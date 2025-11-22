Российским биатлонистам на старте сезона дарят миллионы. Больше таких призовых не будет!

В субботу и воскресенье, 22 и 23 ноября, в Ханты-Мансийске пройдёт Кубок международной лиги клубного биатлона – коммерческие соревнования, за победу в которых участники могут получить 1 млн рублей. Сравнимых призовых на других российских стартах нет.

Что такое Кубок МЛКБ?

Это коммерческие соревнования, в рамках которых проходят традиционные для классического биатлона масс-старты и смешанные эстафеты. Идея в том, что это соревнования не регионов, а клубов. Конечно, настоящих биатлонных клубов, кроме как в Подмосковье, в России практически нет, однако составы команд формируются самими участниками. У них свои спонсоры, своя форма. В каждой команде по четыре человека – два биатлониста и две биатлонистки.

Расписание гонок Кубка МЛКБ – 2025



22 ноября, суббота

10:00 – масс-старт, мужчины

12:00 – масс-старт, женщины.



23 ноября, воскресенье

12:00 – смешанная эстафета.

Где пройдёт Кубок МЛКБ – 2025?

Традиционно биатлонный сезон открывается Кубком МЛКБ в Ханты-Мансийске. В столице Югры уже давно собрались все участники. Тем более там же пройдут первый этап Кубка России – 2025/2026, и второй этап Кубка Содружества – 2025/2026. В центре зимних видов спорта отличная трасса из искусственного снега, но, вообще говоря, снега в Хантах нет – всё смыло двухдневным дождём.

Кто будет участвовать в Кубке МЛКБ – 2025?

Изначально организаторы объявили об участии 15 команд и, соответственно, 60 спортсменов. Однако в последний момент приняли решение допустить до смешанной эстафеты ещё пять команд. Так что в «смешанке» будет 20 команд, а вот в масс-стартах, как и было запланировано, по 30 участников.

Среди них все сильнейшие биатлонисты и биатлонистки России и Беларуси. Даже Даниил Серохвостов, относительно недавно вывихнувший палец и ходивший в гипсе, восстановился и уже провёл полноценную пристрелку.

В прошлом году Кубок МЛКБ завоевала команда «Профински». Все три гонки получились очень интересными, однако всё затмил розыгрыш победного финиша в «камень, ножницы, бумага» в мужском масс-старте между Даниилом Серохвостовым и Каримом Халили. Обсуждение того финиша было очень бурным, но это и классно – такое не забывается. Как, например, тройной финиш Большунова, Червоткина и Спицова на молодёжном чемпионате мира в США.

Сколько можно заработать на Кубке МЛКБ – 2025?

Общий призовой фонд турнира – почти 7 млн рублей. В масс-стартах будут награждаться по 10 сильнейших. Победитель получит 1 млн рублей, серебряный призёр – 500 тысяч, бронзовый – 250 тысяч и далее по нисходящей. 50 тысяч рублей достанется тому, кто замкнёт топ-10. В смешанной эстафете будут награждать шесть лучших команд, которые получат от 1 млн рублей до 120 тысяч.

Трансляции всех гонок запланированы в прямом эфире «Матч ТВ».