он стал триумфатором мужского суперспринта. Серебро досталось подающему надежды норвежцу Исаку Фрею, а на третьем месте расположился немец Юстус Штрелов.
Суперспринт, мужчины
1. Эрик Перро (Франция) — 20.33,7 (3 промаха).
2. Исак Фрей (Норвегия) +5,7 (3).
3. Юстус Штрелов (Германия) +8,9 (1).
4. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) +10,9 (3).
5. Теро Сеппяля (Финляндия) +11,4 (2).
Перро совершенно точно можно считать одним из претендентов на победу в тотале. Пошумит француз и на Олимпиаде в Антхольце. Его состояние перед сезоном не вызывает беспокойства.
Эрик Перро
Фото: Leo Authamayou/NordicFocus/Getty Images
«Наслаждался своей гонкой. Это был невероятный день, даже если это ничего не значит для зимнего сезона. У меня была отличная подготовка до сегодняшнего дня. Всё хорошо за месяц до Кубка мира. Не знаю, сколько осталось до Олимпийских игр, но сейчас всё идет хорошо», – приводит слова Перро Ski-Nordique.
А вот Стурле Легрейду ещё нужно потренироваться! Если, конечно, он хочет навязать борьбу Эрику Перро. Лидер сборной Норвегии в Мюнхене пришёл на финиш только седьмым – слабовато пробежал ногами. Равно как и Кентен Фийон Майе, ставший 10-м в своём квалификационном заезде.
Конечно, серьёзно воспринимать итоги соревнований на лыжероллерах не стоит. Вся эта история носит тренировочный и развлекательный характер. Вы только посмотрите, какая крутая картинка получилась у организаторов: биатлонисты катались рядом с озером, а потом проехали по музею BMW.
Музей BMW
Фото: Кадр из трансляции
Трасса у озера
Фото: Кадр из трансляции
Теперь сильнейшие сборные мира отправились на заключительный этап подготовки к сезону, чтобы потом уже встретиться в шведском Эстерсунде. Там с 29 ноября по 7 декабря пройдёт первый этап Кубка мира.