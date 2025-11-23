Скидки
Кубок Международной лиги клубного биатлона – 2025: результаты смешанной эстафеты, кто выиграл миллион

Серохвостов – самый богатый биатлонист России: именно он забрал главные призы Кубка МЛКБ!
Юлия Сидорова
Даниил Серохвостов
Даниил к личному успеху добавил ещё и командный. Золото – у «Профински»!

Сегодня, 23 ноября в Ханты-Мансийске определили обладателей Кубка Международной лиги клубного биатлона. Всё, как любят в биатлоне, решалось на последнем этапе смешанной эстафеты, в которой приняли участие сразу 20 команд.

Сколько можно было заработать на Кубке МЛКБ?
Российским биатлонистам на старте сезона дарят миллионы. Больше таких призовых не будет!
Провал лидеров

Первыми в гонку ушли мужчины. И первый этап прекрасно провёл Александр Корнев, выступающий за команду «Ломстар». После стрельбы лёжа он отставал от Кирилла Бажина из «Золотых Рысей» на 10 секунд, а к стойке подошёл первым, допустил промахи, но эстафету всё же передал лидером.

Тем временем главные претенденты на победу в гонке – клубы «ЛК Наседкина» (Поварницын, Латыпов, Резцова, Бурундукова), «Профински» (С. Халили, Серохвостов, Сливко, А. Халили) и HIGH-PRO (Смольский, Лазовский, Смольская, Павлешина) – обескуражили болельщиков. После ошибок Поварницына и Халили их клубы пришли к финишу первого этапа только шестыми и девятыми, а Смольский вообще был в конце второго десятка.

А в масс-старте Халили сиял:
Конфуз в первой же гонке биатлонного сезона! Все фавориты попадали на последнем подъёме
Идеальный Латыпов

На втором этапе Евгений Сидоров из «Ломстара» пытался справиться с великолепным Эдуардом Латыповым, но дрогнул на стойке. Лидер сборной России и «Лыжного клуба Наседкина» вышел на первое место с 20-секундным преимуществом, Сидоров отправился на два штрафных круга, а молодой Савелий Коновалов из «Золотых Рысей» стал вторым.

Тройку призёров замыкала вторая команда белорусов «Всё путь!», пока Дмитрий Лазовский и HIGH-PRO боролись за топ-15. Клуб «Профински» усилиями Даниила Серохвостова поднялся с 10-го на 5-е место.

Эдуард Латыпов

Эдуард Латыпов

Фото: РИА Новости

Воскрешение «Профински»

Настоящий переполох произошёл на третьем этапе, когда в бой отправились девушки. Елизавета Бурундукова (Каплина), усилившая в этом году команду «ЛК Наседкина», заставила понервничать одноклубников, то упуская лидерство, то вновь поднимаясь на первое место.

Тем временем Виктория Сливко окончательно «воскресила» «Профински», сначала сократив отставание до 13 секунд, а после и вовсе вырвавшись на первое место. Ближе к финишу этапа, правда, Бурундукова забрала лидерство, оставив позади не только Сливко, но и Казакевич из «Золотых Рысей».

Елизавета Бурундукова (Каплина)

Елизавета Бурундукова (Каплина)

Фото: РИА Новости

Переходящий кубок Халили

И всё, конечно же, вновь решалось на последнем этапе. К стрельбе лёжа Кристина Резцова («ЛК Наседкина»), Тамара Дербушева («Золотые Рыси») и Анастасия Халили («Профински») пришли почти одновременно. Первые две девушки справились со стрелковым упражнением безукоризненно и отправились на дистанцию, а Халили допустила промах.

Однако финишёр «Профински» исправилась и быстро вернулась в сражение за золото. На стойке она начала палить по мишеням, заметив два промаха у Резцовой, что и помогло ей в борьбе нервов. Как результат – Анастасия ушла в гонку первой, уже не обращая внимание на преследовательниц.

Кубок МЛКБ-2025. Ханты-Мансийск
Смешанная эстафета
23 ноября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено

Серебро в смешанной эстафете досталось «Лыжному клубу Наседкина», бронзу выиграли «Золотые Рыси». А самым богатым биатлонистом этого турнира стал Даниил Серохвостов. И, видимо, зря Анастасия и Карим Халили перед началом зимнего сезона возвращали переходящий Кубок МЛКБ организаторам. Ведь сегодня их команда снова праздновала победу в общем зачёте.

