Российским биатлонистам на старте сезона дарят миллионы. Больше таких призовых не будет!

В субботу и воскресенье, 22 и 23 ноября, в Ханты-Мансийске пройдёт Кубок международной лиги клубного биатлона – коммерческие соревнования, за победу в которых участники могут получить 1 млн рублей. Сравнимых призовых на других российских стартах нет.
Что такое Кубок МЛКБ?
Это коммерческие соревнования, в рамках которых проходят традиционные для классического биатлона масс-старты и смешанные эстафеты. Идея в том, что это соревнования не регионов, а клубов. Конечно, настоящих биатлонных клубов, кроме как в Подмосковье, в России практически нет, однако составы команд формируются самими участниками. У них свои спонсоры, своя форма. В каждой команде по четыре человека – два биатлониста и две биатлонистки.
22 ноября, суббота
10:00 – масс-старт, мужчины
12:00 – масс-старт, женщины.
23 ноября, воскресенье
12:00 – смешанная эстафета.
Где пройдёт Кубок МЛКБ – 2025?
Традиционно биатлонный сезон открывается Кубком МЛКБ в Ханты-Мансийске. В столице Югры уже давно собрались все участники. Тем более там же пройдут первый этап Кубка России – 2025/2026, и второй этап Кубка Содружества – 2025/2026. В центре зимних видов спорта отличная трасса из искусственного снега, но, вообще говоря, снега в Хантах нет – всё смыло двухдневным дождём.
Кто будет участвовать в Кубке МЛКБ – 2025?
Изначально организаторы объявили об участии 15 команд и, соответственно, 60 спортсменов. Однако в последний момент приняли решение допустить до смешанной эстафеты ещё пять команд. Так что в «смешанке» будет 20 команд, а вот в масс-стартах, как и было запланировано, по 30 участников.
Среди них все сильнейшие биатлонисты и биатлонистки России и Беларуси. Даже Даниил Серохвостов, относительно недавно вывихнувший палец и ходивший в гипсе, восстановился и уже провёл полноценную пристрелку.
«Профински»: Карим Халили, Даниил Серохвостов, Анастасия Халили, Виктория Сливко.
«Лыжный клуб Наседкина»: Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Кристина Резцова, Елизавета Бурундукова (Каплина).
L-Team: Алексей Зубарев, Денис Иродов, Полина Шевнина, Кира Дюжева.
«Опыт и Молодость»: Антон Бабиков, Александр Логинов, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко.
«Питер PRO»: Дмитрий Евменов, Олег Домичек, Светлана Миронова, Анастасия Гришина.
HIGH-PRO: Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Динара Смольская, Кристина Павлушина.
«Золотые Рыси»: Кирилл Бажин, Савелий Коновалов, Ирина Казакевич, Тамара Дербушева.
«Югра»: Никита Поршнев, Алексей Вагин, Екатерина Мошкова, Виктория Метеля.
«Ломстар»: Александр Корнев, Евгений Сидоров, Полина Плюснина, Юлия Коваленко (Шеллер).
«М@КСИМУС»: Павел Белько, Илья Авсеенко, Анна Сола, Ирина Шаклеина.
«Воробьи»: Рустам Каюмов, Никита Лобастов, Анна Григорьева, Анастасия Зырянова.
«Всё путь!»: Максим Воробей, Ксения Воробей, Степан Данилов, Инна Терещенко.
«Стальные стрелы»: Кирилл Стрельцов, Роман Сурнев, Анастасия Зенова, Виолетта Шадрина.
«Точка старта»: Пётр Пащенко, Михаил Бурундуков, Анастасия Егорова, Елизавета Фролова.
«Самоцветы»: Андрей Остапий, Михаил Стребко, Алина Плицева, Анастасия Киреева.
«Стальные барсы»: Ильназ Мухамедзянов, Никита Блинов, Любовь Калинина, Елена Кулак.
«ЯМАЛ»: Виктор Плицев, Кирилл Владимиров, Анна Шатова, Антонина Ковалёва.
«Регион 72»: Вячеслав Малеев, Вадим Истамгулов, Ксения Довгая, Анна Грухвина.
ZERO: Василий Томшин, Иван Колотов, Анастасия Томшина (Батманова), Маргарита Болдырева.
«Биатлеты из Сибири»: Роман Ерёмин, Леонид Кульгускин, Евгения Турикова (Павлова), Ксения Караман.
В прошлом году Кубок МЛКБ завоевала команда «Профински». Все три гонки получились очень интересными, однако всё затмил розыгрыш победного финиша в «камень, ножницы, бумага» в мужском масс-старте между Даниилом Серохвостовым и Каримом Халили. Обсуждение того финиша было очень бурным, но это и классно – такое не забывается. Как, например, тройной финиш Большунова, Червоткина и Спицова на молодёжном чемпионате мира в США.
Сколько можно заработать на Кубке МЛКБ – 2025?
Общий призовой фонд турнира – почти 7 млн рублей. В масс-стартах будут награждаться по 10 сильнейших. Победитель получит 1 млн рублей, серебряный призёр – 500 тысяч, бронзовый – 250 тысяч и далее по нисходящей. 50 тысяч рублей достанется тому, кто замкнёт топ-10. В смешанной эстафете будут награждать шесть лучших команд, которые получат от 1 млн рублей до 120 тысяч.
Трансляции всех гонок запланированы в прямом эфире «Матч ТВ».