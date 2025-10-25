Суд признал Жулию Симон преступницей. Что теперь будет с лидером сборной Франции?

Звёздная биатлонистка получила срок за мошенничество. Но на ОИ-2026 она всё равно поедет?

Спустя два года разбирательств знаменитая французская биатлонистка Жулия Симон всё-таки созналась в мошенничестве и получила приговор суда.

Что будет с одним из лидеров сборной Франции?

«Мою личность украли»

24 октября, спустя два года после начала судебных разбирательств и три года после того, как преступления на самом деле были совершены, Жулия Симон наконец призналась в содеянном.

Напомним, согласно обвинениям, в 2022 году Симон воспользовалась кредитной картой Жюстин Бреза-Буше, чтобы прикупить себе спортивную камеру типа GoPro стоимостью от € 1000 до € 2000. Судебный иск поступил от пострадавшей Бреза-Буше, а также от члена штаба сборной, потерявшей € 20. Позже суд постановил, что общая сумма ущерба, нанесённого Симон, составила € 2300.

Тогда Жулия свою вину категорически отрицала.

«В этой ситуации все жертвы, в том числе и я. Мою личность украли. Я подала жалобу на кражу личных данных», – объясняла подсудимая.

Казалось, что дело замялось, начался новый биатлонный сезон, а за ним – следующий. Симон выступала как ни в чём ни бывало: выигрывала гонки даже на чемпионатах мира. Единственное напоминание о конфликте – холодные отношения между ней и Бреза-Буше на финишах эстафет.

«Я не могу это объяснить»

И вот – развязка. Прямо перед стартом олимпийского сезона Жулия Симон признала факты мошенничества прямо в зале суда.

Биатлонистка рассказала, что запаниковала, когда впервые узнала об обвинениях, а после извинилась перед потерпевшими и Федерацией лыжного спорта Франции, но не смогла объяснить причины своего преступления.

«Я не могу вам это объяснить, не представляю себя совершающей эти действия. Я не могу осознавать их», – говорит Симон.

В конце концов суд приговорил Симон к трём месяцам тюремного заключения условно, обязал выплатить штраф в размере € 15 тыс. за кражу и мошенничество, оплатить судебные издержки Бреза-Буше. Ещё € 1 должен поступить на счёт Федерации лыжных гонок Франции в качестве компенсации.

Однако на этом всё не заканчивается. Теперь в дело должна вступить дисциплинарная комиссия национальной спортивной федерации. Ранее организация отложила рассмотрение дела Симон до решения суда.

Хотя есть некое наитие, что французская федерация биатлона не будет стрелять себе в ногу в преддверии Игр-2026 и не будет наказывать 10-кратную чемпионку мира отстранением от соревнований.

Золотые медали стоят дороже, чем пара тысяч евро.