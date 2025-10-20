Скидки
Фестиваль летнего биатлона Loop One Festival в Мюнхене: результаты 19 октября, возвращение Виттоцци

Биатлонисты хорошенько размялись перед стартом Кубка мира. Перро и Виттоцци – лучшие!
Батраз Томаев
Фестиваль летнего биатлона Loop One Festival
Аудио-версия:
Итальянка безумно переживала перед своим возвращением, но с ходу опередила многих звёзд прошлого сезона.

18 и 19 октября в Мюнхене прошёл биатлонный фестиваль на лыжероллерах, который в календаре IBU заменил чемпионат мира по летнему биатлону. Сильнейшие биатлонисты мира сверили часы перед стартом олимпийского сезона-2025/2026. Разбираемся, что из этого получилось.

Лиза вернулась по-чемпионски

В самом сердце столицы Баварии – в Олимпийском парке – состоялись два суперспринта с предварительной квалификацией. Сильнейшей в соревнованиях стреляющих лыжниц оказалась итальянка Лиза Виттоцци, которая на огневых рубежах ошиблась дважды.

Второе место досталось шведке Юханне Скоттхейм, а тройку сильнейших замкнула её соотечественница Анна Магнуссон.

Летний биатлон. Loop One Festival – 2025
Суперспринт, женщины
1. Лиза Виттоцци (Италия) — 23.44,5 (2 промаха).
2. Юханна Скоттхейм (Швеция) +5,9 (2).
3. Анна Магнуссон (Швеция) +7,4 (2).
4. Анна Вайдель (Германия) +18,8 (1).
5. Суви Минккинен (Финляндия) + 24,9 (3).

Для Виттоцци, которая долго восстанавливалась после травмы спины и пропустила весь прошлый сезон, соревнования в Мюнхене сложились идеально. Теперь она рассчитывает на успех грядущей зимой.

«Вернуться к соревнованиям для меня было очень волнительно. И выиграть такую гонку с девчонками, которых не видела целый год, действительно очень важно. Не могла дождаться момента, чтобы выйти на трассу, а потом расслабиться. В формате городского биатлона я очень сильна. Ну ладно, в обычных гонках – тоже (смеётся). Нужно продолжать в том же духе, и я жду не дождусь зимы», — приводит слова Виттоцци Fondo Italia.

Лиза Виттоцци

Лиза Виттоцци

Фото: Leo Authamayou/NordicFocus/Getty Images

Тенью самих себя оказались француженки. Лу Жанмонно стала только восьмой, а Жанна Ришар – 14-й. Одна из самых перспективных биатлонисток пелотона забыла проехать штрафной круг и получила наказание в виде двух минут штрафа.

Не смогли отобраться в финал суперспринта Ингрид Тандреволд, Осеан Мишлон и Жулия Симон. Последняя уже 24 октября предстанет перед судом по делу о мошенничестве с банковскими картами. Быть может, все мысли 10-кратной чемпионки мира пока связаны именно с этим?

Последние данные по делу о мошенничестве:
10-кратная чемпионка мира по биатлону Жулия Симон предстанет перед судом

Перро пошумит зимой?

Неплохая пристрелка перед Кубком мира получилась у француза Эрика Перро. Именно он стал триумфатором мужского суперспринта. Серебро досталось подающему надежды норвежцу Исаку Фрею, а на третьем месте расположился немец Юстус Штрелов.

Летний биатлон. Loop One Festival – 2025
Суперспринт, мужчины

1. Эрик Перро (Франция) — 20.33,7 (3 промаха).
2. Исак Фрей (Норвегия) +5,7 (3).
3. Юстус Штрелов (Германия) +8,9 (1).
4. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) +10,9 (3).
5. Теро Сеппяля (Финляндия) +11,4 (2).

Перро совершенно точно можно считать одним из претендентов на победу в тотале. Пошумит француз и на Олимпиаде в Антхольце. Его состояние перед сезоном не вызывает беспокойства.

Эрик Перро

Эрик Перро

Фото: Leo Authamayou/NordicFocus/Getty Images

«Наслаждался своей гонкой. Это был невероятный день, даже если это ничего не значит для зимнего сезона. У меня была отличная подготовка до сегодняшнего дня. Всё хорошо за месяц до Кубка мира. Не знаю, сколько осталось до Олимпийских игр, но сейчас всё идет хорошо», – приводит слова Перро Ski-Nordique.

А вот Стурле Легрейду ещё нужно потренироваться! Если, конечно, он хочет навязать борьбу Эрику Перро. Лидер сборной Норвегии в Мюнхене пришёл на финиш только седьмым – слабовато пробежал ногами. Равно как и Кентен Фийон Майе, ставший 10-м в своём квалификационном заезде.

Конечно, серьёзно воспринимать итоги соревнований на лыжероллерах не стоит. Вся эта история носит тренировочный и развлекательный характер. Вы только посмотрите, какая крутая картинка получилась у организаторов: биатлонисты катались рядом с озером, а потом проехали по музею BMW.

Музей BMW

Музей BMW

Фото: Кадр из трансляции

Трасса у озера

Трасса у озера

Фото: Кадр из трансляции

Теперь сильнейшие сборные мира отправились на заключительный этап подготовки к сезону, чтобы потом уже встретиться в шведском Эстерсунде. Там с 29 ноября по 7 декабря пройдёт первый этап Кубка мира.

