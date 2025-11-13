Не успели все забыть о мошеннических схемам Жулии Симон, как Жанну Ришар поймали на манипуляциях с винтовкой партнёрши по сборной.

В женской сборной Франции по биатлону опять скандал. Не команда, а логово разбойниц!

В женской сборной Франции по биатлону, кажется, пересмотрели модного в наши дни тру-крайма. Иначе и не объяснить того, что там происходит.

Совсем недавно суд принял решение по Жулии Симон, преступным образом использовавшей банковские карты подруг по команде, а теперь вот новая напасть. Одной из соотечественниц решила напакостить Жанна Ришар.

«У нас, возможно, криминал. По коням!»

Продолжение кино

На днях авторитетное французское издание Le Dauphiné Liberéré сообщило о странном повороте в отношениях между стреляющими лыжницами Пятой республики. По данным СМИ, Жанна Ришар умышленно изменила настройки в винтовке коллеги по сборной Осеан Мишлон в конце прошлого сезона.

23-летнюю Ришар за манипуляциями с оружием застала Жюстин Бреза-Буше, которая ранее сама пострадала от нечистой на руку Жулии Симон.

Жанна Ришар Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Ришар отрицала свою вину, но, по имеющимся данным, именно по этой причине пропустила первый этап летней подготовки к олимпийскому сезону-2025/2026. Тогда эта история не стала достоянием общественности, а конфликт тихо уладили. Однако после объявления приговора Жулии Симон кто-то решил подлить масла в огонь и «слить» информацию журналистам.

В сезоне-2024/2025 Жанна Ришар заняла пятое место в общем зачёте Кубка мира, а также несколько раз попадала на подиум в личных и эстафетных гонках. Одним словом Ричи (прозвище спортсменки) демонстрировала стабильность на протяжении всей зимы и весной.

Напрашивается справедливый вопрос: «А зачем Ришар пакостить коллеге по сборной?» И если внимательно изучить ситуацию, то можно понять, что между француженками шла борьба за «синюю» майку лидера молодёжного зачёта. И Мишлон в итоге обошла Ришар всего на пять очков!

Осеан Мишлон Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Напомним, эта майка разыгрывается как у мужчин, так и у женщин среди биатлонистов не старше 23 лет. И каждый раз, когда спортсмен выходит в ней на гонку Кубка мира, он дополнительно получает за это € 500. Разве стали бы лишними эти деньги для Ришар? Конечно, нет.

Тренера француженок достали скандалы?

На фоне этой истории и конфликта между Жулией Симон и Жюстин Бреза-Буше появилась информация об уходе с поста главного тренера женской команды Сирила Бурде. Специалист устал от скандалов в его команде и выгорел, пишет Le Dauphiné Liberéré. Очевидно, что триггером стали события вокруг Симон.

Сирила можно понять. Как работать в атмосфере тотального недоверия, которая появилась у француженок за последний год? Как уже через три месяца ехать в Антхольц на Олимпиаду и что-то там выигрывать?

При этом Франция – объективно сильнейшая команда в женском биатлоне. По отдельности девушки крайне сильны, однако рискуют не реализовать свой потенциал из-за раздражающих факторов, не связанных со спортом.

Насколько французская команда сейчас боеспособна, мы сможем понять уже в декабре 2025-го. Если же там не создадут нормальную, рабочую атмосферу между собой, то другие сборные непременно воспользуются моментом и отберут у фаворитов главные призы в грядущем олимпийском сезоне.