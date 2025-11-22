Скидки
Биатлон

Биатлон, Кубок МЛКБ, Серохвостов выиграл масс-старт, Халили, Поварницын и Смольский упали в одном месте, результаты, обзор

Конфуз в первой же гонке биатлонного сезона! Все фавориты попадали на последнем подъёме
Татьяна Постникова
Конфуз в первой же гонке биатлонного сезона!
Аудио-версия:
Устоял только Даниил Сероховстов — он и выиграл масс-старт на Кубке МЛКБ – 2025.

В России началась биатлонная зима! И как и годом ранее, началась она с яркого мема. В прошлом году Серохвостов и Халили на Кубке МЛКБ разыграли миллион в детской игре. А теперь лидеры мужского масс-старта устроили настолько жаркую борьбу на последнем подъёме, что попадали в одном месте.

Чтобы понять, насколько была напряжённой гонка, достаточно посмотреть на расклады после заключительной стойки. В группе лидеров были сразу четверо: Антон Смольский с двумя промахами, Даниил Серохвостов – тоже с двумя, Александр Поварницын с одним промахом и точный Карим Халили. Между спортсменами были крошечные разрывы, так что борьба на последнем круге ожидалась потрясающей по накалу.

Такой она и вышла. Почти всю оставшуюся дистанцию спортсмены бежали вместе, видимо, решив устроить разборки на финише. Вот только высокая плотность на одном из участков трассы привела к конфузу.

На последнем подъёме Смольский неожиданно сломал палку и упал. Другие спортсмены чудом успели объехать его, избежав столкновения. Правда, через пару секунд Карим Халили и Александр Поварницын тоже рухнули на снег. Парни просто запутались в лыжах друг друга! Быстро встать не вышло. И пока биатлонисты пытались подняться, в себя уже пришёл Смольский.

Единственным, кому удалось выйти из этой заварушки «живым», оказался Даниил Серохвостов. Он-то и выиграл гонку, спокойно оторвавшись от соперников. Помимо золота, спортсмен забрал и солидный приз в размере 1 млн рублей. Удивительно, что Серохвостову удалось это сделать с травмой! Даниил ещё не до конца восстановился после вывиха пальца, полученного две недели назад.

В тройку призёров в итоге сумели ворваться Смольский и Халили, который разобрался с Поварницыным на финише. Получилось ярко и очень весело! Надеемся, и остальной сезон будет таким же.

Кубок МЛКБ-2025. Ханты-Мансийск
Мужчины. Масс-старт 12.5 км
22 ноября 2025, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Даниил Серохвостов
Россия
33:19.4
2
Антон Смольский
Беларусь
+2.8
3
Саид Каримулла Халили
Россия
+10.0
Новости. Биатлон
Новости. Биатлон

